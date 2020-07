Svarīgākais par pareizu medikamentu lietošanu un uzglabāšanu

Par daudziem ar medikamentu lietošanu saistītiem problēmjautājumiem tiek runāts arvien plašāk, tomēr tie turpina būt aktuāli, piemēram, antibiotiku kursu pārtraukšana un dubultmedikācija ir tikai dažas no tiem, uzsver "Benu" aptiekas klīniskā farmaceite Ļubova Blaževiča. Kam pievērst uzmanību un kur vērsties, ja radušies jautājumi par pareizu medikamentu lietošanu un uzglābšanu? Kas palīdzēs skaidrot zāļu mijiedarbību un saderību? Lai risinātu šos un daudzus citus ar medikamentu lietošanu saistītus jautājumus, "Benu" aptieka ir ieviesusi bezmaksas klīnisko farmaceitu telefonkonsultācijas, lai ikviens var vērsties pēc padoma, neizejot no mājām.

Doma kļūt par farmaceiti Ļubovai Blaževičai radās jau vidusskolā, kad ļoti gāja pie sirds ķīmijas stundas. Lai gan līdz pēdējām brīdim vēl bija šaubas, jo ģimenē neviens no tuvajiem radiniekiem nebija saistīts ar medicīnu. Taču arguments par labu farmācijas jomai bija tas, kas farmaceitu darba iespējas ir ļoti dažādas – sākot no aptiekas vai rūpnīcas un beidzot ar tiesu ekspertīzi un kriminālistiku. Šobrīd aptiekā nostrādāti jau astoņi gadi, no kuriem pieci gadi farmaceita amatā. Farmaceite atzīst, ka motivācija ikdienas darbam rodas tad, kad kaut kas izdodas – klientu pateicības, veiksmīgi atrisinātās ar veselību saistītas situācijas, brīži, kad cilvēks ir sapratis un pieņēmis farmaceita sniegto informāciju.

Tagad Blaževiča ir viena no tām klīniskajām farmaceitēm, kas sniedz telefonkonsultācijas un palīdz telefoniski risināt klientiem radušos jautājumus.

Antibiotikas jālieto atbildīgi

Antibiotiku atbildīga lietošana ir viens no sāpīgākajiem jautājumiem mūsdienu medicīnā visā pasaulē, atzīst farmaceite. Nav noslēpums, ka antibiotikas jālieto kursa veidā precīzi ārsta noteikto dienu skaitu un ar noteikto intervālu. Parasti pacienta stāvokļa uzlabošanās notiek pirms noteiktā antibiotiku lietošanas termiņa beigām, kas rada kārdinājumu pārtraukt terapijas kursu. Bet šāda rīcība var novest, pirmkārt, pie situācijas, kad infekcija nav līdz galam izārstēta, un, otrkārt, pie antibiotiku rezistences veidošanās, kad nākamreiz šīs antibiotikas vairs nedarbosies. Turklāt, pat izejot visu terapijas kursu līdz galam, ir svarīgi neuzsākt ārstēšanos ar to pašu antibakteriālo vielu grupu ātrāk par trīs mēnešiem, uzsver farmaceite.

Nepārspīlējiet ar pretsāpju medikamentiem

Vēl viens mūsdienu problēmjautājums ir pretsāpju, pretiekaisuma un pretdrudža medikamentu lietošana. Ir ļoti būtiski nepārsniegt instrukcijā norādīto biežumu, ilgumu un maksimālo devu! Lietojot pretsāpju/pretiekaisuma preparātus, ir ieteicams uzņemt arī kuņģa skābi samazinošo medikamentu, lai pasargātu kuņģa gļotādu no atrofijas un kuņģa čūlas veidošanās.

Vēl viens svarīgs aspekts pretsāpju/pretdrudža medikamentu lietošanā ir dubultmedikācija – situācija, kad tiek vienlaicīgi lietoti divi vai vairāki preparāti, kas satur vienu aktīvo vielu vai vielas no vienas medikamentu grupas. Klasisks piemērs ir saaukstēšanās gadījumā izmantotais paracetamols, kas ir sastopams gan pretsaaukstēšanās pulveros, gan tabletēs, gan viens pats. Veicot pašārstēšanos un vienlaikus lietojot vairākus šādus preparātus, ir iespējams netīšām pārsniegt pieļaujamo devu un pārslogot aknas. Tādēļ nav jākautrējas vērsties pie farmaceita pēc padoma!

Piesardzība, lietojot ārstniecības augus

Arī lietojot ārstniecisko augu preparātu, ir ieteicams konsultēties ar speciālistu, uzsver Ļ.Blaževiča. Pastāv maldīgs uzskats, ka augu preparāti nav kaitīgi, tāpēc ka ir dabīgi, taču tas tā vienmēr nav. Daži augi (piemēram, asinszāle, greipfrūts) var mijiedarboties ar medikamentiem, mazinot vai pastiprinot to efektu, kas var būt bīstami veselībai vai pat dzīvībai. Ir arī vairāki augi, kuru preparātus vai tējas neiesaka lietot grūtniecēm.

Medikamentu uzglabāšana

Siltajās vasaras dienās šis jautājums kļūst īpaši aktuāls. Medikamentu uzglabāšana atbilstoši temperatūras režīmam ir viens no faktoriem, kas nodrošina preparāta efektivitāti un nekaitīgumu. Lielākā daļa medikamentu drīkst glabāt temperatūrā līdz 25° C, sausā vietā, pēc iespējas tālāk no saules stariem. Bet ir arī zāles, kuru glabāšanas režīms ir stingrāks – līdz 12° C vai tikai līdz 8° C. No plašāk lietojamām zālēm ledusskapī jāglabā, piemēram, insulīns, vakcīnas, dažas ziedes un acu pilieni. Arī pagatavotās antibiotiku saturošās suspensijas ir jāuzglabā ledusskapī. Ir arī tādi retie preparāti, kuri jāglabā tikai sasaldētus no -18° C līdz -20° C temperatūrā. Vasarā ir īpaši svarīgi saplānot šādu zāļu izpirkšanas kārtību, izvēloties pēc iespējas vēsāku dienu, maksimāli saīsinot laiku, kuru zāles atradīsies ceļā no aptiekas uz klienta mājām. Vēlams sagatavot aukstuma kasti šādu medikamentu transportēšanai, ja tāda jums ir.

Zvans farmaceitam

Gan šo, gan daudzu citu ar medikamentiem saistītu jautājumu gadījumā Ļ.Blaževiča iesaka izmantot "Benu" aptiekas klīnisko farmaceitu telefonkonsultācijas. Tās ir pieejamas bez maksas un būs noderīgas ikvienam, kam radušies jautājumi par zāļu lietošanu, glabāšanu, saderību un mijiedarbību, īpaši gadījumos, kad tiek lietotas vairākas zāles. Klīniskais farmaceits var sastādīt medikamentu lietošanas plānu un sniegt ieteikumus arī ar veselīgu dzīvesveidu saistītos jautājumos.

Ikvienu, kam radušies šādi un līdzīgi jautājumi, aicinām zvanīt "Benu" aptiekas pieredzējušajiem klīniskajiem farmaceitiem pa tālruni 62603478. Konsultācijas ir bez maksas un pieejamas darba dienās no 9.00 līdz 17.00.

Rūpējieties par savu veselību un lietojiet medikamentus atbildīgi, atbilstoši norādījumiem!