Tehnoloģiju uzņēmums Apple laiž pārdošanā jaunos Apple Watch Series 6 un Apple Watch SE viedpulksteņus Latvijā

Šodien oficiāli sākas viedpulksteņu Apple Watch Series 6 un Apple Watch SE pārdošana Latvijā; jaunie produkti ir pieejami pie Apple pilnvarotajiem tālākpārdevējiem.

Ierīces, kuras tehnoloģiju uzņēmums Apple pagājušajā nedēļā izziņoja savā "Time Flies" tiešsaistes prezentācijas pasākumā, piedāvā inovatīvas iespējas un jaunas viedfunkcijas.

Jaunais Apple Watch 6 – pārpilns ar jaunām iespējām

Jauno sestās paaudzes viedpulksteni no iepriekšējiem modeļiem atšķir tā jaunais sensors un lietotne Blood Oxigen, ar kuras palīdzību iespējams izmērīt skābekļa līmeni asinīs, kā arī īpaši precīzais un jutīgais altimetrs, kas daudz labāk monitorē kustību, un Always On ekrāns, kas ir divas ar pusi reizes spilgtāks, pat atrodoties saulē.

Jaunās paaudzes viedpulkstenis ir pieejams divos izmēros: ar 40 mm vai 44 mm Retina ekrānu. Pulkstenis ir izgatavots no 100 % pārstrādāta alumīnija, un tiek piedāvāts 5 krāsās: New Gold (jaunā zelta), Silver (sudraba), Space Black (Space melnā), Product Red (Product sarkanā) vai Blue (zilā).

Tāpat kā iepriekšējie modeļi, arī šis viedpulkstenis pievērš uzmanību veselības stāvokļa noteikšanai un fiziskajam sniegumam. Papildu jau aprakstītajām advancētajām iespējām, nēsājot šo ierīci uz rokas, tā nepārtraukti mēra sirds ritmu gan aktīva sporta laikā, gan miera stāvoklī. Ierīcē ir integrēta funkcija, kas spēj noteikt pēkšņu cilvēka nokrišanu, kas, gadījumā, ja šādi notiek, automātiski nosūtīs paziņojumu ar cilvēka, kurš nēsā pulksteni, atrašanās vietas koordinātēm tiem kontaktiem, kuri ir norādīti neatliekamu situāciju gadījumos.

Ierīce ir izcili piemērota sportistiem, tā ir aprīkota ar GPS, ir ūdensizturīga ar spiedienizturību līdz par 50 m, kā arī spēj veikt precīzus dziļuma, ātruma, kāpuma, sadedzināto kaloriju un veselības datu mērījumus. Ierīces ilgizturība ļauj mērīt sportiskos sasniegumus ikvienā vietā, vai tas būtu baseinā, pārgājienā, kāpjot kalnos, skrienot, braucot ar kalnu velosipēdu vai nodarbojoties ar jebkuru citu mīļāko sporta veidu. Šis modelis sniedz arī tik ilgi gaidīto un īpašo miega izsekošanas iespēju kvalitatīvāka un veselīgāka miega režīma izveidei.

Viedpulkstenis saņem visus ienākošos zvanus, ziņojumus vai e-pastus no iPhone. Papildus ierīce ir aprīkota ar Apple Pay pakalpojumu norēķiniem, virtuālo asistentu Siri Assistant un lietotnes Maps kartēm, kā arī citām viedpulksteņu lietotnēm no App Store. Tāpat pulkstenī ir pieejama lietotājam draudzīgā Walkie Talkie iespēja, kas ļauj piezvanīt citam Apple viedpulksteņa nēsētājam, izmantojot tikai pulksteni pat bez tuvumā esošas tālruņa ierīces.

Viedpulksteņa WatchOS 7 operētājsistēma piedāvā arī vairākas sākuma ekrāna izvēlnes, lai apmierinātu ikviena vēlmes, stilu un noskaņojumu.

Viedpulksteņa izstrādātāji ir arī ieviesuši jaunu papildinājumu personīgajai higiēnai – roku mazgāšanas kontroles funkciju. Ikreiz, kad tiek mazgātas rokas, tā automātiski to reģistrē un nosaka 20 sekunžu periodu, kas ir nepieciešamais laiks roku mazgāšanai, kādu iesaka pasaules veselības organizācijas.

Cenas ziņā pievilcīgais Apple Watch SE modelis

Apple Watch SE ir vēl viens jauns modelis, kas būs īpaši iecienīts to vidū, kuri meklē kvalitāti par labu cenu. Pulkstenim piemīt Apple Watch Series 6 modeļa dizains, un tas ir aprīkots ar lielu ekrānu, jaudīgo S5 procesoru un jaunāko WatchOS 7 operētājsistēmu. Tas viss ir pieejams par ļoti pieejamu cenu.

Šis viedpulkstenis ir radīts tiem, kuri vēlas kontrolēt savu fizisko aktivitāti. Ar tā daudzveidīgajām funkcijām tas būs noderīgs gan tiem, kuri pārvietojas pa pilsētu, gan tiem, kuri atrodas mājās, kā arī tiem, kuri nevar iedomāties savu dzīvi bez intensīviem treniņiem. Pulkstenis motivēs kustēties katru dienu un sasniegt noteiktos fizisko aktivitāšu mērķus. Šo apņemšanos papildina trīs aktivitāšu jomas uz ekrāna, kas atgādina un virza nostaigāt noteiktu soļu daudzumu dienā, paņemt pārtraukumus un dažreiz piecelties vai vairāk izkustēties.

Apple Watch SE modelis arī ir ūdensizturīgs un piedāvā plašu klāstu ar dažādām treniņprogrammām. Viedpulksteņa ekrānā ir redzami vissvarīgākie dati, piemēram, pieveiktais attālums, soļu skaits, kalorijas, sirds ritms un kāpums.

Jaunais pulkstenis ir arī aprīkots ar tikko iznākušo Sleep lietotni, kas sniedz miega izsekošanas iespējas, Handwashing rīku pareizai roku mazgāšanas kontrolei, ar ziņošanas iespējām, ja cilvēks pēkšņi nokrīt, Siri, Apple Pay un citām noderīgām funkcijām.

Šī modeļa ekrāna izmēri saglabājas tādi paši kā pēdējam sestās sērijas modelim. Pulkstenis ir pieejams trīs krāsās: Silver (sudraba), Gold (zelta) un Space Gray (Space pelēks).

Jaunos viedpulksteņus jau ir izmēģinājuši Latvijā pazīstami influenceri

Jaunos Apple Watch Series 6 viedpulksteņus jau ir izmēģinājušas dažas Latvijā zināmas personības – populārā influencere, dziedātāja un dziesmu autore Aminata Savadogo un mūziķis, dziedātājs un trombonists Intars Busulis.

Savās atsauksmēs viņi abi norāda uz viedpulksteņa stilīgo dizainu, ievērojami spožāko ekrānu, kad tas nav aktīvs, un uz jaunākajām iespējām: skābekļa līmeņa monitoringu asinīs, sporta un fitnesa režīmiem, precīzu treniņu un citu aktivitāšu datu monitoringu, drošības un trokšņa noteikšanu, kā arī neierobežotās iespējas vienmēr būt sasniedzamam.

Ierīces jau ir piegādātas veikaliem

Ar jaunajiem Apple Watch modeļiem iepazinās un tos arī testēja Apple pilnvarotie tālākpārdevēji Latvijā.

"iDeal" veikalos ar jaunās paaudzes viedpulksteņiem iepazīstināja olimpietis Aleksandrs Samoilovs, kurš skaidroja ierīces piedāvātās iespējas cilvēkiem, kuri vēlas vairāk nodarboties ar sportu un dzīvot veselīgāk.