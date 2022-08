Studē inovācijas starptautiskā Norvēģijas-Latvijas MBA programmā!

Latvijā augstskolas piedāvā dažādas maģistra studiju programmas vadībzinību jomā, bet tikai dažas no šīm programmām izstrādātas sadarbībā ar starptautiskiem partneriem. MBA studiju programma "Inovācijas un uzņēmējdarbība", ko īsteno Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Norvēģijas Dienvidaustrumu universitāti, ir unikāla Latvijā piedāvātā starptautiskā MBA programma, kas īpaši fokusējas uz inovatīvas domāšanas attīstīšanu, jaunu produktu izstrādes metodoloģijas apgūšanu un uzņēmējspēju veicināšanu.

Kādas iezīmes mūsu studentiem un vēlāk absolventiem šķiet saistošas, izvēloties studijas programmā "Inovācijas un uzņēmējdarbība"?

Studiju programmas dizains un īstenošana

Inovāciju specializācija ir gan atraktīva, gan sniedz darbā noderīgas unikālas kompetences. Studenti novērtē iespēju studēt angļu valodā, tādējādi uzturot un attīstot valodas prasmes. Studiju programmas dizains un apguves metodoloģija pamatojas uz aktuālo pasaules pieredzi. Studiju procesa pamatā ir jaunākā teorētiskā bāze vadībzinātnēs, kas kombinēta ar praktisko kompetenču attīstīšanu. Studējot liela nozīme ir grupu aktivitātēm un projektu izstrādei. Studenti augstu vērtē teorijas un prakses mijiedarbi. Nodarbību moduļu grafiks sniedz iespēju veiksmīgi apvienot studijas ar darba un ģimenes pienākumiem.

Norvēģu sadarbības partneris

Norvēģu augstākās izglītības pieredze un inovācijas Norvēģijas tautsaimniecībā sniedz iedvesmu un pārliecību, ka arī mēs varam tikpat labi un vēl labāk arī savā zemē. Kongsberga, kur bāzēts mūsu sadarbības partneris, tiek uzskatīta par Norvēģijas inovāciju un augsto tehnoloģiju koncentrācijas centru. Studentiem ir iespēja iepazīties ar inovatīviem un atraktīviem norvēģu uzņēmumiem nedēļu garā starptautiskā studiju braucienā, kuru organizē Norvēģijas Dienvidaustrumu universitātes kolēģi.

Mācībspēki

Pilnīgi visiem studiju programmas mācībspēkiem ir nopietna biznesa un akadēmiskās pieredzes kombinācija, pusi no studiju kursiem māca zinātņu doktori. Mācībspēki var lepoties ar starptautisko akadēmiskā darba pieredzi dažādās ārvalstu augstskolās. Mācībspēki biznesu apguvuši ne tikai no teorijas skatu punkta – viņi ir praktizējoši biznesa cilvēki, vienlaikus arī studentu mentori. Nodarbību saturu bagātina prominenti un zinoši industrijas vieslektori.

Studenti un absolventi

Studenti augstu vērtē dažādību grupas biedros. Dažādā iepriekšējā izglītības un biznesa pieredze dod iespēju savstarpēji bagātināties. Mūsu studentu ģeogrāfija aptver gan Ekvadoru Latīņamerikā, gan Indiju, Malaiziju, Šrilanku Āzijā, gan Kaukāza un Vidusāzijas valstis – Uzbekistānu, Gruziju, Azerbaidžānu, gan Eiropu – Šveici, Vāciju un Lietuvu. Absolventu tīkls ir spēcīgs atbalsts un dzinējspēks vēlākai biznesa attīstībai. Mūsu absolventu vidū ir veiksmīgi uzņēmēji, biznesa konsultanti, lielo uzņēmumu menedžeri, veiksmīgi valsts institūciju vadītāji. Inovācijas ir nepieciešamas un pieprasītas ikvienā sfērā.

Akreditācija un studiju finanses

Studiju programma "Inovācijas un uzņēmējdarbība" ir valsts akreditēta, tādēļ studentiem pieejami studiju kredīti uz ļoti pievilcīgiem noteikumiem. Investīcija personīgajā attīstībā ļoti ātri atpelnās. Darbinieku izglītošana un apmācība ir aizvien svarīgāka arī no darba devēja viedokļa, tādēļ nereti studiju maksu sedz darba devēji. Semestra studiju maksa ir 1425 eiro, to iespējams maksāt arī pa daļām. Programmas starptautisko augsto līmeni apliecina "Eduniversal" starptautiskais universitāšu un biznesa skolu reitings, kurā mūsu studiju programma iekļauta četru (no piecām) palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmiskās institūcijas līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā (https://www.best-masters.com/).

Uzņemšanas prasības

Studiju programmas "Inovācijas un uzņēmējdarbība" uzņemšanas prasības ir iepriekš iegūta profesionālā bakalaura vai akadēmiskā bakalaura izglītība vadības, ekonomikas un administrēšanas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība, vai iepriekš iegūta profesionālā bakalaura vai akadēmiskā bakalaura izglītība tiesību zinātnes un inženierzinātnes tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība. Papildu izglītības prasībām nepieciešama 2-3 gadu uzņēmēja vai menedžera darba pieredze, kas ir būtisks aspekts atlases procesā. Prasība pēc studentu iepriekšējās profesionālās pieredzes, rūpīgs atlases process, nodrošina to, ka studiju process tiek sasaistīts ar reālā biznesa aktualitātēm.

Pieteikšanās

Pieteikties studijām iespējams līdz 25. augustam, aizpildot pieteikuma anketu: http://mba.rtu.lv/lv/pieteikties.

Detalizētu informāciju par studiju programmu var atrast http://www.mba.rtu.lv, zvanot pa tālruni 29289832 vai rakstot e-pastu mba@rtu.lv.