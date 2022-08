STEM priekšmetu apguve – per aspera ad astra

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm – tā var teikt par mūsu absolventiem un "Erasmus" projekta dalībniekiem, kuri piepildīja savus sapņus un jau septembrī studēs astrofiziku, medicīnu, medicīnas un aviācijas inženieriju, programmēšanu un daudz ko citu, kas nav iedomājams bez labas STEM priekšmetu bāzes. Šodien STEM priekšmeti ir vispārpieņemta prioritāte daudzās Eiropas valstīs, bet kas īsti ir jādara, lai STEM sapņi kļūtu par realitāti?

Pēdējo trīs gadu laikā Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija (RVKG) sadarbībā ar Horvātijas "Graditeljsko-geodetska tehnicka skola" (GGTS) ir īstenojusi "Erasmus+KA2" projektu "Eksakto priekšmetu apgūšana – no teorijas uz praksi", un mēs apkopojām atziņas, kas varētu palīdzēt skolotāju un skolēnu ērkšķainajā ceļā uz izcilību STEM priekšmetu apguvē.

Ar noslēpumiem dalījās Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolotāji:

Elīna Kaļnobricka – matemātikas skolotāja vidusskolā, metodiķe, vairāku kursu skolotājiem un skolēniem autore.

Arturs Ļevikins – aviācijas inženieris-avioniķis (RTU); matemātikas skolotājs (LU); projekta Skola2030 eksperts eksakto zinātņu jomā, pieckārtējs Latvijas čempions un četrkārtējs Eiropas rekordists sporta boulingā.

Raisa Stunžāne – fizikas skolotāja vidusskolā, metodiķe, CLIL publikāciju autore, pēdējo trīs gadu laikā organizējusi vismaz 15 seminārus dabaszinību un eksakto zinību skolotājiem.

Veronika Makarčuka – vidusskolas matemātikas skolotāja (LU); fizikas un matemātikas skolotāja (RWTH Āhene, Vācija); CLIL metodikas koordinatore Latvijā – Gētes Institūts Rīgā (2017–2019).

1. noslēpums: uzdrīkstēšanās

Elīna Kaļnobricka darbojās "Erasmus" projektā no paša sākuma, viņa uzreiz piekrita iesaistīties un mēģināt jebkuras jaunās metodes un pieejas un, pateicoties viņas atbalstam, mēs visi uzdrīkstējāmies sākt šo vērienīgo projektu. Viņa ir arī viena no mīļākajām matemātikas skolotājam, pie kuras viņi skrien, un pēc kuras ilgojas, un kura var iedvest savos skolēnos patiesu drosmi un pārliecību sevī. Un tas ir ļoti svarīgi, jo ir ļoti daudz cilvēku, kuri saka: "Man bērnībā matemātikas un zobārsta apmeklējums bija apmēram viens un tas pats".

Uzdevumi, kurus Erasmus projektam veidoja skolēni kopā ar Elīnu Kaļnobricku, ir faktiski Latvijas "Oxford Mathematics" mācību grāmatas versija, jo tie tika veidoti pēc tās pašas konceptuālās metodes, kad sākumā skolēni tiek iepazīstināti ar kādas vēsturiskās vietas īpatnību, un tikai tad pievēršas uzdevumiem, kas ir saistīti ar šo vietu. Par uzdevumu pamatu kļuva slavenais Rundāles pils ar brīnišķīgu un ģeometrijas pilnu parku.

Nākamajā dienā pēc ekskursijas Rundāles pilī un parkā, kur visu dienu pavadījām kopā ar mūsu Horvātijas partneriem, skolēni ķērās pie darba. Izmantojot Rundāles parka plānu un jau zināmus matemātikas likumus un formulas viņiem vajadzēja izveidot interesantus uzdevumus gan jaunāko klašu skolēniem, gan saviem klasesbiedriem. Un protams, kad konkrēta vieta jau asociējas ar īpašiem stāstiem un emocijām, arī uzdevumi sanāk ļoti radoši un noderīgi.

2. noslēpums: skolēnu motivācija

Veronika Makarčuka. Brīvība, iespēja iziet no rāmjiem, komunicēt ar skolēniem un skolotājiem no citām valstīm, redzēt un radīt kaut ko pavisam jaunu noteikti iedvesmo – tas viss raksturo "Erasmus" projektus. Gatavojoties mūsu braucienam uz partnerskolu GGTS Horvātijā, kopā ar skolēniem veidojām metodiskus līdzekļus un uzdevumus fizikas stundām, būvējām tiltus, mērījām materiālu pretestību un filmējām mācību video. Faktiski skolēnu uzdevums bija izveidot ja ne elpu aizraujošus, tad vismaz ļoti interesantus un noderīgus uzdevumus kādā no STEM priekšmetiem, izmantojot Latvijas arhitektūras pieminekļus vai dabas objektus Latvijā. Ir ieguldīts liels darbs un skolēnu uzdevumi sanāca daudz labāki nekā varējām iedomāties – katra uzdevuma sākumā var izlasīt interesantu ievadu par kādu arhitektūras pieminekli vai dabas parādību un tikai tad iedziļināties aprēķinos un formulās, kas palīdz risināt kādu problēmu saistītu ar šo objektu. Domāju, ka šāda pieeja noteikti motivē apgūt pat vissarežģītākās tēmas.

Vai obligātais eksāmens dabaszinībās arī motivē?

Mēs pastāvīgi dzirdam, ka STEM priekšmeti ir mūsu nākotne, bet, spriežot pēc statistikas, idejas par obligātā eksāmena dabaszinātnēs ieviešanu pagaidām īpaši nav veicinājusi skolēnu motivāciju. Ir svarīgi uzsvērt, ka, izvēloties tehniskus virzienus Latvijas augstskolās, nereti pietiek tikai ar to vien, ka skolēnam pēc fakta ir atzīme par eksāmenu eksaktajā priekšmetā, un kāda ir šī atzīme – tam praktiski nav nozīmes. Piemēram, līdz šīm brīdim, 4 balles fizikā bija pilnīgi pietiekami, lai iestātos budžeta vietā dažās augstskolās, jo konkursa gaitā šai atzīmei tiek piešķirts ļoti liels īpatsvars. Rezultātā konkursu uz tehniskajām specialitātēm iztur cilvēki ar ļoti zemām atzīmēm un tikpat vājām zināšanām, un kuri acīmredzot nevarēs pilnvērtīgi mācīties un apgūt sarežģītās tehniskās programmas, bet viņi tik un tā izvēlas iet šo neiespējami grūto un visdrīzāk neveiksmīgo ceļu, jo budžets paliek budžets. Tādējādi valsts atkal saņem to, ko saņem – speciālistus, kuri studēs budžeta vietās, bet nekad nestrādās izvēlētajā specialitātē. Un šī problēma kādam ir jārisina.

Kā zināms, viena obligātā eksāmena kādā no dabaszinātnēm ieviešana ir ieplānota 2025. gadā [1], bet, kā redzams valsts pārbaudes darbu statistikas datos, arī šogad tendence studēt humanitārās zinātnes paliek nemainīga – studētgribētāju prioritāte Nr.1 ir psiholoģija [2]. Var teikt, ka pēdējo trīs gadu laikā skolēnu skaits, kuri kārto izvēles eksāmenu dabaszinībās, arī drīzāk ir sarucis [3]:

Avoti:

1. https://www.lsm.lv/raksts

2. https://epakalpojumi.latvija.lv/

3. https://www.visc.gov.lv/lv/

Varam tikai secināt, ka ir nepieciešams meklēt vēl iedarbīgākus skolēnu motivācijas ceļus STEM jomā.

Vai matemātika ir elitārs priekšmets tikai izredzētajiem?

Arturs Ļevikins. Mums visiem un it īpaši pusaudžiem dzīvē ir vajadzīgs kāds ļoti spilgts "role model" jeb pozitīvs piemērs. Reti kurš nav dzirdējis par inženierijas gigantu un pusaudžu elku Īlonu Masku – cilvēku, kas asociējās ar panākumiem, drosmi, progresu un greznību. Daudzus skolēnus viņš joprojām iedvesmo mācīties inženierzinātnes, un visi vēlas līdzināties Īlonam Maskam. Savukārt matemātiķu vidū tādu harizmātisku cilvēku, kas būtu uz katra "Forbes" vāka vajag vēl pameklēt. Kā arī joprojām nav tik daudz sieviešu dzimuma pārstāves, kuras iedvesmotu meitenes apgūt STEM, jo Sofija Kovaļevska šodien nevienu neuzrunā. Jaunā paaudze vēlas redzēt Holivudas dīvu ar Stīva Džobsa smadzenēm un Donalda Trampa ienākumiem. Dzīvē tādi cilvēki noteikti ir, tikai vajag viņus atrast un salikt pareizos akcentus jaunības uzmanības piesaistei.

Šī gada pētījumi rāda, ka Latvijā izcilus rezultātus matemātikā tomēr demonstrē pārsvarā puiši nevis meitenes, bet mūsu ģimnāzija ir izņēmums šajā pētījumā. Mūsu meitenes var!

Kas vēl motivē? Noteikti atmosfēra un viss, kas ir mums apkārt. Kad šogad bija atklātās stundas mūsu proģimnāzijas 7. klašu skolēniem, viņi visi teica, ka vēlas pēc iespējas ātrāk sākt mācīties jaunajā korpusā, jo tur viss ir ļoti moderns, stilīgs un aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām. Mums tiešām ir ļoti paveicies ar laboratorijas korpusu, jo materiāli tehniskai bāzei ir milzīga nozīme, un visas tās iespējas, ko dod jaunās tehnoloģijas un arī modernas telpas, neapšaubāmi iedvesmo kā skolēnus, tā skolotājus.

3. noslēpums: praktiskā ievirze

Veronika Makarčuka. Domāju, ka tam, kas notiek stundā, ir milzīga nozīme, bet, protams, ir svarīgi arī tas, kas notiek ārpus mācību procesa. Tāpēc gan "Erasmus" projektā, gan ikdienu mēs organizējam mācību ekskursijas ne tikai uz augstskolām, bet arī uz dažādiem uzņēmumiem un rūpnīcām, piemēram, "Groglass", kas ražo unikālus stikla pārklājumus un daudz ko citu, rūpnīcu "Edge Autonomy", kurā izstrādā un ražo dronus. Es zinu vairākus cilvēkus, kuri tieši pēc šādām ekskursijām pieņēma liktenīgo lēmumu par labu fizikai vai tehniskai specialitātei.

Karjeras izglītības programmai "Ēnu diena" noteikti ir arī savs pozitīvs lādiņš. Un arī šī "Erasmus" projekta mērķis bija sasaistīt teorētiskās zināšanas ar praksi, uzsverot, ka precīzi spiediena mērījumi, svara vai matemātikas aprēķini ir ārkārtīgi svarīgi, lai būves konstrukcijas būtu noturīgas vai lai operas zālē ir pareiza akustika.

Ļoti iedvesmoja mūsu Horvātijas partneru "Graditeljsko-geodetska tehnicka" skolas audzēkņu darbi un pieeja mācībām. Absolvējot šo tehnisko skolu, audzēkņi ir pilnīgi gatavi darba tirgum un arī ir ļoti pieprasīti, jo jau mācību laikā sāk strādāt par ģeodēzijas inženieru palīgiem, arhitektu asistentiem vai celtniecības inženieru asistentiem. Viņu kursa darbi arī faktiski ir universitātes līmenī. Skolēnu radošums un patstāvība ir apbrīnojami. Piemēram, viens no GGTS audzēkņiem – Petars Alfirjevičs patstāvīgi ir izveidojis Diokletiāna pils 3D modeli un kļuvis pazīstams visā valstī ar savu darbu.

Man personīgi ir ļoti tuvs arī Vācijas izglītības modelis, kuru labi pārzinu, un joprojām izmantoju tā idejas darbā, jo esmu ieguvusi Āhenes Universitātē (Vācijā). Jāatzīst, ka mēs stipri atpaliekam no Vācijas, kur ir ļoti daudz prakses un jau ģimnāzijas līmenī skolēni saņem nopietnu profesionālo ievirzi.

Arturs Ļevikins. No šī gada septembra mūsu ģimnāzijas skolēni apgūs jauno priekšmetu – inženierzinātnes, kas ir sadalīts mazākos projektos ar praktisku ievirzi atbilstoši dažādiem inženierijas virzieniem. Un katrā projektā mēs apspriedīsim inženierijas praktisko lietojumu, piemēram, medicīnas vai aviācijas inženierijā, lai padziļinātu izpratni uz nodarbībām aicināsim nozares profesionāļus un augstskolu lektorus. Piemēram, mums ir bijis projekts par dronu lietošanu dažādās dzīves jomās: cilvēku meklēšanā, glābšanas operācijās u. c., tas bija aizraujoši gan mums, gan skolēniem.

Jūs esat Skola2030 eksperts matemātikas jomā – kādas ir pēdējās izmaiņas zināšanu vērtēšanā?

Arturs Ļevikins. Jaunajā matemātikas eksāmena standartā ir izstrādāti četri jauni eksāmeni un četras programmas – trīs vidusskolas līmeņiem (vispārīgais, optimālais un augstākais) un viens 9. klasei. Realizējot kompetenču pieeju arī valsts pārbaudes darbos, ir ieviesti saturiski jaunumi, kā arī pieaudzis komplekso uzdevumu procents. Turklāt agrāk skolēni zināja, ka pirmajā daļā ir viegli uzdevumi, otrajā jau sarežģītāki, bet trešajā – kompleksie dziļākās izpratnes uzdevumi. Tagad uzdevumi nav sagrupēti pēc grūtības pakāpes, un skolēnam pašam ir jāsaprot uzdevuma sarežģītības līmenis, tādējādi demonstrējot prasmi pareizi organizēt savu laiku. Vēl viens no jaunumiem ir tas, ka no šī gada ir atļauta kalkulatora izmantošana, kas savukārt dod iespēju skolēniem demonstrēt komplekso sniegumu, pildot uzdevumus ar dzīvei pietuvinātiem nosacījumiem. Piemēram, beidzot uzdevumā varam izmantot 37,3⁰ lielus leņķus, jo mūsu dzīvē ne visi leņķi ir tikai 15⁰, 35⁰, 45⁰ vai 90⁰.

Kā Jūs cīnāties ar norakstīšanu un špikošanu?

Skolēnu vidū ir populārs grafiskais kalkulators https://www.desmos.com/, kā arī https://photomath.com/, kuru izmanto daudzi skolēni, lai nofotografētu uzdevumu un, netērējot laiku domāšanai, ātri iegūt gatavu risinājumu. Sākumā es arī cīnījos ar "negodīgo akadēmisko praksi", bet tad nolēmu izmantot šos IT rīkus savās stundās, salīdzinot to, kā uzdevumu risina dators un kā to darām mēs, un kāpēc uzreiz var redzēt, ka uzdevumu risinājusi programma. Tas ļoti piesaista skolēnu uzmanību tieši risināšanas procesam, kā arī motivē strādāt patstāvīgi.

4. noslēpums – pastāvīga pašattīstība

Kā skolotājam būt efektīvam mūsdienu skolā?

Raisa Stunžāne. Pirmkārt, tagad ir neierobežotas iespējas informācijas izvēles ziņā, un skolotājam ir jātērē ļoti daudz laika, lai atlasītu un adaptētu materiālus katrai klasei atkarībā no programmas virziena, specializācijas un katra skolēna vajadzībām. Neskatoties uz savu ilggadējo pieredzi skolā, šodien, lai sagatavotos stundai, man ir nepieciešams daudz vairāk laika nekā agrāk. Protams, tam ir daudz dažādu iemeslu – gan jaunās izglītības standarta prasības, gan nepieciešamība veidot pilnīgi jaunus materiālus, gan ļoti zinoši un prasīgi skolēni. Otrkārt, skolotājam ir jāattīstās laikam līdzi un ir jāorientējas gan modernajā tehnikā un tehnoloģijā, gan mūsdienu zinātnes tendencēs, gan metodēs. Treškārt, skolotājam nav jābaidās atzīt, ka viņš kaut ko nezina vai ir kļūdījies, jo mūsdienu stundas pamatā ir sadarbība, nevis konkurence, un ir svarīgi veidot šo draudzīgas sadarbības atmosfēru ne tikai skolēnu vidū, bet arī saiknē skolotājs – skolēns.

Jums ir liela pieredze arī zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā (ZPD). Kādi būtu galvenie ieteikumi?

Interese rakstīt ZPD fizikā ir liela, bet vairums skolēnu nevar patstāvīgi noformulēt tēmu un šeit skolotājam ir jāpalīdz, jo pareizi formulēts uzdevums jau ir daļa no veiksmes. Dažiem skolēniem izdodas paveikt patiesi milzīgu darbu, bet visu ir ļoti labi jāplāno uz priekšu, jo, neskatoties uz modernām laboratorijām, lai veiktu precīzus mērījumus, ir jāpiesakās uz augstās precizitātes klases aprīkojumu RTU, un tas prasa laiku un pat ne vienmēr ir iespējams. Tas var ievērojami traucēt visu darbu, jo kavējuma dēļ pats pēdējais posms var palikt neizpildīts. Vienmēr iesaku piesaistīt arī augstskolu ekspertus, jo pati sadarbība un komunikācija ar augstskolas pasniedzējiem jau ir liels ieguvums skolēniem. Šogad daļu no ZPD darba praktiskās daļas izmantojām arī Erasmus projekta uzdevumā un domāju, ka tas ļoti noderēs maniem skolēniem arī turpmāk.

Arturs Levikins. Lai nezaudētu efektivitāti, skolotājam ir jādzīvo arī ārpus skolas, ir jānodarbojas ar zinātnisko darbu vai uzņēmējdarbību, ir jāatrod laiks ģimenei, sportam un atpūtai. Kad sāku strādāt skolā, gatavošanās stundām aizņēma ļoti daudz laika. Gatavojos pa naktīm, jo patiesībā katras

stundas materiāli ir pīrāgs no vismaz astoņām mācību grāmatām, mācību video, digitālajiem rīkiem un modeļiem. Diferencētā pieeja katram skolēnam ir nepieciešamība un arī prasība, un klasē, kur ir 30 skolēni, gatavošanās tādai stundai ir liels izaicinājums.

Vēl viens valsts mēroga izaicinājums visiem skolotājiem ir jaunajam standartam atbilstošu mācību resursu trūkums. Izskatās, ka tuvākajā laikā pilno mācību materiālu klāstu nesagaidīsim, un pagaidām šī niša ir brīva – gudri un drosmīgi cilvēki var izmēģināt savus spēkus. Faktiski mēs visi arī darām to, ikdienas gatavojoties stundām.

Nadežda Polianoviča, "Erasmus" projekta koordinatore. Apkopojot kolēģu pārdomas, vēlos uzsvērt, ka komandas darbs un gars ir neatņemamas jebkura mikro vai makro projekta sastāvdaļas. Projekta gaitā man bija tā iespēja sadarboties ar ļoti gudriem un optimistiskiem skolotajiem un arī skolēniem, kuri spēj patiesi iedvesmot, nepadoties grūtībām un sasniegt savus mērķus. Var secināt, ka, protams ne katram sanāk kaislīgi iemīlēt matemātiku vai fiziku no pirmā acu skatiena, bet, pastāvīgi pilnveidojoties iespējams ir daudz. Savukārt, mācoties no citām skolām un valstīm, skaidri redzam, ka izglītībā ir vajadzīgi, nevis spontāni lēmumi, bet ilgtermiņa un pieredzē balstīta plānošana.

Projekts "Eksakto priekšmetu apgūšana – no teorijas uz praksi" tika finansēts no Eiropas Komisijas "Erasmus+ KA2" programmas, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.