Tiec klasi augstāk ar 'JYSK'

"JYSK" secinājums: laiki mainās, bet darbi paliek – strādājošajiem tie vēl turpinās, savukārt skolēniem un studentiem tie vēl tikai sāksies. Pienācis laiks, kad mācības vairumam norit no mājām, un izaicinājums iekārtot gana produktīvu un iedvesmojošu mācību vidi ir visai liels. "JYSK" ir gatavs šim izaicinājumam, piedāvājot modernas un funkcionālas biroja mēbeles ar garantētu skandināvu kvalitāti. Ieskaties, ko piedāvājam ikvienam skolēnam, studentam vai jau "lielo darbu" darītājam!

Pirmie soļi skolā

Pirmsskolas uzsākšana ir pamats visam turpmākajam mācību posmam dzīvē, tādēļ parūpējies, lai šajā mācību gadā arī mājoklis ir skolas solam līdzvērtīgs. Ja istaba nav liela, tad izmanto vietu vertikāli ar divstāvīgo mēbeļu komplektu, kura augšā ir gulta, bet zem tās – rakstāmgalds. Piemērots un galvenokārt izdevīgs risinājums būs MIA vai SALO modelis – pieejami dažādās krāsās. Tāpat pievērs uzmanību telpas atmosfērai – radoša un krāsām piepildīta vide ļaus bērna iztēlei plaukt, taču nepārspīlē ar košām krāsām kā dominējošām, jo tās var arī vienlaikus novērst uzmanību no darbiem. Izvēlies nelielas krāsu nianses, kā košus spilvenus ar dažādām apdrukām vai ziņojumu dēļus ar interesantām bildēm un kartītēm. Radošāku mājas darbu pildīšanai, piemēram, zīmēšanai, bērnam radīsies vēlme pamainīt arī ierasto rakstāmgalda vidi – pūkainie SOPHIE spilveni būs gana lieli un ērti, lai tos izmantotu kā paliktņus darbiem uz grīdas.

Soli tuvāk darba dzīvei

Vidusskolēns vai tikko tapis students savu darba vidi mājas apstākļos noteikti vēlēsies noslēgt no pārējo telpu iedzīves, lai koncentrētos jau nopietnākiem darbiem un kaltu plānus savai profesionālajai dzīvei. Iesakām darba vietu iekārtot neitrālos toņos, taču ne vienkrāsainu. Kombinējot koka krāsas rakstāmgaldu un tam līdzvērtīgu plauktu ar kontrastējošas krāsas krēslu, panāksi patīkamu un mazliet radošuma piepildītu darba vidi. Piemēram, TRAPPEDAL kolekcijas galdu un plauktu elegantais skandināvu dizains izcili saskanēs un iederēsies arī mazākās telpās, savukārt gaišais KOKKEDAL vai SKODSBORG krēsls būs ne vien dizainiski pārdomāts, bet arī funkcionāls papildinājums darbistabai. Nereti studenti priekšroku dod mācībām vēlās naktīs, tādēļ neaizmirsti arī par apgaismojumu – interjeram piemērota vai gluži pretēji – kontrastējošas krāsas vai dizaina galda lampa būs lielisks risinājums.

Darba vide mājās kā ofisā

Ja tavs mājas ofiss pa šo laiku ieslīdzis garlaicīgā noskaņā, laiks to atsvaidzināt, lai ar jauno sezonu darbi ietu no rokas un produktivitātes līmenis paceltos vēl nebijušos augstumos. Komforta prasības darba vidē arvien mainās un pilnveidojas, kam pielāgojas arī biroja mēbeļu ražotāji un izplatītāji. Kā piemēram, aizvien populārāki un pieejamāki kļūst paceļamie galdi, kā mūsu jaunais modelis SLANGERUP melnā vai baltā krāsā. To iespējams ergonomiski korekti noregulēt jebkura izmēra cilvēkam, kā arī pacelt tā, lai strādāšana būtu iespējama stāvus pozīcijā. Tāpat mainījies arī ofisa krēslu piedāvājums – ja savulaik ņēmām vērā sēdvietas mīkstumu un ritentiņu izturīgumu, tad nu jau izvērtējam dažādas krēsla regulēšanas iespējas. Ideālais krēsls būs līdzvērtīgs TJELE modelim – tam iespējams pielāgot ne vien tā augstumu, bet arī muguras un sēžamās daļas savstarpējo leņķi, rokturu novietojumu, muguras daļas izliekumu un atsevišķiem modeļiem – arī galvas atbalsta novietojumu.

Pateicoties "JYSK" plašajam mēbeļu un citu mājokļa preču klāstam, kas piemērots teju katrai telpai un atbilst skandināvu kvalitātei, šobrīd pasaulē ir jau vairāk nekā 3000 veikalu. Zīmols jau sākotnēji tika dibināts ar mērķi ikvienam nodrošināt labāko un kvalitatīvāko piedāvājumu ikdienai un atpūtai. Un to vēl tagad turpinām piekopt mūsu veikalos, kā arī tiešsaistē, piedāvājot skandināvu iedvesmu augstā kvalitātē un mūsdienīgos dizainos par pieejamām cenām. Iedvesmojies arī www.JYSK.lv blogā un ceļvežos sava mājokļa labiekārtošanai!