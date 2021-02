Tehnoloģiju loma redzes lāzerkorekcijā

Tiem, kam ir slikta redze, nav jāskaidro, kādas pūles un diskomfortu tas var ikdienā sagādāt. Redzes kvalitāte ietekmē ikdienas kvalitāti. Zināms, ka, veicot redzes lāzerkorekciju, burtiski pāris minūšu laikā var iegūt teicamu redzi, tomēr, lai cik vilinoši tas neizklausītos, visbiežāk ir nepieciešams vismaz pāris gadu, līdz tiek pieņemts lēmums par labu lāzerkorekcijai. Kā tas īsti notiek un cik liela loma ir tehnoloģijām – komentē Dr. Lūkina acu klīnikas dibinātājs un acu ķirurgs dr. Fēlikss Lūkins.

Izmainīt acs radzeni, lai skaidri redzētu

Mūsdienās redzes lāzerkorekcijas operācija abām acīm ilgst vidēji 10-15 minūtes un tas nesāp. Rezultāts ir tūlītējs un paliekošs, bet pirmās sajūtas katram ir ļoti individuālas. Arī tiem, kam pirms operācijas bija -7 un vairāk dioptriju, pēc operācijas brilles vairs nav jālieto.

Tomēr ne visiem var uzlabot redzi uz 150% vai pat ne 100%. Diviem pacientiem ar vienādām dioptrijām var atšķirties pielietojamās metodes. Ārvalstu interneta vietnēs joprojām var atrast informāciju par dažādām komplikācijām, kas pamatā ir saistītas ar neprecīzu pacientu atlasi. Redzes lāzerkorekcija ir ļoti komplicēts un individuāls process, ko ietekmē tehnoloģijas, pacientu medicīniskie rādītāji, bet speciālistu pieredzei ir neatsverama loma šajā procesā.

Redzes lāzerkorekcijas laikā eksimēra lāzera impulsi iedarbojas uz radzenes audiem, lai izmainītu radzenes gaismas laušanas spēju jeb mainītu radzenes stiprumu. To dēvē par refraktīvo ķirurģiju, kas pasaulē strauji attīstās jau vairāk nekā 30 gadus. Radzene ir acs ārējā apvalka priekšējā, caurspīdīgā daļa, kas fokusē gaismu tā, lai attēls veidotos uz tīklenes.

Tas, cik lielām dioptrijām var veikt lāzerkorekciju, ir atkarīgs gan no tehnoloģijām, gan pacienta. Dr. Lūkina acu klīnikā iespējams veikt lāzerkorekciju ļoti plašam dioptriju diapazonam – tuvredzībai līdz -14D, tālredzībai līdz +6D un astigmātismam līdz +/- 6D. Šādu diapazonu nodrošina lāzera tehniskās spējas, bet, lai to praksē pielietotu, arī pacientu rādītājiem jābūt piemērotiem.

Redzes lāzerkorekcijas operācijas tiek veiktas no 18 gadu vecuma ar nosacījumu, ka redze ir stabila, nav acu saslimšanu un pirmsoperācijas izmeklēšana apstiprina, ka veikt operāciju ir droši un efektīvi. Augšējās vecuma robežas nav – to ietekmē acu veselības stāvoklis.

Kvalitatīva atlase samazina komplikāciju risku

Pastāv uzskats, ka dioptriju lielums un radzenes biezums nosaka, vai var veikt un tiek rekomendēts veikt redzes lāzerkorekciju. Daļēji tā ir taisnība, bet tie nav vienīgie faktori, kas atlases procesā tiek rūpīgi analizēti. Piemēram, mūsu klīnikā ar īpašu iekārtu acu zīlītes tiek mērītas trīs dažādos apgaismojumos, lai noteiktu zonu, kādā ir droši operēt.

Ļoti liela loma ir kvalitatīvai pacientu atlasei, lai operācijas netiktu veiktas pacientiem riska grupā, un lai operācija sniedz iespējami labāko rezultātu, kas apmierina arī pacientu. Katrs ir individuāls, tādēļ ļoti liela loma ir arī saprotamai un abpusēji atklātai komunikācijai pirmsoperācijas izmeklēšanā.

Galvenā loma – radzenei

Redzes lāzerkorekcija būtībā ir radzenes audu korekcija, tādēļ ir ļoti svarīgi spēt kvalitatīvi analizēt radzenes topogrāfijas attēlus, kas sniedz visdetalizētāko informāciju par acs radzeni. Klīnikā izmantojam vislabāko šobrīd pieejamo topogrāfu – "OCULUS Pentacam AXL", kas dod iespēju analizēt datus redzes lāzerkorekcijai, nakts lēcām un kataraktas operācijām.

Precīzi analizējot radzenes topogrāfijas kartes, ir iespējams precīzāk darboties ar lāzeru, lai ne tikai nepasliktinātu pacienta redzes kvalitāti, bet arī uzlabotu radzenes optiskās virsmas kvalitāti, kā aberācijas un kontrastjutību, kas uzlabos attēla kvalitāti uz tīklenes.

Tāpat, lai lāzerkorekcija netiktu veikta radzenēm ar progresējošām patoloģiskām izmaiņām, ir svarīgi spēt atšķirt patoloģiskas radzenes izmaiņas no fizioloģiskas normas, turklāt spējot diagnosticēt radzenes, kuras šobrīd ir fizioloģiski bez patoloģiskām izmaiņām, bet kuras var attīstīties, ja netiks laikus diagnosticētas.

Redzes labošana – sekunžu jautājums

Šodien dažās sekundēs tiek paveikts tas, kas agrāk prasīja minūtes. Pašos pirmsākumos, 2003. gadā, Dr. Lūkina acu klīnikā redzes lāzerkorekcijas operācijas tika veiktas ar 60Hz lāzeru, kā rezultātā 1 dioptrija tika koriģēta 30 sekundes. Mūsdienās operācijas tiek veiktas ar 500Hz lāzeru, kā rezultātā 1 dioptrija tiek koriģēta 1,4 sekundēs. Parēķiniet, kā mainījies lāzera darbības laiks pacientam ar, piemēram, -4 dioptrijām.

Pagaidām nav izgudrota ātrāka lāzera par 500Hz. Kas citiem šodien ir inovācija, Dr. Lūkina acu klīnikā tā ir rutīna jau daudzus gadus, jo klīnika viena no pirmajām Eiropā jau 2008. gadā sāka strādāt ar 500Hz lāzeru – "Concerto" un pēc tam "WaveLight EX500"​.

Lāzera ātrumu ietekmē herci, bet galvenās priekšrocības ļoti īsam lāzera darbības laikam ir minimāli infekcijas riski​, daudz precīzāks rezultāts​ un subjektīvi pacientam komfortablāks process (īsāks operācijas laiks)​. Lāzeriem ir arī citas advancētas funkcijas, kā, piemēram, acs kustību mērīšana operācijas laikā (1050 reizes sekundē!), individualizēta ablācija, tiešsaistes radzenes biezuma mērījumi, u.c. priekšrocības, kas būtiski mazina pēcoperācijas komplikāciju risku.

Kā atšķirt dažādās metodes

Redzes lāzerkorekcija pasaulē attīstās jau vairāk nekā 30 gadus, un, protams, laika gaitā ir attīstījušās arī dažādas metodes. Vienkāršs veids, kā tās klasificēt, ir vadoties pēc tā, vai operācijas laikā tiek veidots t.s. vāciņš (radzenes audu atloks). Šādi var izdalīt divas lielas grupas – metodes, kurās tiek veidots vāciņš (LASIK, FEMTO LASIK), un metodes, kas neparedz vāciņa veidošanu (PRK, EPI-LASIK, LASEK, TRANS-EPI LASIK, SMILE).

Dr. Lūkina acu klīnikā pielieto divas metodes: LASIK un TRANS-EPI LASIK, kas ir piemērotas ļoti plašam pacientu lokam. Klīnikas praksē pēdējos gados 98% pacientu tika pielietota LASIK metode, bet TRANS-EPI LASIK tikai 2% gadījumu.

LASIK ir pasaulē populārākā lāzerkorekcijas metode, kas ir piemērota lielākajai daļai pacientu. Tai ir ātrs un pacientiem patīkams pēcoperācijas periods, un metode ir ekonomiski izdevīga.

TRANS-EPI LASIK atškiras ar to, ka netiek veidots vāciņš, bet ar lāzeru noņemts epitēlija slānis, tad veikta radzenes audu korekcija, bet epitēlijs 3-5 dienu laikā pilnībā ataug. Pēc TRANS-EPI LASIK ir lielāks diskomforts un ilgāks dzīšanas periods, arī finansiāli tā ir dārgāka metode, tomēr tā ir kvalitatīva un pārbaudīta iespēja, kā palīdzēt tiem, kuriem plānas radzenes dēļ nevar pielietot LASIK.

Klīnikas pieredzē 2008.–2009. gadā tika veiktas arī FEMTO LASIK operācijas, tomēr šodien tās netiek piedāvātas, jo FEMTO LASIK atšķiras ar to, ka vāciņš tiek veidots ar lāzeru (LASIK – ar instrumentu). PRK, EPI-LASIK un LASEK operāciju princips ir līdzīgs, bet metodes ir vecākas.

Jaunākā un arī finansiāli dārgākā metode ir SMILE, kura atšķiras ar to, ka radzenē tiek veidots tikai neliels iegriezums, caur kuru tiek izņemta plāna radzenes plēvīte. SMILE tiek dēvēta par saudzējošāko metodi, bet, salīdzinot ar LASIK, to var pielietot mazākam pacientu lokam. Tomēr faktors, ka pēc SMILE ir sarežģīti veikt papildu piekoriģēšanu, ja tuvākā vai tālākā nākotnē pēc operācijas tomēr negaidīti mainās redze, pagaidām attur no metodes ieviešanas klīnikas praksē.

Pārdomāts un drošs lēmums

Kādam izcila redze ir nepieciešama karjeras veidošanai. Kādam vienkārši ir apnicis diendienā lietot brilles vai kontaktlēcas. Kādam acis vairs nepieņem lēcas pēc to ilgstošas lietošanas. Kāds ir izrēķinājis, ka ilgtermiņā lāzerkorekcija ir izdevīgāka, vai arī ir pienācis brīdis, kad redze pasliktinājusies gan tālumā, gan tuvumā, un tādēļ izvēlas atvieglot ikdienu un atvadīties vismaz no vienām brillēm. Daudzi joprojām redzes lāzerkorekciju dēvē par labāko lēmumu mūžā, tomēr situācijas ir daudz un dažādas, un rezultāts ir izcils tad, kad pacients ir ilgtermiņā apmierināts.

Rezultāts nav atkarīgs tikai no tehnoloģijām. Ļoti liela loma ir katra organisma īpašībām, un speciālistu spējai analizēt datus un prognozēt rezultātu. Ja nepamet doma par lāzerkorekciju, labākais lēmums ir veikt pirmsoperācijas izmeklēšanu. Tas sniegs atbildes uz visiem jautājumiem, kas, savukārt, atvieglos pārdomu un plānošanas procesu.

