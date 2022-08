Tehnoloģijas, kas atbalsta: klēpjdators attālinātā darba ērā

Mūsdienās arvien izplatītāks kļūst darbs un mācības no mājām, pakāpeniski parādoties individuālām prasībām pēc "mājas biroja" un mobilās produktivitātes. Meklējot risinājumus attālinātā darba atvieglošanai, mājokli nav ieteicams pārvērst par biroju, kurā mēs retu reizi pieceļamies no rakstāmgalda, neatraujot skatienu no ekrāna un veicamajiem uzdevumiem. Tā vietā ir vajadzīgas tehnoloģijas, kas motivē un iedvesmo, tāpēc klēpjdators ar mūsdienīgām funkcijām un pārdomātu ergonomisku dizainu būs pirmā izvēle efektīvai darba un mācību pieredzei.

Agrāk lietotāji, izmantojot plānus un vieglus klēpjdatorus ar augstu veiktspēju un lieliem ekrāniem, saskārās ar vairākiem izaicinājumiem, piemēram, zema ekrāna kvalitāte, apgrūtinoša lietošanas pieredze un neefektīva dzesēšanas sistēma. Mūsdienās jaunākie klēpjdatoru modeļi ir veidoti, iedvesmojoties no šī brīža lietotāja prasībām un viņa lietošanas scenārijiem, lai izstrādātu ierīci, ko ir ērti pakārtot ikdienas darba un mācību vajadzībām.

Ekrāns, kas atvieglo darbu pārlūkošanu

Katram nozares profesionālim ir unikāli darba pienākumi, taču vairumam ir savstarpēji līdzīgas prasības attiecībā uz tehnisko darba aprīkojumu. Tādi uzdevumi, kā dažādu datu apstrāde un satura vai prezentāciju veidošana pieprasa lielāku ekrānu, lai ērti un precīzi pārlūkotu sagatavotos materiālus, tādējādi samazinot laiku, kas veltīts to apstrādei.

"Klēpjdatoram ir jāpilda sava veida "neiespējamā misija", lai vienlaikus saglabātu vieglu svaru ar salīdzinoši lielu un pārredzamu ekrānu. Salīdzinot ar tradicionālo 16:9 ekrāna pret malu attiecību, 16:10 "MateBook D 16" ekrāns ļauj lietotājiem vieglāk aplūkot dažādus failus un baudīt tīmekļa pārlūkošanu ļoti efektīvā veidā. Turklāt ierīces vieglais svars nozīmē, ka lietotāja produktivitāte saglabāsies arī atrodoties ceļā," norāda Mikus Tillers, Huawei produktu apmācību vadītājs.

Rūpējoties par acu veselību, arvien lielāku nozīmi iegūst arī dažādi redzes aizsardzības risinājumi. "Huawei" jaunais klēpjdators ir aprīkots ar "TÜV Rheinland Low Blue Light" tehnoloģijas risinājumu, kas nodrošina zemu zilās gaismas ietekmi, saglabājot oriģinālās attēla krāsas, tādējādi nodrošinot redzes aizsardzību un kvalitatīvu satura veidošanu vienlaicīgi.

Kā cimds ar roku – procesors ar dzesēšanas sistēmas atbalstu

Neatkarīgi no tā, vai klēpjdators tiek izmantots dažādiem attālinātā darba scenārijiem vai enerģiskai videospēļu spēlēšanai, tā veiktspējai jābūt pietiekamai, lai izpildītu visas lietotāja prasības un vajadzības.

""Huawei MateBook D 16" ir aprīkots ar 12. paaudzes "Intel Core H" sērijas procesoru, lai atbalstītu lietotājus dažādu uzdevumu izpildē ar sarežģītiem lietošanas scenārijiem. Taču ar jaudīgu procesoru nav gana – lai ierīce spētu izmantot procesora pilno potenciālu, jaunā ierīce ir aprīkota arī ar jaudīgu dzesēšanas sistēmu, kas rūpējas par vienmērīgu datora darbību," skaidro "Huawei" eksperts.

Video zvani – īpaši svarīgs darba dzīves elements

Attālinātais darbs pieprasa arī dalību regulārās videokonferencēs, lai vienotos un apspriestu dažādus, ar darbu saistītus jautājumus.

"Ikviens video zvana laikā ir pieredzējis komiskas situācijas, kad zvana dalībnieki nedzird vai neredz viens otru tehnisko ierobežojumu dēļ vai vienkāršu apkārtējo traucēkļu ietekmes rezultātā. Šim nolūkam Huawei īpaši pielāgoja "MateBook D 16" kameru un skaņu sistēmu tā, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku un kvalitatīvāku video zvanu pieredzi. Mākslīgā intelekta kameras funkcija "FollowCam" reāllaikā pielāgo ekrānu, lai saglabātu runātāju kadra centrā, tāpēc sniegt prezentāciju hibrīdrežīmā būs nesalīdzināmi ērtāk," norāda Tillers.

Klēpjdators ir aprīkots arī ar četru mikrofonu sistēmu, kas atbalsta skaņas uztveršanu līdz pat piecu metru attālumam. Mākslīgā intelekta trokšņu samazināšanas algoritmi samazina fona troksni zvana laikā, savukārt personīgā balss uzlabošanas funkcija atpazīst runātāja balsi, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu skaņu neatkarīgi no apkārt notiekošā.