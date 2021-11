'Tarkett' ReStart grīdas segumu pārņemšanas un pārstrādes programma

Aicinām arhitektus, dizainerus, būvniekus, grīdas licējus un uzņēmējus, kuri saistīti ar grīdas segumu jomu, iepazīties ar 'Tarkett' ReStart pārstrādes programmu

Mūsu pasaule strauji mainās. Prognozējams, ka 2050. gadā globālā temperatūra paaugstināsies par 2°C, kas bīstami apdraudēs bioloģisko daudzveidību, ka arī ietekmēs cilvēku veselības stāvokli. Diemžēl mūsu Zemei paliek arvien grūtāk apmierināt cilvēku neierobežotas resursu vajadzības un spēt pastāvīgi šos resursus atjaunot.

Ņemot vērā to, ka cilvēce nonāca klimata ārkārtas situācijā, oglekļa emisiju un klimata ietekmes novēršana vairs nav izvēle, bet gan nepieciešamība. Mēs priecājamies par to, ka arvien vairāk un vairāk arhitektu un dizaineru saprot šīs problēmas nopietnību, un dod priekšroku ilgtspējīgiem materiāliem. "Mēs kā dizaineri vienmēr domājam par ilgtspēju mūsu projektos, tāpēc dodam priekšroku augstas kvalitātes materiāliem un ražotājiem, kam svarīga izejvielu izcelsme, kā arī iespēja materiālu reciklēt. Būvniecības nozare ir viena no lielākajām atkritumu radītājām, un ir pēdējais brīdis kardināli mainīt domāšanu, kas vērsta uz resursu taupīšanu un atkārtotu izmantošanu," stāsta "br.ook interior architecture" dibinātājas, diplomētas dizaineres Ligita Breģe un Baiba Rūķe. Savu viedokli par ilgtspējību izpauda arī 'CMB' arhitekte Valērija Okuņeva: "Mūsdienās vides problēmas kļūst arvien aktuālākas. Manuprāt, katra cilvēka uzdevums ir padomāt par materiālu izturību un draudzīgumu videi. Katrs arhitekts vairāk vai mazāk, strādājot pie projekta, domā par tā ilgtspējību un "draudzīgumu" attiecībā pret nākamajiem lietotājiem." Zaļā būvniecība gūst popularitāti Latvijā, jo arvien biežāk tiek prasīts, lai būvniecības projekti atbilstu zaļo iepirkumu kritērijiem, kuru ideja ir sasniegt vides politikas mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņām, resursu izmantošanu, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.

K as ir 'Tarkett' ReStart un kāpēc mums tas ir svarīgi?

'Tarkett' ir Pasaules līderis grīdas segumu risinājumu jomā. Katru dienu 'Tarkett' pārdod 1.3 miljonus kvadrātmetrus visdažādākos grīdas segumus slimnīcām, skolām, mājokļiem, viesnīcām, birojiem un veikaliem. Mēs zinām, kas ir labākais grīdas risinājums mūsu klientiem visā pasaulē, rīkojamies balstoties uz savām zināšanām un lielo pieredzi, ka arī nekad nepārtraucam sevi pilnveidot. Darot visu iespējamo, lai apmierinātu mūsu klientu prasības, mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu uzņēmuma ietekmi uz pasaules vidi. Jau vairāk nekā 140 gadus mēs katru dienu cītīgi strādājam, lai 'Tarkett' ražotie grīdas segumi būtu videi un cilvēkam draudzīgi.

Mēs, 'Tarkett' uzņēmums, esam apņēmušies radīt aprites ekonomiku (circular economy), izmantot tikai augstas kvalitātes materiālus, lai varam ievērot un pārsniegt iekštelpu gaisa kvalitātes standartus un prasības. Šajā rakstā mēs īpaši vēlamies pievērst profesionāļu uzmanību aprites ekonomikai un tam, kā mēs ar kopējiem spēkiem varam to ietekmēt tieši Latvijā un kādā vidē dzīvos mūsu nākamas paaudzes.

Aprites ekonomikas (circular economy) modelis attiecas uz rūpniecisko ekonomiku, kas, salīdzinot ar klasisko modeli, ir atjaunojama. Aprites ekonomika ietver esošo materiālu un produktu pēc iespējas ilgāku koplietošanu, atkārtotu izmantošanu, atjaunošanu un pārstrādi. Tādā veidā tiek pagarināts produktu dzīves cikls, kas praksē nozīme atkritumu samazināšanu līdz minimumam.

Balstoties uz aprites ekonomikas principiem tika radīta 'Tarkett' ReStart programma. Šī programma piedāvā lielisku iespēju pārstrādāt materiāla atlikumus, kuri vienmēr ir jebkurā projektā. Atlikumu daudzums var sasniegt 10% no uzstādītās grīdas platības.

Runājot par paklājflīzēm, mēs esam lepni, ka uz doto brīdi esam vienīgie, kuri spēj pārstrādāt jau bijušas izmantošanā vecas pāklājflīzes. Ražotājs nav svarīgs, ievērojam noteikumu, ka šķiedrai jābūt PA6.

Diemžēl Latvijas grīdu licēji ir pieraduši izmest grīdas segumus pēc ieklāšanas vai lietošanas, jo pārstrādes iespējas vienmēr bija ļoti ierobežotas. 'Tarkett' vēlas cīnīties ar novecojušiem principiem un aicina profesionāļus piedalīties ReStart programmā kā to jau izdarīja mūsu klienti gan Latvijā, gan ārzemēs. Periodā no 2010. līdz 2018. gadam Eiropā un Ziemeļamerikā, izmantojot ReStart, tika savāktas 102 000 tonnas grīdas segumu. 2018. gadā mēs savācām 3300 tonnas instalācijas atkritumu visā pasaulē, izmantojot ReStart. Programmas ietvaros dalībniekiem tiek iedotas speciālas somas pēc ieklāšanas pāri palikušajiem atgriezumiem. Pēc somu uzpildīšanas vietējais atkritumu savācējs atbrauc uz objektu, lai savāktu somas un transportētu tās uz 'Tarkett' pārstrādes rūpnīcu, lai dot otru dzīvi atlikumiem. Vissvarīgākais ir tas, ka 'Tarkett' Restart programma ir pilnīgi bezmaksas!

Ar vēlmi ieguldīt vides aizsardzībā uzņēmums 'KĀGO', kas jau kopš 1995.gadā nodarbojas ar grīdas materiālu vairumtirdzniecību, grīdas ieklāšanas darbiem, grīdu projektu izstrādi un konsultācijām, izlēma piedalīties ReStart programmā. Rezultātā tika savāktas divas pilnas somas ar atgriezumiem. Divas somas, kuras kopējais svars sasniedza 1 tonnu, tika savāktas un transportētas uz 'Tarkett' pārstrādes rūpnīcu.

Savu vēlmi piedalīties ReStart programmā izteica arī uzņēmums ART8 (SIA LC Baltic)- viens no vadošajiem grīdas uzņēmumiem Latvijā, kas ik gadu piegādā un montē vairāk nekā 60 000 m2 grīdas segumus Latvijā, Baltijā un visā Eiropā. Piedaloties ReStart programmā, uzņēmumam ART8 (SIA LC Baltic) izdevās savākt pilnu somu ar atgriezumiem no dažādiem Latvijas objektiem, kuras svars pārsniedza 1 tonnu.

Pašlaik somu savākšanai pievienojas vēl viens gādīgs uzņēmums - 'HL Studija' ar 25 gadu pieredzi mazumtirdzniecībā, vairumtirdzniecībā un darbā ar lieliem būvniecības projektiem, sadarbojoties ar arhitektiem, dizaineriem un būvniecības kompānijām.

Visiem ReStart programmas atbalstītājiem tika izsniegts sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma piedalīšanās pārstrādes programmā un kļūšanu par 'Tarkett' ReStart partneriem.

Esam lepni, ka aprites ekonomikas principi kļūst populāri arhitektūras un dizaina jomā.

"Mums ir svarīgs arī materiāla kalpošanas ilgums, un lētiem materiāliem tas ir ievērojami īsāks, tas zaudē gan vizuālās, gan funkcionālās īpašības. Tomēr cilvēki nez kāpēc neparēķina ilgtermiņā arī, cik izmaksā ne tikai pats materiāls, bet arī materiāla nomaiņa – sagāde, darbs, degviela, telpas netiek izmantotas remonta laikā utt. Cenšamies saviem pasūtītājiem skaidrot šos principus un ceram, ka caur šādām iniciatīvām kā 'Tarkett' ReStart programma sabiedrības domāšanas veids mainīsies ilgtspējas virzienā straujāk,'' stāsta Ligita Breģe un Baiba Rūķe. "Tarkett uzņēmums sniedz lielu ieguldījumu izturīgu un cilvēkam draudzīgu materiālu izstrādē. Izstrādājot kvalitatīvu produktu ar mūsdienīgu dizainu!'' pievieno Valērija Okuņeva.

Mēs cītīgi strādājam, lai 'Tarkett' ReStart programma būtu pieejama visiem, tomēr uz doto brīdi tā ir pieejama tikai uzņēmumiem, kas vēlas saprātīgi rīkoties ar atlikumiem. Šobrīd ir ļoti svarīgi, lai vinila grīdas segumi būtu no 'Tarkett' ražotāja, jo tikai tad mēs varam būt pārliecināti par materiāla kvalitāti un sastāvu un tikai tad tie ir piemēroti pārņemšanai un turpmākai pārstrādei.

Kopā mēs varam sasniegt pārmaiņas dabas resursu saglabāšanā, aizsargāt mūsu klimatu un nodrošināt drošu dzīves vidi nākamajām paaudzēm!

Lai uzzinātu vairāk par 'Tarkett' ReStart, kontaktējiet vietējo 'Tarkett' pārstāvniecību pa tālruni, ko varat atrast mūsu vietnē, ka arī skatieties mūsu video.