Superviegla metode tiem, kuri vēlas sarunāties angliski uzreiz

Margita Ozola no Rīgas ir atklājusi unikālu metodi ātrai angļu valodas apguvei! Intervijā lasi un uzzini, kā arī Tu jau šodien vari apgūt angļu valodu, izmantojot šo vienkāršo valodas apguves veidu...

– Vai biji iepriekš mācījusies angļu valodu?

Pirms daudziem gadiem angļu valodu biju apguvusi skolā. Taču toreiz mana mācīšanās bija bezmērķīga. Arī to, ko tolaik iemācījos, jau biju aizmirsusi, jo nebija iespējas un vajadzības angļu valodu pielietot ikdienā.

– Kas pamudināja sākt mācīties angļu valodu tieši tagad?

Pavadīju bērnu uz sacensībām ārzemēs, kur vairākas reizes nonācu situācijās, kad angļu valodas nezināšanas dēļ radās pārpratumi. Tas bija ļoti satraucoši un es jutos neērti. Tādas situācijas vairs negribēju piedzīvot! Internetā uzzināju par Šveices metodi un piedāvājums likās pamēģināšanas vērts! Uzrunāja iespēja mācīties sev ērtā laikā un no jebkuras vietas, kur pieejams dators vai telefons. Visvairāk es pavilkos uz to, ka mācības izklausījās vieglas un ar garantētu rezultātu.

– Kā notika mācīšanās?

Mācīšanās man patika, jo to ļoti atviegloja neierastā metode, kas atšķirās no tā, ko jebkad biju redzējusi. Nodarbībās viss ir perfekti un saprotami paskaidrots, neko nevar sajaukt. Jau apgūto var atkārtot no jauna, līdz iemācies, lai nekad vairs neaizmirstu. Var klausīties un iemācīties pareizi izrunāt vārdiņus. Nav vajadzīgas biezas, smagas vārdnīcas un gramatikas grāmatas. Svarīgi, ka lietot Šveicas programmu ir daudz lētāk, nekā iet kursos, turklāt šī metode ir pielāgota manām iespējām mācīties - aptuveni 10 līdz 20 minūtes dienā. Esmu sajūsmā!

– Kā vērtē savu angļu valodu tagad?

Mana angļu valoda ir ievērojami uzlabojusies, un tagad varu izteikties skaidri un saprotami. Jūtos brīvi un nepiespiesti angliski runājošo cilvēku sabiedrībā, jo saprotu, ko runā citi un varu piedalīties sarunā. Nekad nevarēju iedomāties, ka tas būs tik viegli!

– Ko Tu ieteiktu cilvēkiem, kuri vēl nerunā angliski?

- Aizmirstiet kaut kādas bailes vai neticību no sērijas - "es jau tā nevarēšu". Jūs ātri sapratīsiet, kāpēc šī metode ir tik vienkārša un viegla. Pasūti programmu un sāc runāt angliski jau šodien!

SwissLanguages.com piedāvā - iemācies runāt angliski 14 dienās vai saņem naudu atpakaļ. Tikai šodien saņem valodu programmu ar 55% atlaidi! Nenokavē! Pasūti programmu tagad, bet izmanto, kad vēlies. Atlaide tikai pirmajiem 99 interesentiem šodien.

Dodies uz www.SwissLanguages.com un saņem atlaidi savai valodu apmācības programmai