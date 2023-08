Tēva diena – ko uzdāvināt?

Ģimeniskiem svētkiem salīdzinoši nesen ir piepulcējusies Tēva diena. Par prieku svētku iedibinātājiem tās nozīme mūsdienu Latvijas sabiedrībā ar katru jaunu gadu pieaug, tāpat veidojas svinēšanas un sveikšanas tradīcijas. Tēva dienas dāvana ir viens no svētku elementiem. Ar tās pasniegšanu izrādām atzinību un mīlestību par viņa lomu ģimenē un to atbalstu, ko ģimene saņem. Tēva dienas dāvanas var būt dažādas – sākot no maziem uzmanības žestiem un bērnu darinājumiem līdz dārgām, lielām dāvanām.

Vislabākās dāvanas ir tās, kas sasaucas ar tēva personību, viņa interesēm vai hobijiem, piemēram, grāmatas, sporta aprīkojums, apģērbs, elektroniku vai noderīgi instrumenti. Tāpat dāvanas var būt arī emocionālas, piemēram, zīmēti vai rakstīti bērnu apsveikumi, ar rokām izgatavota dāvana vai kopīgs ģimenisks piedzīvojums. Tomēr vērtīgākais ir pašas dāvanas simbolisms un tas, ka tā ir tēta tuvo un mīļo cilvēku izvēlēta.

Šogad Tēva dienu svinēsim 10. septembrī, un tas ir labs iemesls, lai laicīgi padomātu par dāvanu tēvam un vectēvam.

Esam sagatavojuši sarakstu ar populārām dāvanām, kuras bieži tiek pasniegtas Tēva dienā.

1. Elektroniskās ierīces un gadžeti, piemēram, viedtālrunis, viedpulkstenis, bezvadu austiņas vai citas tehnoloģijas.

2. Apģērbs un aksesuāri – stilīgs krekls, džemperis, jaka, siksna, kaklasaite vai kaklauts.

3. Kafijas automāts īstiem kafijas cienītājiem – 220.lv e-veikala piedāvājums.

4. Skūšanās piederumi. Vīrietim, kurš regulāri rūpējas par savu izskatu, kvalitatīva skūšanās un matu griežamā mašīna ar dažādiem uzgaļiem, trimmeris bārdai un matiem var būt praktiska un vērtīga dāvana. Skūšanās eļļas, putas vai losjoni ar barojošām un seju mīkstinošām īpašībām būs labs papildinājums ikvienam skūšanās komplektam.

5. Sporta un aktīvās atpūtas aprīkojums. Sporta tērps, sporta apavi, pārgājiena apavi aktivitātēm dabā, sporta aprīkojums ģimenes komandas spēlēm – futbola vai volejbola bumba, fitnesa un sporta pulkstenis. Fitnesa pulkstenis lietotājam palīdzēs sekot līdzi ikdienas fiziskajai aktivitātei un veselības parametriem, savukārt sporta pulkstenis nodrošinās precīzāku un detalizētāku sportisku aktivitāšu uzraudzību un veiktspējas analīzi. Šāda veida pulksteņi bieži piedāvā dažādus sporta režīmus, piemēram, skriešanu, peldēšanu, riteņbraukšanu vai citus sporta veidus.

6. Datorspēles. Datorspēles var būt lieliska dāvana Tēva dienā, īpaši, ja zināt, ka tēvs brīvajā laikā labprāt nododas videospēlēm. Datorspēles var būt izklaidējošas un emocionālas, un tās var palīdzēt atpūsties un novērsties no ikdienas rūpēm.

7. Dāvanu karte, piemēram, kāda populāra veikala (220.lv dāvanu kartes var iegādāties šeit) vai restorāna dāvanu karte.

8. Plašu atskaņotājs un vinila plates. Vinila popularitāte mūsdienās noteikti iepriecina melomānu, kas uzskata, ka vinila skaņa ir siltāka un pievilcīgāka salīdzinājumā ar digitālajiem formātiem. Dažās mūzikas veikalu un tiešsaistes platformās ir iespējams iegādāties jaunākos ierakstus, kas iznāk arī vinila formātā, kā arī atjaunotās klasiskās ierakstu versijas.

9. Spēļu galds. Datorspēlēm ir alternatīva – mazs vai liels sporta spēļu galds ar daudz izklaides iespējām padarīs nedēļas nogales īpaši aizraujošas. Tas ir lielisks un jautrs veids, kā pavadīt laiku kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem un izmēģināt spēkus sporta spēlēs. Lielajam galdam ir maināmas tāfeles ar dažādām spēlēm, kuru vidū ir biljards, hokejs, futbols, galda teniss, boulings, šahs, dambrete, bekgemons, šahs, riņķi, nūju spēle.

10. Auto aksesuāri būs lieliska dāvana jebkuram auto īpašniekam vai autovadītājam. Tie ir noderīgi un praktiski priekšmeti, kas var uzlabot automašīnas ērtības, ārējo izskatu un vispārējo pieredzi, braucot ar automašīnu. Tie var būt universālie automašīnas telefona turētāji, sēdekļu pārvalki, auto tīrīšanas komplekti, USB lādētāji, automašīnas salona organizatori un uzglabāšanas risinājumi.

11. Grāmatas par pašizaugsmes tēmām, ceļojumiem vai iemīļoto hobiju.

Vēl vairāk dāvanu ideju atradīsiet mūsu ceļvedī.