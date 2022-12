Svētku eglītēm un mikroplastmasai nav vietas sadzīves kanalizācijā

Rīgas sadzīves kanalizācijas tīklā bieži vien nokļūst priekšmeti un vielas, kurām tajā nevajadzētu nokļūt, bet tas apdraud pilsētas kanalizācijas sistēmu. Rīdziniekiem ir jāpiedomā par saviem ikdienas paradumiem sadzīves kanalizācijas lietošanā – pie tā, kas tiek noskalots tualetes podā, iemests ielu šahtās vai pārvietojamajās tualetēs, un kas nonāk sadzīves kanalizācijas kolektoros.

Kanalizācijā – eglītes, dvieļi, aizkari un riepas

Ar pirmo sadzīves kanalizācijā iemesto atkritumu vilni parasti nākas saskarties kanalizācijas sūkņu stacijām, kurās nokļūst visneiedomājamākās lietas, kas bieži vien tās aizdambē un rada apkārtējās vides piesārņojumu riskus. "Plastmasas plēves, higiēnas preces, zeķbikses, apģērba gabali, auduma dvieļi un pat aizkari – tas viss dažkārt tiek atrasts sadzīves kanalizācijā," stāsta SIA "Rīgas ūdens" Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs Kaspars Birkhāns. Reiz kanalizācijā atrasta pat Ziemassvētku eglīte!

Jaunākais atradums izbrīnījis pat daudz redzējušus un pieredzējušus speciālistus – Imantas 15. līnijā esošās kanalizācijas sūkņu stacijas sūcvadā tika uzieta "Continental R17" autoriepa. "Acīmredzot tā bija iemesta kādā sadzīves kanalizācijas kolektorā, bet sistēmas spiediens to ievilka vados un aizvadīja līdz sūkņu stacijai. Par laimi, mēs savlaicīgi pamanījām, ka cauruļvados pēkšņi sāk kristies spiediens, un šo svešķermeni sistēmā atradām, pirms tas paguva nodarīt bojājumus sūkņiem. Pretējā gadījumā sekas būtu ļoti bēdīgas," norāda Kaspars Birkhāns.

Attīrīšanas iekārtām tā ir papildu slodze

Rīdzinieku sadzīves kanalizācijas saturs beigās nokļūst Bioloģiskajā attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva", kur arī tiek atrasti dažādi sīki sadzīves priekšmeti, kuriem tur nebūtu jābūt. Ar rupjo piesārņojumu (diametrā virs 3,5 mm) tiek galā stacijas mehāniskās restes, pēc tam pie darba ķeras smilšķērāji ar papildu aerāciju efektīvākai minerālvielu atdalīšanai. Sīkāki sadzīves atkritumi attīrīšanas iekārtām var radīt problēmas. Pirms kāda laika tie bija ausu tīrīšanas kociņi, kuri tika cauri mehāniskajām restēm, bet bioloģiski aktīvās dūņas šos plastmasas izstrādājumus pārstrādāt nespēj, tāpēc tie kravām tika vesti uz cieto sadzīves atkritumu poligonu Getliņos, kur tiem arī vieta.

Kopš ausu kociņu aizlieguma tie vairs attīrīšanas iekārtās neparādās, taču iedzīvotāju kanalizācijas lietošanas paradumi joprojām rada riskus pilsētas sistēmai. Gadās arī kuriozi – attīrīšanas iekārtās nākas atrast mobilos telefonus, karotes, atslēgas, apģērba gabalus un pat zobu protēzes.

Aizdambēt kanalizāciju var mitrās salvetes un virtuves dvieļi

Ir atkritumi, par kuriem ikvienam vajadzētu zināt, ka tiem sadzīves kanalizācijā nav vietas (piemēram, medikamenti), taču ir arī tādi atkritumi, par kuriem cilvēki varbūt pat neiedomājas, ka tie var radīt problēmas – pirmām kārtām pašu dzīvokļa vai mājas kanalizācijas sistēmai. Kanalizācijas cauruļu aizdambēšanos visbiežāk izraisa nevērīgā attieksme, tualetes podu izmantojot atkritumu urnas vietā. Piemēram, tualetes papīrs viegli izšķīst saskarē ar ūdeni, turpretī virtuves dvielis un roku slaukāmie papīra dvieļi labi uzsūc mitrumu, bet neizšķīst - liels daudzums šādu dvieļu kanalizācijā noteikti radīs problēmas tās lietotājam, jo netīrais ūdens vairs prom neplūdīs. Savukārt mitrās salvetes ir piesūcinātas ar speciālu šķidrumu un ražotas no speciāla materiāla, kas tik viegli nesadalās un nepārstrādājas kanalizācijas sistēmā, līdz ar to veido aizsprostojumus vai pat iestrēgst kādā posmā.

Lai gan ir zināmas lietas un vielas, ko nevajadzētu noskalot ar ūdeni tualetes podā, tās joprojām tur tiek izmestas un izlietas. Pie atkritumiem, kuriem nevajadzētu nonākt kanalizācijas sistēmā, pieskaitāmi higiēniskie tamponi un paketes, mitrās salvetes, vates plāksnītes un kociņi, zobu diegs un tamlīdzīgas lietas, kas nešķīst ūdenī.

Pārtikai nav vietas izlietnēs un tualetes podos

Droši vien katrs ir noskalojis tualetes podā vecu ēdienu, arī tādu, kas nav šķidrā veidā. Diemžēl dažādi pārtikas produkti īsā laika periodā spēj radīt lielas problēmas, piemēram:

kafijas biezumi –iemesls Nr.1 virtuves izlietnes aizdambējumam, jo tie nešķīst ūdenī, bet gan nosēžas uz cauruļu sieniņām;

rīsi un makaroni – ūdens ietekmē šie produkti piebriest un veido liela izmēra aizdambējumus;

olu čaumalas – to asās daļiņas kā magnēts pievelk citus netīrumus un veido aizdambējumus, veicinot cauruļu aizsērēšanu;

tauki un eļļa – tie nešķīst ūdenī, bet nosēžas uz cauruļu sieniņām, tādējādi tās aizaudzējot, turklāt saskarē ar aukstu ūdeni sacietē;

milti – saskaroties ar ūdeni, tie veido kaut ko līdzīgu tumei un aizdambē caurules.

Arī mājdzīvnieku pakaišiem nevajadzētu nonākt sadzīves kanalizācijā, jo lielākā daļa no tiem nav paredzēti noskalošanai klozetpodā - saskaroties ar mitrumu, pārsvarā šie pakaiši absorbē vai sacementē to, līdz ar to suņu un kaķu smilšu noskalošana tualetes podā var radīt nopietnus aizsprostojumus kanalizācijas caurulēs, kur bez santehniķa palīdzības neiztikt.

Problēmas kaimiņiem un plūdi visai mājai

Arī SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina: izmantojot tualetes podu, lai atbrīvotos no sadzīves atkritumiem vai citām lietām, var būt nopietnas sekas. Viena no tām – kanalizācijas caurule aizsprostojas pašā mājā. Ja aizdambējums izveidojas, piemēram, starp trešo un ceturto stāvu, tad ceturtais stāvs var noplūst ar kanalizācijas saturu. Ja tas ir kaut kur izvadā, tuvāk ielas kanalizācijai, tad parasti tiek applūdināts pirmais stāvs.

Lai nerastos aizdambējums dzīvojamās mājas kanalizācijas sistēmā, tualetes podā vajadzētu noskalot tikai to, kam tas ir paredzēts. Ieteicams regulāri veikt profilaktiskus darbus gan WC , gan, piemēram, virtuvē. Lai nenāktos saskarties ar cauruļu aizsprostošanos, izlietnēs var izmantot speciālu sietiņu, kas neļaus ēdiena paliekām nokļūt caurulēs. Savukārt vannasistabā pēc mazgāšanās ieteicams iztīrīt dušu un vannu no tur sakritušajiem matiem.

Par iedzīvotājiem nelāgajiem ikdienas paradumiem liecina arī asenizācijas automašīnu cisternu saturs, kas tiek tukšots "Rīgas ūdens" kanalizācijas savākšanas punktā Mārkalnes ielā – tur lielākoties nonāk pārvietojamo tualešu apmeklētāju atstātais. "Aizsērē kanalizācijas uztveršanas restes, bojājas sūkņi, aizdambējas kanalizācijas savākšanas bedre, kas dažkārt sāk arī pārplūst – jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tas viss nenonāktu vidē," stāsta Kaspars Birkhāns, aicinot iedzīvotājus tomēr piedomāt pie tā, ka ne viss, kas ir lieks, iemetams vai noplūdināms kanalizācijā.

Mikroplastmasas draudu novēršana pašu rokās

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" vadītājs Māris Zviedris norāda, ka lielā mērā no mums pašiem atkarīgs, vai arī nākotnē varēsim dzert tīru ūdeni un peldēties tīrā jūrā: "Galvenais stacijas uzdevums ir notekūdeņu attīrīšana no slāpekļa un fosfora, lai novērstu Baltijas jūras aizaugšanu, bet, kas attiecas uz mikroplastmasu, tad mūsu iekārtas aiztur notekūdeņos nokļuvušās daļiņas, kas lielākas par 3,5 milimetriem – plastmasas maisiņus, higiēnas piederumus un citas lietas, kuras iedzīvotāju neapzinīgākā daļa noskalo kanalizācijā. Arī nelielākas plastmasas daļiņas parasti aizķeras mūsu filtros, tomēr pilnīgai notekūdeņu attīrīšanai no mikroplastmasas būtu nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, kas prasītu milzīgas investīcijas. Daudz vieglāk iedzīvotāji varētu pasargāt sevi un apkārtējo vidi, samazinot savā ikdienā plastmasas patēriņu, šķirojot atkritumus un nepieļaujot to nokļūšanu sadzīves kanalizācijā."

Par primāro mikroplastmasu uzskatāmi nelielie gabaliņi, kas vidē nonāk, piemēram, sintētisko apģērbu mazgāšanas rezultātā, no kosmētikas un higiēnas līdzekļiem un pat no riepu nodiluma braukšanas laikā.

uzskatāmi nelielie gabaliņi, kas vidē nonāk, piemēram, sintētisko apģērbu mazgāšanas rezultātā, no kosmētikas un higiēnas līdzekļiem un pat no riepu nodiluma braukšanas laikā. Sekundārā mikroplastmasa rodas, kad pakāpeniski saules, vēja, ūdens, karstuma un aukstuma ietekmē sairst lielāki plastmasas priekšmeti, tostarp pudeles, maisiņi, zvejas piederumi, arī cigarešu izsmēķi.

Šķirosim un nemetīsim nevajadzīgās lietas sadzīves kanalizācijā, bet nobirušās svētku eglītes nodosim mājas apsaimniekotāja norādītajās vietās!