T/c 'Origo' un b/c 'Origo One' jaunbūve saņem Latvijas Ainavu arhitektūras balvu

2023. gada jūnijā svinīgā apbalvošanas ceremonijā "Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2022" nacionālās žūrijas balvu nominācijā "Ārtelpa" saņēma "Linstow Baltic" attīstītā tirdzniecības centra "Origo" un "Origo One" jaunbūve, kuras labiekārtojuma arhitekti ir SIA "ALPS ainavu darbnīca".

"Latvijas Ainavu arhitektūras balva" (LAABA) ir Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sniegumu skate, kas tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts pasākumu kopums. Nacionālās un starptautiskās žūrijas pārstāvji no dažādām nozarēm vērtējā 57 pieteikumus, piešķirot balvas trīs nominācijās: Ārtelpa, Procesi un Personības.

"Linstow Baltic" un t/c "Origo" komercdirektore Evija Majevska: "Latvijas Ainavu arhitektūras balvas saņemšana ir apliecinājums mūsu pašaizliedzīgajam komandas darbam un centieniem radīt ilgtspējīgus Rīgas, kā arī Latvijas galvaspilsētas pilsētvidei nozīmīgus projektus. Esam gandarīti, ka mūsu ieguldīto darbu novērtē nozares profesionāļi, jo, attīstot tirdzniecības centru "Origo" un biznesa centru "Origo One", galvenais uzsvars tika likts uz pilsētas iedzīvotāju un viesu labsajūtu, videi draudzīgiem un ilgtspējīgiem tehniskajiem risinājumiem, kā arī to estētiskumu un iekļaušanos pilsētvidē."

Vienlaikus E. Majevska piebilst, ka LAABA ir kā tiešs novērtējums funkcionāli, estētiski un ilgtspējīgi veiksmīgajiem ārtelpas risinājumiem "Origo One" skvērā, t/c "Origo" skvērā perona pusē, piecām apzaļumotajām terasēm un apzaļumotā balkona līnijai gar Elizabetes ielu 4. stāva līmenī. Daļa no šīs ārtelpas ir pieejama ikvienam apmeklētājam, bet daļa tikai "Origo One" biroju nomniekiem un viņu apmeklētājiem.

LAABA mērķis ir veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu kā nozīmīgu estētikas un sociālās vides saskarsmes vietu, kā arī ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu. LAABA uzdevums ir apzināt un popularizēt ainavu arhitektūras nozares profesionāļu radītos darbus un iniciētos procesus, godināt izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā un stiprināt sabiedrības un profesionāļu izpratni par ārtelpas kultūrvēsturisko, estētisko, ekoloģisko un sociālo vērtību.

"Origo" jaunbūve Rīgā, Satekles ielā 2b, tika atklāta 2020. gada pavasarī. Tās izbūvē tika investēti 63 miljoni eiro. T/c "Origo" jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietotas ērtas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas "Origo One" biznesa centrs ar inovatīviem A klases birojiem. Projektā uzsvars likts uz augstu energoefektivitātes, darba vides un ilgtspējas standartu ievērošanu, kas attīstītājam "Linstow Baltic" ļauj ar dabai un videi draudzīgiem risinājumiem nodrošināt biroja centrā strādājošajiem un apmeklētājiem veselīgu un patīkamu vidi.

Projekts saņēmis augstākos apbalvojumus lielākajos un nozīmīgākajos Latvijas būvniecības un ilgtspējas konkursos, kā arī Baltijas līmenī. Tirdzniecības centra "Origo" paplašinātā ēka un biznesa centrs "Origo One" ieguvis 1. vietu konkursā "Latvijas Būvniecības gada balva 2020" nominācijā "Jauna sabiedriskā ēka", kā arī galveno balvu Rīgas pilsētas arhitekta biroja organizētajā konkursā "Gada balva Rīgas arhitektūrā 2021" un īpašu atzinību par organisku, harmonisku un daudzfunkcionālu urbānās vides papildinājumu Rīgas centrā, kā arī par kompleksu arhitektoniskās vides risinājumu, respektējot universālā dizaina un vides pieejamības prasības. Pateicoties objektā izvēlētajiem ilgtspējīgas būvniecības risinājumiem, tas saņēmis godpilno 1. vietu konkursā "Ilgtspējība Arhitektūrā Būvniecībā Dizainā 2021" nominācijā "Ilgtspējīgākā ēka", kā arī sniedzis būtisku pienesumu un pozitīvu impulsu visas apkaimes infrastruktūras attīstībā, tostarp, papildinot Rail Baltica projektā ietvertos risinājumus. 2021. gada izskaņā tirdzniecības centrs "Origo" atzīts par Labāko tirdzniecības centru Baltijā, saņemot "Baltic Real Estate Awards 2021" balvu.

Par SIA "Linstow Baltic" (LB)

"Linstow Baltic" (LB) ir viens no vadošajiem dažādu segmentu ilgtermiņa nekustamā īpašuma projektu attīstītājiem Baltijā, tostarp biroju ēku, tirdzniecības centru, viesnīcu, autostāvvietu un citu. LB šajā nozarē darbojas kopš 1996. gada. Latvijā LB apsaimnieko un attīsta tirdzniecības centru "Origo", kā arī lielāko tirdzniecības centru Igaunijā – "Ülemiste". Rīgas pilsētas centrā LB apsaimnieko mūsdienīgu, dabai un sociālajai videi draudzīgu biznesa centru "Origo One", kā arī attīsta dinamisku pilsētas kvartālu "Sporta 2" un ilgtspējīgu biznesa kompleksu "Satekles Biznesa centrs". Plašāka informācija: www.linstowbaltic.lv.