Tehnoloģiju rēbusi: kā atrast piemērotāko klēpjdatoru attālinātajam darbam?

Daudzi no mums darbam ikdienā izmanto datoru, taču pēdējo pāris gadu laikā ievērojami mainījies līdzšinējais darba formāts, piedāvājot plašākas iespējas strādāt attālināti. Tāpēc arvien iemīļotāks darba rīks ir kļuvis tieši klēpjdators, kuru ir ērti paņemt līdzi ceļā un pārvietot no vienas darba lokācijas uz otru, ko apstiprina arī tehnoloģiju uzņēmuma "Huawei" veiktās aptaujas* dati – vairāk nekā puse jeb 51% respondentu ikdienā izmanto tieši klēpjdatoru. Taču, neskatoties uz šī datora veida ērtumu, šajā kategorijā piedāvājuma klāsts ir ļoti plašs, tāpēc, lai neapjuktu tehnoloģiju rēbusos, Huawei eksperts sniedz padomus, kādiem kritērijiem pievērst īpašu uzmanību, pirms jauna datora iegādes.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Ērtība un praktiskums

Strādājot attālināti vai bieži mainot darba lokāciju, pirmais kritērijs, ko ieteicams ņemt vērā, ir ierīces svars un izmērs. Ja klēpjdatora īpašniekam bieži nākas pārnest ierīci no vienas vietas uz otru, tad tieši šīs praktiskās iezīmes būs pirmās, kas liks par sevi manīt.

"Kaut gan klēpjdatori visi kā viens ir pārnēsājamas ierīces, ne visi modeļi ir vienādi parocīgi. Vieglākie klēpjdatori būs arī izmērā mazākie, tāpēc nereti priekš ilgām darba stundām nevisai ērti. Vispopulārākais klēpjdatora izmērs ir ar 16 collu ekrānu, taču lielākoties standarta svars šādam izmēram ir vairāk nekā divi kilogrami. Taču arvien vairāki tehnoloģiju izstrādātāji meklē iespējas, lai atrastu "zelta vidusceļu", piemēram, jaunais "Huawei MateBook D 16" sver tikai 1,7 kg, saglabājot ekrāna izmēru, bet atvieglojot ierīces pārnēsāšanu," skaidro Mikus Tillers, "Huawei" produktu apmācību vadītājs Latvijā.





Ekrāns – pietiekami liels un praktisks

Garas darba stundas nereti liek aizdomāties arī par ekrāna kvalitāti. Nerunājot tikai par tādiem jēdzieniem kā izšķirtspēja un krāsu variācijas, bet arī mūsdienīgām redzes aizsardzības funkcijām, piemēram samazināta zilās gaismas vai ekrāna mirgošanas ietekme.

"Par zilās gaismas ietekmi tiek runāts arvien plašāk. Tā ir gaisma, kas tiek izstarota no vairums digitālo rīku ekrāniem un var ietekmēt miega kvalitāti, it sevišķi, ja ierīce tiek patērēta pirms naktsmiera. Būtiski nepatīkamas izjūtas rada arī ekrāna mirgošana, kas neapbruņotai acij nav redzama, bet izraisa ātrāku acu nogurumu, tādējādi saīsinot darba produktivitāti. Tādi sertifikāti kā "TÜV Rheinland Low Blue Light" un "TÜV Rheinland Flicker Free", ar ko ir aprīkots arī jaunais "Huawei MateBook D 16", ļauj identificēt redzei saudzējošākās ierīces no veikalā pieejamā sortimenta," norāda Huawei eksperts.

Tāpat, kad laikapstākļi lutina un ir vēlme izbaudīt saules siltumu, attālinātais darbs var norisināties arī ārpus telpām, piemēram, pagalmā, parkā vai kādas kafejnīcas āra terasē. Šajā gadījumā noderēs "Huawei MateBook D 16" ar pret atspīdumu aizsargāto ekrānu, kas novērš atspīdumu, ko rada tieši saules stari.

Jauda, kas nepieviļ

Procesors ir gluži kā klēpjdatora sirds, kas ietekmē ierīces veiktspēju un ātrumu. Jo kvalitatīvāks ir procesors, jo ātrāks būs ielādes laiks, iespēja vienlaicīgi pārlūkot vairākas lietotnes bez aizķeršanās un kopumā ātrāka darbību apstrāde.

"Ja klēpjdators tiek iegādāts priekš vienkāršiem ikdienas uzdevumiem kā interneta pārlūkošana vai satura baudīšana, tad nav vajadzības ieguldīt jaudīgā procesorā. Taču vairums no mums nereti vēlas izklaidēties, spēlējot videospēles, kā arī izmanto dažādas apstrādes programmas, kas pieprasa lielu jaudu no izmantotās ierīces. Lai varētu veikt pat sarežģītākos uzdevumus bez ierobežojumiem, laba izvēle būs klēpjdators ar "Intel Core i5" procesoru, ar ko ir aprīkots arī "Huawei MateBook D 16". Šis procesors kombinācijā ar jaudīgu dzesēšanas sistēmu nodrošinās nenogurdināmi jaudīgu ierīci dažādiem ikdienas uzdevumiem un izklaides aktivitātēm," skaidro Tillers.

Piemērots darba vietas iekārtojums

Meklējot ideālo klēpjdatoru saviem ikdienas darbiem, ir jāpārdomā arī tipiskās lokācijas, kurās tiek veikti darba pienākumi un cik ergonomiski piemērotas tās ir katra lietotāja ķermenim. Pēdējo pāris gadu laikā arvien vairāk sēdošās sfēras darbinieku vēršas fizioterapeita kabinetā ar sūdzībām muguras lejasdaļā un plecos, kas nereti ir rezultāts ilgstošām stundām nepareizā un ķermenim nepiemērotā pozā.

"Strādājot jebkurā darba vidē, nepieciešams pievērst uzmanību muguras izliekumam. Tāpat kā stāvot kājās, sēžot nevajadzētu noliekties pārāk tālu vai pavirzīt iegurni pārāk daudz uz priekšu. Ja darba vidē ir pieejams galds, uz kura novietot klēpjdatoru, tad vajadzētu pievērst uzmanību tam, lai ekrāns ir acu augstumā un rokas var atbalstīt uz galda elkoņu augstumā. Tāpat jāpievērš uzmanība arī iegurnim, ko vajag novirzīt pēc iespējas tuvāk krēsla atzveltnei, lai muguras lejasdaļai būtu nepieciešamais atbalsts ilgstošas sēdēšanas laikā," norāda fizioterapeits Gustavs Mellenbergs.

Vairāk par ergonomiski pareizas darba vides principiem var uzzināt, noskatoties video:

*Par aptauju:

Aptauja par klēpjdatora lietošanas paradumiem Latvijā, pēc tehnoloģiju uzņēmuma "Huawei" pasūtījuma, veikta sadarbībā ar pētījumu kompāniju "Norstat" 2022. gada jūlijā, kurā piedalījās 1025 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.