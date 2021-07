Tagad vajadzīgi līderi darbam nenoteiktības apstākļos

Banku augstskola ir viena vadošajām Latvijas augstskolām finanšu un biznesa vadībā, kuras vadība pārliecina, ka tieši tādi līderi top šajā augstskolā. Augstskolas studiju programmu kvalitāti apliecina starptautiskas programmu akreditācijas, kas regulāri tiek atjaunotas, līdz ar to studiju programmu pilnveide ar skatu rītdienas ekonomikā un darbu tirgus nākotnes perspektīvā te ir ikdiena. Banku augstskolā top nākamie biznesa un finanšu jomas līderi – augstas kvalifikācijas grāmatveži un finanšu analītiķi, vadītāji – finanšu jomā un jebkurā citā biznesā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī sava biznesa veidotāji, nereti tieši inovatīvajās biznesa nišās.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece: "Banku augstskolas diplomu 30 gados ir saņēmuši vairāk nekā 11 tūkstoši absolventu, vairums no viņiem ir Latvijas finanšu sektora veidotāji un attīstītāji, taču liela daļa tagad vada uzņēmumus vai struktūrvienības, starptautiskus projektus, nevalstiskās organizācijas un iesaistās arī politikā. Laikā, kad notiek straujas pārmaiņas sabiedrībā un ekonomikā, laikā, kad katrā nozarē strauji ienāk dažādas tehnoloģijas un automatizācijas risinājumi, arvien pieaug vajadzība pēc izglītotiem un uzņēmīgiem cilvēkiem. Izcili finansisti ar analītiķa spējām, viedi grāmatveži, kuru skats sniedzas tālāk par ikdienas norēķiniem, ir katra uzņēmuma, arī valsts vai pašvaldību iestādes mugurkauls. Redzu, ka Latvijā ļoti bieži tie ir tieši mūsējie – Banku augstskolas absolventi. Īstenojam arī biznesa līderu studiju programmas, jo tikpat ļoti šajā ekonomikas transformācijas periodā Latvija ir vajadzīgi gudri vadītāji un uzņēmēji, kuri spēj iedvesmot un vadīt citus cilvēkus un procesus tik mainīgos apstākļos. Mums ir arī vajadzīgi cilvēki, kuri prot un grib mācīties mūža garumā – tādi cilvēki studē Banku augstskolā, tādus mēs gaidām pie sevis arī šajā uzņemšanas periodā."

Šogad studētgribētājiem Banku augstskola piedāvā piecas bakalaura un sešas maģistra profesionālās studiju programmas finansēs un biznesa vadībā, gan latviešu, gan angļu valodā:

pirmā līmeņa profesionālā studiju programma: "Grāmatvedība un finanses";

profesionālā bakalaura studiju programmas: "Finanses", "Starptautiskās finanses", "Finanšu pārvaldība informācijas sistēmas", "Biznesa procesu vadība";

profesionālā maģistra studiju programmas: "Finanses", "Finanšu vadība", "Starptautiskās finanses un banku darbība", "Uzņēmējdarbības vadīšana", "Inovatīvā uzņēmējdarbība", "Kiberdrošības pārvaldība".

SVARĪGI!!! Pieteikšanās norise:

pirmā līmeņa un profesionālā bakalaura studijām: 28. jūnijs – 11. jūlijs;

profesionālā maģistra studijām: 28. jūnijs – 28. augusts;

doktorantūras studijām: līdz 15. septembrim.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece: "Mūsu uzņemšanas gaitā šogad Banku augstskolas komunikācijā noteikti ir pamanīts apzīmējums #neapturamie. Kas gan tie tādi? Meklējot Banku augstskolas rezultātu "zelta griezumu", tā esam nodēvējuši gan mūsu absolventus, gan mūsu studentus. Visus. Vērtējām studiju gaitā gūtās priekšrocības un secinājām, ka Banku augstskolai piederīgos raksturo neatlaidība, mērķtiecība un īpaša veiksme karjerā, sava biznesa veidošanā. Tas ir likumsakarīgi, jo Banku augstskolā jau iestājas studenti ar augstiem vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem, līdz ar to augstskolā studentu komūna jau sākotnēji ir spēcīga, ar tiekšanos gūt jaunas zināšanas un nebijušu pieredzi. Lielu uzmanību pievēršam svešvalodām, to apguve notiek 10 kredītpunktu apmērā trīs studiju gadu laikā un studiju kursā "Speciālā lietojuma svešvaloda" tiek iekļautas aktuālās tēmas atbilstoši katrai specialitātei. Šo pieeju augstu novērtē darba devēji, to parāda mūsu studentu augstais sniegums starptautiskajā telpā - līdzdalība konferencēs, studentu apmaiņā, Biznesa nedēļās. Darba intervijās vietējā un starptautiskajā darba tirgū bieži izšķirošā nozīme ir tieši svešvalodas zināšanām. Turklāt BA sniedz iespēju padziļināt savas zināšanas arī krievu un vācu valodā."

Fakti un skaitļi par Banku augstskolas #NEAPTURAMAJIEM studentiem:

60% studentu sāk pelnīt jau studējot , jo prakse studiju laikā vienmēr ir teorijas vislabākais pavadonis;

, jo prakse studiju laikā vienmēr ir teorijas vislabākais pavadonis; 92% absolventu ir darbs, 87% absolventu strādā augstas kvalifikācijas amatos , jo darba tirgū ienāk ar darba pieredzi;

, jo darba tirgū ienāk ar darba pieredzi; #2 augstākais sociālo zinātņu absolventu atalgojums Latvijā pēc studijām.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece: "Daudziem studentiem pēc studiju izpētes ārvalstīs bieži Banku augstskola ir pirmā izvēle, lai kvalitatīvi studētu biznesa vadību un finanses tepat Latvijā, savās mājās, bet lai būtu izcila programmu kvalitāte, ir nemitīgi jāpilnveido programmas, jāpilnveidojas docētājiem. Mums ir sadarbība ar vairāk nekā 120 augstskolām ārvalstīs un vismaz 200 Latvijas darba devējiem. Satura, arī studiju pieejas atjaunināšana pie mums tas ir katras dienas darbs – esam ļoti aktīvi bijuši šajā sezonā, īstenojuši vairākus tālākizglītības projektus akadēmiskajam personālam, lai tiešsaistes studijās nodrošinātu to pašu kvalitāti, kas līdz šim bija mūsu klātienes studijās. Man prieks, ka esam digitāli tik elastīga un ātri transformēties spējīga augstskola. Mūsu ciešā saistība ar biznesu, nozarēm studentu karjeras veidošanā jau studiju laikā ir padarījusi mūs par augstskolu, kuras absolventi var lepoties ar augstāko ienākumu līmeni pēc studijām valsts augstskolu vidū sociālo zinātņu jomā. Sociālajās platformās, piemēram Linkedin, varam redzēt mūsu absolventu darba gaitas – viņi vada uzņēmumus, strādā valdēs un padomēs, ir finanšu, mārketinga, personāla, inovāciju un citu struktūrvienību vadītāji. Viņi ir arī jaunuzņēmumu dibinātāji un programmētāji, Latvijas "FinTech" pasaules veidotāji un attīstītāji."

Jaunas studiju programmas un studiju kursi nākotnes biznesa līderiem

Augstskolas visās studiju programmās, pētniecībā un arī pārvaldībā fokuss ir uz ilgtspēju, digitālo transformāciju, finanšu pratību un kiberdrošību. Ar unikalitāti izceļas dubultdiploma bakalaura studiju programma "Starptautiskās finanses", kuru Banku augstskola realizē kopā ar Šveices Biznesa augstskolu, un studenti iegūst iespēju saņemt gan Latvijas, gan Šveices augsta ranga ekspertu zināšanas un pieredzi. Ar skatu nākotnes finanšu pasaulē tiek īstenota kopīga bakalaura studiju programma ar Rīgas Tehnisko universitāti – "Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas". Tādā veidā globālās tendences – digitālā transformācija, vairāku nozaru saplūšana, starpdisciplināra pieeja atspoguļojas studiju programmās, kas spēj iedot unikālas zināšanas augstskolas studentiem. Jau otro gadu tiek piedāvāta jauna bakalaura studiju programma – Biznesa procesu vadība https://bpv.ba.lv/ Tiek apgūti komunikācijas, vadības, līderības, procesu dizaina un digitālie aspekti - programmēšana, lielo datu analīze, virtuālā realitāte, spēļošana, vadības informācijas sistēmas piemērotas tieši digitālajai darba videi. Saturs veicina arī radošumu un pašizziņu. Studentam tas iedod "atslēgas" projektu vadīšanai, biznesa procesa izstrādei vai sava uzņēmuma izveidei. Tikai šo programmu var apgūt arī tālmācībā, pabeidzot tiek iegūta uzņēmuma vadītāja kvalifikācija. Tālmācības studiju veids ir ļoti ērts tiem, kuri nevar apmeklēt regulāras lekcijas - atrodas ārpus valsts citā laika zonā, profesionāļiem ar specifisku ikdienas gaitu plānojumu, piemēram, sportistiem. Arī citās Banku augstskolas biznesa attīstības un vadības programmās raugās nākotnē – studiju kursu virziens ir jaunuzņēmumu (startup) attīstība, jo īpaši, finanšu tehnoloģiju jomā, tiek integrēti ilgtspējas jautājumi un zaļās uzņēmējdarbības temats. Studiju kursā "Stratēģiskā vadīšana" ieviesta jauna tēma par Nākotnes izzināšanu jeb stratēģiskais forsaits - ir jāiepazīstas ar nākotnes globālo dienaskārtību un jāsagatavo ziņojums kā ekonomikas un sabiedrības attīstības tendences ietekmēs uzņēmumu tuvākā un tālākā nākotnē.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece: "Banku augstskolas diploms nav bijis apsolījums, tas ir bijis apliecinājums absolventa kompetencei un potenciālam. Bieži saņemam jautājumu, kā tas iespējams, ka Banku augstskolas studenti un absolventi ir tik veiksmīgi? Atbilde ir vienkārša – mēs sniedzam izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām, un mūsu augsto reputāciju nodrošina gan kvalitatīvas studijas, gan pētniecība un starptautiskā sadarbība, gan ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli. Tiešām aicinu iepazīt Banku augstskolu kā vienu no labākajām iespējām studēt Latvijā. Mēs zinām, ka esam pirmā izvēle reālistiem, kuriem nav slinkums parēķināt, jo tad sanāk, ka esam biznesa izglītība, kas atmaksājas visātrāk. Tādi mēs esam Banku augstskolā."

Informācija vienuviet studētgribētājiem mājaslapā UZŅEMŠANA 2021: