TalTech MBA studiju programma palīdzēs tavai izaugsmei

Intervija ar TalTech MBA studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" (studijas notiek angļu valodā) mentoru un "Confido" klientu pieredzes menedžeri Kristjanu Jasinski (Kristjan Jasinski).

Doma tevi intervēt radās, jo gadu gaitā esmu dzirdējis daudz uzslavu par šīs MBA programmas izglītības kvalitāti, bet jo īpaši par tavu darbu no pašiem programmas dalībniekiem. Piemēram, Kristi Sēlika (Kristi Säälik) man stāstīja, ka tu esot palīdzējis viņai saprast, ko viņa vēlas sasniegt savā profesionālajā dzīvē. Izklausās savādi, bet ir ļoti grūti to izdomāt vienam pašam. Viņa paskaidroja, ka mentora atbalsts un vadība ir viens no noderīgākajiem mācību programmas elementiem, kas visu sasaista kopā. Kristi atklāja, ka MBA studijas viņai palīdzējušas veikt tik lielu lēcienu savā attīstībā, ka šķiet, ka viņa tikai tagad iemācījusies staigāt.

Savukārt Allens Illimars Putniks (Allen Illimar Putnik) dalījās, ka tevis sniegtais mentora atbalsts par 10 gadiem virza studenta attīstību uz priekšu – rezultāts vienkārši sasniedzams daudz ātrāk, nekā virzoties uz savu mērķi vienatnē. To pašu domu, kaut arī gadu vēlāk, apstiprināja Rebeka Andreasa (Rebecca Andreas), kura man pastāstīja, kā studiju programmas absolventi vairs nav tie paši cilvēki, kas uzsāka studijas, un tas ir labākajā nozīmē. Gadu gaitā programmas dalībnieki stāsta par mentoringu, ka tas dod daudz motivācijas un drosmes paskatīties uz savu karjeru un visu savu dzīvi ar svaigu aci, un piemin, ka tu vienmēr esi viņiem blakus, kad nepieciešams.

Ko tieši tu dari? Kādā veidā tavs mentora darbs iekļaujas MBA studiju programmā?

Semestrī jāizlasa viena menedžmenta grāmata un jāpārdomā, kā studijās apgūto pielietot turpmāk. Katrs studiju programmas dalībnieks sagatavo personīgās attīstības plānu brīvā formātā. Galvenais, lai cilvēks būtu atvērts pārmaiņām. Mums ir gan individuālās, gan grupu nodarbības. Trīs semestros ir 5–6 grupu nodarbības, un tik daudz individuālo sesiju, cik nepieciešams. Pirmo tikšanos sagatavoju es, bet pārējās studenti. Mācību programmas dalībnieks nodrošina rāmjus, un es pielāgojos atbilstoši šiem rāmjiem. Patiesībā es vienkārši turu spoguli, un konsultējamais students rīkojas pats.

Palīdzu studiju programmas dalībniekiem vairāk apzināties savas stiprās puses un uzvedības īpatnības, kā arī palīdzu izveidot plānu, kā nokļūt tur, kur viņi patiešām vēlas nokļūt. Atbalstu studentus pašanalīzē, mērķu izvirzīšanā, laika plānošanā un sadarbības tīkla paplašināšanā. Pārdomājam, kā soli pa solim virzīties uz savu mērķi. Daudz kas ir atkarīgs no tā, cik gatavi cilvēki ir strādāt ar sevi. Ļoti analītiskiem cilvēkiem šis process var būt grūtāks nekā emocionālākiem cilvēkiem, kuri to uztver ar prieku. Iedvesmai dalos ar dažādiem gadījumiem no personīgās pieredzes.

Kāds labums studentiem ir no mentora? Kas ir mentoringa galvenā vērtība un mērķis?

Mentorings ir process, kura mērķis ir saprast, kur cilvēks atrodas šodien, kur viņš vēlas doties un kas ir jādara, lai sasniegtu savu mērķi. Pēc būtības tas ir līdzīgs orientēšanās sportam. Orientēšanās sacensību mērķis ir iziet punktus pareizā secībā, lai sasniegtu finišu. Tomēr vissvarīgākais šī uzdevuma izpildē ir saprast, kur šobrīd atrodaties kartē. Lai saprastu, kur cilvēks atrodas "kartē", vispirms veicam DISC personības testu, pēc kura rezultātu analīzes plānojam turpmākos soļus.

Savā darbā redzu, kā saspringti cilvēki nespēj izbaudīt to, ko dara. Kad students virzās uz savu sapni, es jūtu nelielu uzvaru. Ļoti daudzi no maniem audzēkņiem ir atraduši drosmi dibināt savu uzņēmumu vai veikt sen plānotas karjeras izmaiņas.

Kā vadītājam pašam būtu jāattīstās, lai rezultatīvi vadītu komandu vai uzņēmumu?

Vadītāja uzmanības centrā vienmēr jābūt pašapziņai un pašattīstībai. Nav tāda vadītāja, kurš būtu gatavs uz visu un jebko. Līderim jāapzinās gan savas stiprās, gan vājās puses. Es vienmēr esmu teicis, ka, vienkārši stāvot un skatoties uz skaitļiem, skaitļi nemainīsies. Rezultāti rodas, tikai strādājot ar sevi un saviem darbiniekiem.

TalTech MBA studiju programmas mērķis ir attīstīt speciālistu vai vidējā līmeņa vadītāju vadības kompetences, lai paātrinātu viņu karjeru un viņi varētu iekļūt augstākā līmeņa vadībā. Studēt ir aicināti cilvēki ar augstāko izglītību ekonomikā, inženierzinātnēs, informācijas tehnoloģijās vai dabaszinātnēs un vismaz trīs gadu pieredzi vidējā līmeņa vadītāja vai speciālista amatā.

