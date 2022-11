Tirgotājiem: kas ir pircēju iecienītais risinājums 'pērc tagad, maksā vēlāk'?

Inovatīvā maksājumu pieņemšanas risinājuma Klix veiktajā sabiedriskās domas aptaujā Baltijā noskaidrots, ka pircēji internetā visbiežāk gribētu izmantot iespēju maksāt pa daļām, iegādājoties lielākas preces, piemēram, mēbeles un mājokļa aprīkojumu, TV, elektronikas preces un datortehniku. Tomēr katrs desmitais gribētu izmantot "pērc tagad, maksā vēlāk" pakalpojumus arī tādiem pirkumiem kā lidmašīnas biļetes, celtniecības materiālu iegāde un auto remonts.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja veikta Baltijā, kopumā aptaujājot 2100 iedzīvotājus, kuri ikdienā izmanto internetu. Aptauja veikta sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat.

Visbiežāk aptaujā minētās preces un pakalpojumi, kurus pircēji iegādātos, maksājot pa daļām, ir mēbeles un preces mājokļa iekārtošanai, TV un elektronikas preces, datortehnika. Kā otrā populārākā izvēle ir iespēja veikt apmaksu vairākos maksājumos, iegādājoties būvniecības materiālus un veicot automašīnas remontu. Trešā populārākā izvēle ir lidmašīnas biļešu, dārza aprīkojuma, juvelierizstrādājumu iegāde vairākos maksājumos un medicīnas pakalpojumu apmaksa pa daļām. Retāk pircēji izvēlētos apmaksāt pa daļām skaistumkopšanas pakalpojumus un pasākumu biļetes.

Kāpēc piedāvāt klientiem "pērc tagad, maksā vēlāk" risinājumu?

No iespējas saņemt preci vai pakalpojumu uzreiz, bet veikt maksājumus pa daļām, ieguvēji ir gan pircēji, gan pārdevējs. Ja internetā tirgoto preci uzņēmējs ražo pats, tad ražošana vienmēr tiek uzsākta pēc maksājuma saņemšanas. Tomēr tas atsijā lielu daudzumu klientu, jo, atkarībā no preces vai pakalpojuma, ne vienmēr klients varēs apmaksāt visu pirkumu uzreiz. Piemēram, ja klients pasūta jaunu virtuves mēbeļu komplektu vai veic mājokļa remonta darbus energoefektivitātes uzlabošanai, meistari uzsāks darbu tikai pēc daļējas vai pilnīgas samaksas. Līdz ar to iekavēsies gan pircēja, gan pārdevēja plāni. Lai uzlabotu klientu iepirkšanās pieredzi un atvieglotu darbu uzņēmējiem, tika radīts risinājums "pērc tagad, maksā vēlāk", ko piedāvā arī Citadeles paspārnē radītais Klix. Tā ir iespēja savā interneta veikalā vai uzņēmuma mājaslapā ieviest pilnībā automatizētu nomaksas izsniegšanas procesu, kas neprasa liekus resursus no uzņēmējiem

Tehniski tas darbojas tā: pirkuma apmaksas brīdī e-veikala klients var izvēlēties apmaksu ar Klix Pay Later un, aizpildot informāciju par savu kredītspēju, piecu minūšu laikā, saņem izvērtēšanai piedāvājumu no trim dažādiem aizdevējiem. E-veikalam ar katru no aizdevējiem līgums nav jāslēdz un e-veikalam pat nav jāpiedalās pieteikuma noformēšanas procesā, jo Klix Pay Later nodrošina pilnībā automatizētu nomaksas noformēšanu.

Klientam ir iespēja izvēlēties vēlamo atmaksas veidu, noformējot vai nu bezprocentu nomaksu uz vienu, trim vai sešiem mēnešiem vai arī izvēlēties standarta nosacījumus ar ikmēneša procentiem.

Kā digitāls nomaksas risinājums attīsta pārdošanu klātienes veikalos?

Jau kopš pavasara Klix Pay Later ir pieejams arī vairākos klātienes veikalos. Tas ir jaunums Latvijas tirgū, jo sniedz jaunu nomaksas noformēšanas pieredzi klātienē. Klientiem veikalā vairs nav jāpilda papīra pieteikuma formas vai jāizpauž dati veikala darbiniekam. Viss, kas nepieciešams – informēt veikala darbinieku par preci, kuru ir vēlme noformēt nomaksā, un veikala darbinieks izsūtīs saiti uz pircēja e-pastu. Pircējs, atrodoties veikalā, aizpilda pieteikumu no sava viedtelefona un turpat tiešsaistes režīmā dažu minūšu laikā saņem nomaksas piedāvājumus un paraksta līgumu ar Smart-ID vai Citadeles internetbanku. Pircējs viedtelefonā redz veiksmīgi apmaksātu pirkumu, veikala darbinieks tajā pašā mirklī saņem veiksmīgi apmaksāta pirkuma apstiprinājumu, un klients var doties mājās ar jauno preci. Veikala darbiniekiem tas atbrīvo vismaz 30 minūtes, kas agrāk bija nepieciešamas viena klienta apkalpošanai, lai noformētu nomaksu. Tagad veikala darbiniekam nepieciešama tikai viena minūte nomaksas noformēšanai – tieši tik daudz laika prasa saites nosūtīšana uz klienta e-pastu. Pārdošanas rezultāti ar Klix Pay Later aug jau tādos klātienes veikalos kā Dīvāni un Dīvāni, Sony Center, MySport, Electrolux, un tādos veikalu tīklos kā Jahonts un cenuklubs.lv.

Klix nodrošina visas populārākās maksājumu pieņemšanas metodes

Klix ir Šveices kabatas naža tipa risinājums, kas ar vienu integrāciju e-veikalam nodrošina visu nepieciešamo – karšu maksājumus, maksājumus ar interneta banku, dalīto maksājumu- jeb nomaksu.

Ja pircējam Klix aplikācijas uzstādīšanai un lietošanai nevajadzētu sagādāt nekādas problēmas, tad ar tirgotājiem ir līdzīgi - ieviešana ir salīdzinoši vienkārša un ātra. Ja tirgotājs lieto kādu no populārākajām e-komercijas platformām, piemēram, Shopify, Mozello, Woocommerce, Magento, OpenCart, PrestaShop, tad risinājuma ieviešana notiek pēc "plug & play" principa, kas nozīmē, ka Klix var sākt lietot uzreiz. Ja izmanto kādus savam e-komercijas biznesam pielāgotākus risinājumus, tad integrāciju palīdzēs veikt atsaucīgā Klix atbalsta komanda.

Klix mājaslapā ir pieejama pieteikuma forma, kurā var atstāt kontaktus, lai ar uzņēmumu sazinās Klix pārstāvis un vienojas par tikšanās datumu, kurā par Klix var pastāstīt sīkāk.

