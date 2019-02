Svaigo makaronu restorāns 'Paslēptās receptes' graus mītus par šo ēdienu

Kamēr zinātnieki strīdas, kurš tad patiesībā izgudroja makaronus – ķīnieši vai itālieši, šis produkts jau ir sasniedzis popularitātes virsotnes visā pasaulē, un no vienkāršas uzkodas kļuvis par pilnvērtīgu pusdienu ēdienu. Taču, ja uz makaroniem joprojām skatāties ar neuzticību, drīz vien šo skatījumu var nākties mainīt. Pavasarī Rīgā tirdzniecības centrā "Akropole" durvis vērs svaigo makaronu restorāns, kurš sagraus vēl aizvien izplatītos mītus par šo ēdienu.

Kā stāsta viens no restorāna "Slepenās receptes" vadītājiem Andris Bakāns (Andrius Bakanas), svaigo makaronu ražošana nebija nejauša izvēle. "Pārtikas kultūra mainās visā pasaulē, makaroni piedzīvo īstu renesansi un kļūst par pilnvērtīgu dienas pamatēdienu. Redzot šīs pārmaiņas, izlēmām piedāvāt restorānā ražotu ekskluzīvu, svaigu un visaugstākās kvalitātes itāliešu produktu", – stāsta sarunu biedrs.

Garlaikoties nevajadzēs – visu gatavošanas procesu varēsiet vērot paši

Pēc A. Bakāna stāstītā, omulīgajā skandināviska dizaina restorānā zaļo augu ielenkumā apmeklētāji varēs vērot, kā aiz stikla sienas tiek ražoti makaroni, kuri pēc pārdesmit minūtēm nonāks viņu šķīvjos. Nelielajā fabrikā tiks ražoti 7 makaronu veidi – Casarecce, Spaghetti Quadri, Tagliatelle, Campanelle, Maccheroni Rigati, Radiatori un Trippoline. Šos makaronus varēs nobaudīt ne tikai restorānā, kur tie tiek ražoti ik rītu, bet arī iegādāties un pagatavot mājās.

"Kopā ar skaisti iepakotajiem svaigajiem makaroniem klientiem dosim līdzi arī kartīti ar pagatavošanas pamācību. Jo makaronu pagatavošanas tehnoloģija ir ļoti svarīga – ūdens daudzums un tā sāļums, kā arī vārīšanas laiks. Neievērojot nosacījums, var sabojāt pat vislabāko produktu, tāpēc mūsu restorānā makaronus ne tikai ražo, bet arī gatavo mašīnas, kuras visu izdara ar sekundes precizitāti", – virtuves noslēpumus atklāj restorāna vadītājs.

A. Bakāns īpaši akcentē makaronu vārīšanas laika nozīmi. Pēc viņa stāstītā, restorāna apmeklētāji dažkārt jautā, kāpēc makaroni ir vēl nedaudz cieti, it kā nebūtu līdz galam izvārīti. Taču tas arī ir lielais makaronu gatavošanas noslēpums – tie nedrīkst būt pārvārīti. Tiem ir jābūt nedaudz cietiem, itālieši to sauc par "al dente". Šādi pagatavotos makaronos saglabājas vairāk šķiedrvielu, organisms tos pārstrādā lēnāk un sāta sajūta saglabājas ilgāk. Gatavojot mājās, vārīšanas laikam diemžēl tiek pievērsts vismazāk uzmanības, tāpēc ēdiens bieži mēdz salipt un sāk atgādināt putru.

Vislielākā uzmanība – produktu svaigumam un kvalitātei

Pēc restorāna vadītāja teiktā, ražojot makaronus, visaugstākā līmeņa kvalitāte ir prioritāte, tāpēc tiek nodrošināta visu procesu kontrole – no produktu sastāvdaļām līdz ēdiena pagatavošanai. Sarunu biedrs neslēpj – būtiskākā lieta, kas nosaka makaronu kvalitāti, ir atbilstošu produktu izvēle. Itāliešu makaroni ir īpaši ar to, ka tos ražo no cieto kviešu miltiem, kuri pēc sastāva ievērojami atšķiras no mīksto graudu miltiem.

Uztura speciālisti cieto šķirņu kviešus slavē bagātīgā olbaltumvielu un salikto ogļhidrātu daudzuma dēļ, tādēļ organisms produktu pārstrādā ilgāk, radot ilgstošu sāta sajūtu. Varbūt tādēļ Itālijā, kur makaroni tiek ēsti teju ik dienu, cilvēku ar lieko svaru skaits ir vismazākais Eiropā.

"Tieši īpašās vērtības dēļ speciāli makaronu ražošanai paredzētos cieto kviešu miltus vedam no Itālijas, tāpēc makaroni pie mums ir tādi, kādus varētu baudīt arī to dzimtenē – ar zīdainu tekstūru un īpaši delikātu garšu. Makaroni tiek ražoti pēc autentiskas itāliešu receptes, izmantojot īpašu mašīnu, kurā integrētā bronzas galviņa padara makaronu virsmu nelīdzenu. Šā iemesla dēļ ar makaroniem sajauktā mērce sadalās vienmērīgi un tiek iegūts ēdiens ne tikai ar ideālu tekstūru, bet arī nevainojamu garšu. Šis ēdiens nav salīdzināms ar mums tik pierastajiem kaltētajiem makaroniem", – stāsta A. Bakāns.

Cer izpatikt visizsmalcinātākajai gaumei

Kaut arī restorānā tiek ražoti itāliešu makaroni, ēdienu receptes ir pašu komandas radītas. Klienti var izvēlēties sarkanos, baltos un zaļos makaronu ēdienus – nosaukumi ēdieniem doti pēc mērces krāsas. Zaļie makaronu ēdieni tiek gatavoti ar pistāciju un bazilika pesto mērci, sarkanie – ar īpašajiem San Marzano šķirnes itāliešu tomātiem, kuriem ir piešķirts DOP sertifikāts, bet baltie tiek gatavoti ar mērcēm uz saldā krējuma bāzes.

Restorānā varēs nogaršot ne tikai itāliešu makaronus, bet arī aziātiskos, sauktus par "wok noodles". Šos ēdienus klients var komplektēt pats un pēc savām vēlmēm izvēlēties makaronu veidu, mērci un piedevas – gaļu, jūras veltes vai dārzeņus.

"Gan itāliešu makaroni, gan aziātiskie tiek gatavoti indukcijas Wok pannās, kurās ir ļoti augsta temperatūra, tāpēc viss tiek pagatavots ļoti ātri. Gatavojot šādā veidā, dārzeņi apcepas, taču saglabājas kraukšķīgi un nezaudē ne savu uzturvērtību, ne arī struktūru. Makaroni tiek vārīti, tikai saņemot pasūtījumu. Netiek izmantotas jau gatavas mērces, visas sastāvdaļas tiek sajauktas, gatavojot ēdienu konkrētajam klientam. Īpašā uzmanība svaigumam ļauj iegūt un atklāt visniansētākās ēdiena garšas, bet visu procesu – no makaronu ražošanas, to vārīšanas līdz gala ēdiena pagatavošanai – klienti var vērot paši, jo ražošana notiek atvērta tipa virtuvē", – ar restorāna noslēpumiem dalās tā vadītājs.

A. Bakāns cer, ka itāliešu svaigo makaronu ēdieni garšos arī latviešiem. Pēc viņa teiktā, restorāna piedāvājumā būs kaut kas ikviena gaumei. "Mums ir gan sātīgāki ēdieni, gan veselīgāki. Aziātisko ēdienu kategorijā ir pilngraudu un griķu makaroni, itāliešu ēdienu kategorijā piedāvājam gan veģetārus, gan vegānus ēdienus. Restorānā varēs pasūtīt ne tikai itāliešu un aziātiskos makaronus, šeit varēs nogaršot arī gardas zupas, pat 20 veidu dažādus salātus, daļa no tiem arī tiek gatavota indukcijas pannās, kā arī oriģinālus desertus. Plaša izvēle visdažādākajām gaumēm", – apmeklēt restorānu un sagraut aizvien izplatītos mītus par makaroniem aicina restorāna "Slepenās receptes" vadītājs.