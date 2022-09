Tiks noskaidroti 2022. gada mīlētākie un meklētākie zīmoli

Šī gada 21. septembrī tiks apbalvoti mīlētākie, zaļākie un cilvēcīgākie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zīmoli dažādās kategorijās. Savukārt pirmo reizi šogad balvas tiks pasniegtas arī meklētākajiem zīmoliem. Baltijas zīmolu topa apbalvošanas ceremonija norisināsies Baltijas Zīmolu foruma noslēgumā un no pulksten 18.00 būs vērojama tiešraidē portālā "Delfi".

Šī gada zīmolu apbalvošanas ceremonija norisināsies jau ierasti svinīgā atmosfērā, vienlaikus izrādot cieņu Ukrainas iedzīvotāju cīņai par neatkarību. Baltijas Zīmola foruma rīkotāji sadarbībā ar Ziedot.lv aicina nepārtraukt palīdzības sniegšanu Ukrainai, un pieci eiro no katras iegādātās biļetes pasākuma vērošanai klātienē tiks ziedoti Ukrainas brīvībai un mieram. Zīmolu apalvošanas ceremoniju papildinās Igaunijas mākslinieka Ewert no grupas "Ewert and the Two Dragons" uzstāšanās ar īpašu veltījumu Ukrainai.

Zīmolu topa rezultātus nosaka Baltijas iedzīvotāji, balstoties uz "Brand Capital" dzīvesstila pētījumu. Latvijā mīlētākie zīmoli tiek noteikti jau 18. reizi, bet Baltijas mērogā – 11. reizi.

Sīkāka informācija par pasākumu vietnē https://balticbrands.eu.

Baltijas mīlētāko zīmolu apbalvošana ir daļa no "Baltic Brand Forum", ko organizē MAGIC, OMD un RAIT sadarbībā ar "Google", "Latvijas Zaļais punkts", "Moller Baltic", "Rimi", "Httpool", "Black 1752", "Crosskeygin", "Element", "Nords Porter Novelli", "TV3 Group", "Delfi", "IR Nauda", EHR, "JC Decaux", "Skonto Radio", "Santa", "Rīgas Viļņi" un "DScreens".