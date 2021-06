Starptautiskais tūrisma operators 'Coral Travel' pavada pirmos ceļotājus uz Turciju

Agrā sestdienas rītā Rīgas lidostā pulcējas bariņš pēc atpūtas noilgojušos latviešu. Atvaļinājuma jūtās esošos tautiešus šeit pārsteidz īpaša sagaidīšana. Viņi ir pirmie Latvijas tūristi, kuri sava atvaļinājuma organizēšanu ir uzticējuši visā pasaulē labi pazīstamajam tūrisma operatoram "Coral Travel". Pēdējais ir ienācis Latvijas tūrisma operatoru tirgū apņēmības pilns un pacenties, lai atvaļinājuma atmosfēru ceļotāji sajustu jau pirms izlidošanas.

Starptautiskais tūrisma operators "Coral Travel Latvija" uz Turciju pavadīja pirmos ceļotājus. Kaut arī Latvijā šis uzņēmums organizē pirmos ceļojumus, pasaulē "Coral Travel" vārds ir labi pazīstams. Uzņēmums, kas jau vairāk nekā 26 gadus veiksmīgi darbojas 7 valstīs, nodrošina īpašus piedāvājumus tiem latviešiem, kuri meklē atpūtas ceļojumus. "Mūsu mērķis ir, lai ikviena klienta atvaļinājums sāktos no brīža, kad tas iekāpj lidmašīnā, bet kvalitatīva apkalpošana pavada visu ceļojuma laiku", – apgalvo "Coral Travel" mārketinga vadītāja Baltijas valstīs Vilija Plungīte (Vilija Plungytė).

Garāks atvaļinājums un lielāka bagāža

Lai nodrošinātu saviem klientiem pēc iespējas vairāk ērtību, "Coral Travel Latvija" piedāvā ceļojumos uz siltajām zemēm pārvadāt reģistrēto bagāžu līdz 30 kg, bet tas ir īpaši ērti, ceļojot ar bērniem.

"Vēl viena liela priekšrocība, kura noteikti iepriecinās ceļotājus, – izlidošana no Rīgas tiek plānota agri no rīta, bet atgriešanās – vēlu vakarā. Tas ir ērti, jo klienti var ilgāku laiku izbaudīt atvaļinājumu, – stāsta uzņēmuma pārstāve. – Pasažieriem nešķitīs garlaicīgs arī pats lidojums, jo katram ceļotājam ir paredzēts vairāk vietas kājām, ēdiens un atspirdzinošie dzērieni, tāpēc agrajos lidojumos klientiem nebūs jālauza galva par brokastīm.

Tiem, kuri meklē īpašu komfortu



Šovasar "Coral Travel Latvija" piedāvā atpūtas ceļojumus uz Turcijas kūrorta pilsētām: Alāniju, Antāliju, Beleku, Kemeru un Sidi. Sestdienas rītā notikušais pirmais lidojums ir sākums maratonam visas vasaras garumā. Tā laikā tūristi pasūtījuma lidojumos no Rīgas ceļos atpūsties uz Vidusjūras kūrortiem.

"Mūsu klientiem nav jāsatraucas par atvaļinājuma plānošanu – par visu parūpējamies no sākuma līdz beigām, lai klienti varētu izbaudīt ceļojumu un piedzīvotu tikai pozitīvas emocijas. Pasažieriem piedāvājam atmiņā paliekošus ceļojumus ar pasaule lieliski pazīstamo un uzticamo aviokompāniju "Turkish Airlines", – stāsta mārketinga vadītāja.

Tūrisma operators "Coral Travel Latvija" piedāvā atpūtas ceļojumā doties arī biznesa klasē. Tā ir lieliska izvēle tiem, kuri ir noilgojušies pēc komforta un vēlas justies kā greznā viesnīcā, kur "viss ir iekļauts cenā", jau no brīža, kad iekāpj lidmašīnā.

Tiem, kuri sapņo par īpašu atvaļinājumu

"Coral Travel Latvija" tūristiem piedāvā tikai ļoti kvalitatīvas, to uzņēmuma pārstāvju personiski pārbaudītas viesnīcas.

"Visu mūsu veiksmīgās darbības gadu laikā uzņēmums ir izveidojis uzticamu partneru sarakstu. Priecājamies, ka esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību ar lielāko daļu aģentūru visās Baltijas valstīs: mūsu organizētos ceļojumus varat iegādāties pie sava menedžera. Jāuzsver, ka, ierodoties valstī, savus klientus neapkalpojam ar partneru starpniecību. Ierodoties Turcijā, jūs sagaidīs latviski runājošs "Coral Travel" pārstāvis, kurš būs pieejams visā ceļojuma laikā. Ja jums rastos jautājumi, vai jūs vēlētos pasūtīt ekskursiju, – vienmēr varat pie tā vērsties, – apliecina sarunu biedre. – Saviem klientiem, kuri ir noilgojušies pēc brīvdienām, varam piedāvāt vislabākos individuālus, to vajadzībām atbilstošus atpūtas ceļojumus. Ģimenēm ar bērniem iesakām apmesties viesnīcās, kurās ir padomāts par izklaidēm bērniem: ir ierīkoti bērnu tik ļoti iemīļotie ūdens slīdkalniņi, klubi, kā arī tiek piedāvātas citas izklaides iespējas visai ģimenei. Tie, kuri ceļo bez bērniem un vēlas atpūsties no ikdienas kņadas, var apmesties tikai pieaugušajiem paredzētajās viesnīcās. Tiem, kuri meklē izklaides iespējas, piedāvājam viesnīcas, kas ir slavenas ar saviem izklaižu vakariem un dažādu sporta veidu piedāvājumiem – tenisu, golfu, ūdens sporta izklaidēm. Šajās viesnīcās nodarbju nepietrūks, pat neizejot no viesnīcas teritorijas. Mūsu klienti ir iecienījuši arī stratēģiski ērtās vietās pilsētas centrā ierīkotās viesnīcas, – ja vēlas, tie vienmēr var doties pastaigā pa vietējiem veikaliņiem, paēst pusdienas omulīgās kafejnīcās vai restorānos, sajust pilsētas ritmu."

Tūrisma operatora "Coral Travel Latvija" piedāvājumos atradīsiet viesnīcas, kas ir slavenas ar piedāvātajām ekskluzīvas izklaides iespējām, ūdens parkiem bērnu priekam, tenisa kortiem vai tikai pieaugušajiem paredzētajām miera oāzēm.

"Coral Travel Latvija" ir, ko piedāvāt arī tiem, kuri meklē kaut ko īpašu: Elites klases viesnīcas, ekoloģiskas viesnīcas vai ļoti greznas viesnīcas, uz kurām varat doties, lidojot arī biznesa klasē, – ceļojumu detaļas ar katru klientu tiek saskaņotas individuāli, lai izvēlētos klienta vēlmēm atbilstošākos variantus.

"Mums ir svarīgs ikviens klients, tāpēc mūsu pieredzējušie tūrisma menedžeri palīdz izkristalizēt vēlmes un, ņemot tās vērā, piedāvā labākos ceļojuma variantus. Ļoti priecājamies, ka mums ir uzticami partneri Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, mūsu ceļojumus klienti var iegādāties arī ceļojumu aģentūrās. Mums ir piedāvājumi, kuriem būs grūti pretoties pat visizvēlīgākajiem, taču mūsu mērķis nav piedāvāt dārgu pakalpojumu. Tirgū piedāvājam konkurētspējīgu cenu, tāpēc jūsu ceļojums var būt kvalitatīvs arī par pieejamu cenu – stāsta Vilija Plungīte. – Atvaļinājums daudziem no mums taču ir tik ļoti gaidīts laiks, tāpēc tam ir jārada tikai pozitīvas emocijas un jābūt tādam, kuru gribas piedzīvot atkal un atkal."

Ilggadēja pieredze – uzticamības garants

"Coral Travel" pieder uzņēmumu grupai "OTI Holding", kas apvieno vairāk nekā 7000 profesionāļu visā pasaulē. "Coral Travel" piedāvātos pakalpojumus jau ir izmantojuši 28 miljoni tūristu dažādās pasaules valstīs, un tagad arī tūristiem no Latvijas ir iespēja piedzīvot neatkārtojamus brīvdienu iespaidus.

"OTI Holding" pārvalda "OTIUM" viesnīcu tīklu Turcijā, Ēģiptē un Tunisijā, 5 zvaigžņu viesnīcas "Seven Seas Hotels" un augsta apkalpošanas līmeņa 5 zvaigžņu viesnīcu "Xanadu Resort Hotel" Turcijā. Uzņēmumam pieder arī aviokompānija "Royal Flight", kas pārvadā tūristus uz iecienītākajiem brīvdienu galamērķiem.

Tūrisma operators "Coral Travel" Latvijas tirgū ienāk, konkurējot ar ilggadējo pieredzi, starptautiska mēroga zināšanām un mērķi, lai ikviens klients piedzīvotu atmiņā paliekošākās brīvdienas savā dzīvē.