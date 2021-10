Startē jaunā interaktīvā sporta loterija 'Sporto visi'

Sporta atbalsta iniciatīvas "Kustība, kas vieno!" ietvaros VAS "Latvijas Loto" laidusi klajā jaunu, aizraujošu un laimestiem bagātu izlozi "Sporto visi". Ik nedēļu kādam no dalībniekiem būs iespēja laimēt 5000 eiro, bet, kas ir pats svarīgākais – tā kā šai loterijai ir noteikts sabiedriskā labuma mērķis, ar tās palīdzību tiks vākti līdzekļi bērnu un jauniešu sportam un aktīvam dzīvesveidam. Līdz ar to katru nedēļu papildus lielajam laimestam arī kāda no 105 Latvijas skolām, kas šogad piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā "Sporto visa klase", saņems 5000 eiro sporta dzīves pilnveidošanai.

Šo ideju atbalsta arī iniciatīvas vēstnesis, Tokijas Olimpisko spēļu čempions 3x3 basketbolā Kārlis Pauls Lasmanis, kurš uzsver sporta zāļu un inventāra pieejamību, kā arī atsaucīgu sporta skolotāju nozīmi, lai bērni un jaunieši pievērstos sportiskam dzīvesveidam. "Neviens nevēlas izmantot nolietotu sporta inventāru – es atceros no savas pieredzes. Tiklīdz tika iegādāts jauns inventārs, sporta stundu apmeklējums pieauga trīskārt. Jauna un kvalitatīva sporta inventāra pieejamība skolās ir tas, kas bērniem veicinātu vēlmi apmeklēt sporta stundas un nodarboties ar sportu," tā Kārlis Pauls Lasmanis.

Savukārt "Latvijas Loto" valdes loceklis Edgars Lediņš norāda, ka tradicionāli loterijas tiek veidotas, lai spēlētājiem būtu prieks par spēli un laimestu, vienlaikus saglabājot loterijas pamatdomu un virsmērķi: piedaloties loterijā, mēs kopā savācam līdzekļus kādu svarīgu sabiedrisku mērķu īstenošanai. Kā skaidro Lediņš, šoreiz mums ir lieliska iespēja atbalstīt sporta mērķus – sniegt atbalstu jaunatnes sportam un olimpiskajai kustībai. Šis ir jau otrais loteriju projekts, kas saistīts ar sabiedriskā labuma mērķa īstenošanu. Arī populārajai "Simtgades loterijai" ir sabiedriskā labuma mērķis – atbalsts Latvijas vidusskolu spožākajiem absolventiem.

"Sporto visi" ir unikāla, Latvijā līdz šim vēl nebijusi loterija, un to var spēlēt tikai internetā, "Latvijas Loto" spēles kontos. "Sporto visi" pamatā ir geotārgetinga (jeb ģeogrāfiskās atrašanās vietas) princips, kas nozīmē, ka spēlē piedalās loterijas biļetes ar paša spēlētāja reģistrētu ģeogrāfisku punktu Latvijas kartē. Šis punkts var atrasties jebkur – tā var būt mājvieta, sporta stadions, mežs, parks, ezers vai jebkura cita ģeogrāfiska vieta. Sistēma šo spēlētāja kartē atzīmēto vietu pārvērtīs ģeogrāfisko koordināšu punktā, un spēlētājam tiks izveidota elektroniska formāta biļete, kas piedalīsies divās tuvākās nedēļas izlozēs: vienā tuvākajā pēc biļetes iegādes "Lielajā izlozē" un vienā tuvākajā "Trešdienas izlozē". Vienā biļetē var reģistrēt vienu koordinātu jeb ģeogrāfisko punktu. Vienu koordinātu var reģistrēt vairākās biļetēs. Maksa par dalību vienas nedēļas izlozēs ir 3 eiro.

"Trešdienas izlozes" maksimālais laimests ir 500 eiro, savukārt "Lielajā izlozē" sestdienās var laimēt 5000 eiro. Taču šajā brīdī sākas arī spēles pārsteidzošākā daļa: laimēs ne tikai izlozētās biļetes īpašnieks, bet arī citi spēlētāji, kuru izvēlētie ģeogrāfiskie punkti atrodas vistuvāk laimētājam. Turklāt katru nedēļu 5000 eiro saņems arī viena Latvijas skola, kas ģeogrāfiski atrodas vistuvāk laimētājam un ir LOK projekta "Sporto visa klase" dalībniece. Iegūto naudu skola varēs izlietot pēc saviem ieskatiem sporta dzīves pilnveidošanai skolā.

Projekta "Sporto visa klase" skolu sporta skolotājiem jau ir padomā dažādas labas idejas, kā skola lietderīgi izmantot 5000 eiro. Piemēram, Ķekavas vidusskolas sporta skolotāja Aiga Liepkalne teic, ka labprāt iegādātos pārvietošanās braucamrīkus – riteņus, skrejriteņus, skrituļslidas, skrituļdēļus, kā arī nepieciešamo drošības aprīkojumu, lai bērni var izvēlēties sev tīkamāko un mācīties ar to braukt, savukārt Āgenskalna sākumskolas skolotājs Sergejs Dolotins vēlētos turpināt skolas pagalma labiekārtošanu, nomainot segumu un uzstādot āra trenažierus, lai bērni varētu pilnveidot prasmes, kas apgūtas sporta stundās.

Interaktīvā izloze "Sporto visi" ir otrs loterijas produkts VAS "Latvijas Loto" un Latvijas Olimpiskās komitejas kopīgi īstenotajā aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīvā "Kustība, kas vieno". Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus jauniešu sporta atbalstam. Finansējumu iniciatīvai nodrošinās ieņēmumi no divām nacionālā līmeņa sabiedriskā labuma mērķa loterijām – "Sporto visi" un "Sporta loterija", kas tika laista klajā šī gada maijā un kurā jau trīs spēlētāji šogad ir laimējuši maksimāli iespējamo laimestu – 123 tūkstoši eiro.

"Sporto visi" loterijas biļetes Latvijas Loto iegādājamas no 7. oktobra, savukārt, jau sākot ar 16. oktobri, notiek laimētāju izlozes: "Lielās izlozes" katru sestdienu pulksten 13.00 un "Trešdienu izlozes" – trešdienās pulksten 13.00. Izlozes rezultāti būs pieejami uzreiz pēc izlozes Latvijas Loto mājas lapā. Informācija par izložu rezultātiem tiks pārraidīta "SuperBingo TV" pārraižu laikā katru svētdienu. Tāpat raidījumā tiks atspoguļota informācija par skolu – laimesta saņēmēju un tā izmantošanas mērķiem.