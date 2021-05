Tehnoloģiju savstarpējā saderība: kliedējam novecojušus mītus

Brīdī, kad pērkam jaunu datoru, planšeti vai viedtālruni, vienlaikus meklējam zinoša speciālista padomu, kādu modeli ar kādām īpašībām labāk izvēlēties. Latvijas informāciju tehnoloģiju uzņēmums "Capital" savā 28 gadu darbības pieredzē ir uzkrājis vērtīgus novērojumus, kas var palīdzēt, ja iegādājaties jaunu iekārtu sev vai savam uzņēmumam. AS "Capital" Korporatīvo klientu daļas vadītājs Ģirts Pāpe norāda, ka viens no pamatjautājumiem nemainīgi ir par operētājsistēmas izvēli – vai priekšroku dot Android, Apple vai Windows sistēmai.

"Tehnoloģiju attīstība notiek tādā ātrumā, ka izveidojušies aizspriedumi vai mīti par šo trīs sistēmu it kā pretējo dabu netiek attīstības tempam līdzi. Joprojām daudzi uzskata, ka viens izslēdz otru, jeb, ja man ir iPhone tālrunis, tad apgrūtinoši būs darboties ar citas firmas datoru," norāda Ģirts Pāpe.

Capital speciālisti ir apkopojuši gan pašu novēroto, gan klientu pieredzi, kas palīdzēs kliedēt neskaidrības vai novecojušus priekštatus.

1. mīts: MacBook datoru neizvēlos, jo nevarēšu lietot savu Android tālruni

Pat ja izmanto dažādu ražotāju planšeti, datoru, viedtālruni vai viedaproci, ražotājs būs parūpējies, lai lietotājs var strādāt ērti un bez ierobežojumiem. Tomēr, ja lieto vairākas viena ražotāja viedierīces, tad ir iespējams baudīt ērtības, ko sniedz izveidotā ekosistēma. Tas nozīmē, piemēram, ja esi sācis skatīties filmu datorā, tad vari turpināt to darīt telefonā no vietas, kur beidzi, neejot uz sākumu. Ne mazāk svarīgi ir arī iekārtu kontroles principi, jo dažādiem ražotājiem tie atšķiras.

Jebkurā gadījumā mūsdienu tehnoloģijas attīstās un viedierīču ekosistēma tiek nemitīgi papildināta ar personalizētām funkcijām, neatkarīgi no tā, kādu operētājsistēmu izmanto katra no ierīcēm, ļaujot veidot savienojumus gan ar Android, gan iOS, gan Windows ierīcēm. Integrācijas ziņā Apple iekārtu priekšrocība slēpjas faktā, ka bez viedtālruņiem, tas ražo gan datorus, gan planšetes, gan valkājamās ierīces, un tas ļauj piedāvāt vēl augstāku integrāciju salīdzinājumā ar Android sistēmām. Piemēram, ja sāki rakstīt e-pasta vēstuli telefonā, tad atgriežoties pie rakstāmgalda, varēsi pabeigt to datorā.

2. mīts: izvēloties Apple iekārtu, nesamērīgi daudz nāksies ieguldīt dažādās atbalsta iekārtās

Iegādājoties Apple tehniku, nāksies pārskatīt savu atbalsta iekārtu vai aksesuāru klāstu. Iphone un ipad tiek lādēts ar lightning vadu, kas atšķiras no citiem ražotājiem, savukārt datori – ar usb-c vadu. Tā kā datori paliek plānāki, arī piedāvātās vietas ar savienojamības iespējām kļūst mazāk. Tas nozīmē, ka ir jādomā par papildu usb adapteru un pāreju iegādi, jo datoros vairs nebūs iekļautas 3.5jack, usb, hdmi savienošanas iespējas. Iegādājoties ierīci, klientu vidū arvien populārāk kļūst nopirkt divus lādētājus, lai vienu varētu izmantot mājās, bet otru – darbā. Pircējiem ir pieejamas plašas izvēles iespējas dažādās cenu kategorijās, lai iegādātos nepieciešamos aksesuārus.

Pieņēmums, ka Apple iekārtu papildinājumi ir pārāk dārgi, ir tikpat maldīgs kā uzskats, ka Apple ierīces lietotājam izmaksā dārgāk nekā alternatīvas no Android vai Windows. Lai arī Apple ierīce sākotnēji var maksāt vairāk, jāņem vērā ierīces pārvaldība un uzturēšana, kā arī atlikusī vērtība. Pat pēc diviem līdz pieciem gadiem Apple ierīces vērtība būs augstāka nekā konkurentu modeļiem. Turklāt, ne visi ražotāji piedāvā iekārtu atpirkuma programmu, kas izdevīgi ļauj nodot veco Apple ierīci un iegādāties jaunu ar papildus atlaidi.

3. mīts: Apple "nedraudzēsies" ar manām citām programmām

Tehnoloģijas ir attīstījušās tiktāl, ka saderības problēma vairs gluži nav problēma. Tiem, kas strādā ar Microsoft Office 365, Word, Excel, PowerPoint programmas ir pieejamas bez maksas, un tās darbojas visās Apple ierīcēs.

Attiecībā uz lietojumprogrammām, lai arī Google Play Store to skaits ir daudzkārt lielāks, Apple App Store ir pieejams plašs klāsts. To priekšrocība ir tāda, ka aplikāciju izstrādātāji var rēķināties, ka iOS, iPadOS, MacOS vidē lietotāju sistēmas būs atjauninātas un faktiski nebūs vecākas par diviem gadiem, bet Android sistēmu atjaunināšana ir ļoti dažāda, atkarībā no daudzskaitlīgajiem ražotājiem. Tas arī izskaidro faktu, ka Apple aplikācijas retāk saskaras ar vīrusu izplatību un neapdraud lietotājus.

4. mīts: pierašana pie jaunas vides prasīs pārāk daudz laika

Jauna vide pamatā nozīmē atšķirīgu lietotāja saskarni jeb interfeisu. Ar tā palīdzību lietotājs pārvalda un kontrolē ierīci. Tomēr pamatā darbā ar datoru un viedierīcēm ir datorprasmes – ja tās ir, tad ikviens var strādāt un pakāpeniski lietojot, arī iemācīties un apgūt ikvienu sistēmu.

Piemēram, ja izmanto vairākas internetbankas, tad ieejot tajās, tur būs atšķirīgas vides, bet intuitīvi tās būs veidotas lietotājam draudzīgi, lai ātri apgūtu un atrastu vajadzīgo funkciju. Tieši tāpat notiek ar darbu iOS, MacOS, Windows, Linux vai citā operētājsistēmā – darbojoties tiek gūta pieredze un zināšanas, kas pēc būtības nav tik kardināli atšķirīgas.

"Savā pieredzē, pārdodot dažādu ražotāju tehniku, esam novērojuši, – ja klients pāriet uz Apple platformu, viņš tur arī paliek un reti kad atgriežas pie Android vai Windows sistēmas. Platforma sākumā šķiet sarežģīta, bet tas ir pāris dienu jautājums, lai pielāgotos," skaidro eksperts.

5. mīts: Apple izvēlas tikai stila un zīmola dēļ

Ja ir pieņemts lēmums par jaunas ierīces iegādi, tad viens no galvenajiem principiem, kā izvēlēties, ir izvērtēt vajadzības. Iekārtas funkcijas, tehniskās iespējas, prasības mobilitātei, izturībai, drošībai, ilgtspējai, kā arī cena būs noteicošie kritēriji. Ja dators pārsvarā tiks izmantots darbam, tad jāvērtē, kāda veida uzdevumi ir jāveic un kāds ir pieejamais programmatūras nodrošinājums. "Tas gan ir fakts, ka mūsu klientu vidū, kuri izvēlas strādāt tieši Apple platformā nav mazums DJ, producentu, video klipu veidotāju, dizaineru arhitektu, bet līdz ar jaunā M1 mikroprocesora ieviešanu, arī lielo datu apstrādē arvien biežāk tiek izvēlēta šī sistēma," norāda Capital pārstāvis.

Ja dators tiek iegādāts izklaidei un spēlēm, tad svarīgi būs parametri attiecībā uz videokarti, procesora jaudu, iespējām papildināt komplektāciju, dzesēšanas efektivitāti utt. Tāpēc var secināt, ka datora un ražotāja izvēle ir tiešām pircēja ziņā, bet pielāgojot izvēli savām vajadzībām.

Uzņēmumu pieredze darbā ar dažādu operētājsistēmu izmantošanu un savietošanu

Dāvids Čadileks, uzņēmuma "Printful" IT administrators norāda:

"Printful katram darbiniekam piedāvā izvēlēties sev ērtāko operētājsistēmu un ierīci, lai pēc iespējas produktīvāk pildītu savus pienākumus un nebūtu jāvelta laiks jaunu sistēmu apgūšanai. Piedāvājam izvēlēties Apple, Windows vai Linux operētājsistēmas, tomēr lielākā daļa kolēģu dod priekšroku Apple ierīcēm.

Šo izvēli lielā mērā nosaka personīgās vēlmes un pielietojuma mērķis. Vairums kolēģu uzskata Apple ierīces par lietotājiem draudzīgākajām. Piemēram, viena no mūsu iecienītākajām produktivitātes lietotnēm Things, kas lieliski noder ne tikai darba pienākumu, bet arī personīgās dzīves organizēšanai, ir veidota tieši MacOS un iOS sistēmā.

Vienmēr strādājam pie tā, lai ierīces ar dažādām operētājsistēmām būtu saderīgas un spētu darboties vienotā ekosistēmā. Galvenās sistēmas, ko lietojam ikdienā, piemēram, mobilo ierīču pārvaldība, dokumentu pārvaldība utt., ir saderīgas gan ar MacOS, gan Windows ierīcēm. Tādā veidā nodrošinot piekļuvi arī tiem kolēģiem, kuri dod priekšroku Windows vai Linux.

Jāsaka, ka tādi gadījumi, kad tiek izmantota īpaša programmatūra specifiskiem darba pienākumiem, ir reti. Mēs rūpējamies par to, lai nodrošinātu saderību visām platformām un operētājsistēmām."

Elīna Rode, mēbeļu ražotāja "MINT Furniture" pārstāve skaidro:

"Ikdienas darbā MINT izmantojam dažādu ražotāju datorus un viedierīces. Es un mana kolēģe, kas strādā pārdošanā, izmantojam MacBook datorus, jo vēsturiski esam pieradušas pie Apple produkcijas. No vienas puses tas ir pieraduma jautājums, bet no otras puses, uzskatu, ka dažādos darba uzdevumus varu veikt pat produktīvāk.

Tā kā MINT ir neliels uzņēmums, tad ikdienā pati fotografēju, apstrādāju bildes, rakstu tekstus, uzturu un papildinu MINT mājaslapu, internetveikalu, sociālo tīklu profilus, kā arī nedaudz veicu pārdošanas un adminstrēšanas uzdevumus. Tas nozīmē, ka strādāju arī ar Excel, Word programmām, atbalsta programmām live view fotografēšanas procesā, tādiem Adobe produktiem kā Lightroom, Photoshop, InDesign, un visām interneta platformām un sociālajiem tīkliem. Izmantoju trīs ierīces – iMac, MacBook, iPhone, un man ir ļoti ērti migrēt starp tām un veikt visas vajadzīgās funkcijas. Arī vienkāršas grafiskās lietas cenšamies realizēt paši."

