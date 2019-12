Top 10 jautājumi par gaisa mitrinātājiem

Gaiss ir dzīves pamats. Cilvēks ieelpo un izelpo 20 000 reizes dienā, kas ir līdzvērtīgs apmēram 12 000 litriem gaisa. Ieelpotā gaisa kvalitāte tieši ietekmē cilvēku stāvokli un produktivitāti.

Gripas vīrusi, baktērijas un baktērijas sausā gaisā ilgāk izdzīvo un ilgāku laiku lido acu līmenī. Tādā veidā sauss gaiss veicina gripas vīrusu un baktēriju pārnešanu. Pie optimāla mitruma līmeņa (no 40 līdz 60%) kondensāta / ūdens pilieni pielīst gaisā esošajiem vīrusiem un baktērijām un velk tos uz leju. Veselīgs un optimāls iekštelpu mitruma līmenis ne tikai pietiekami labi mitrina mutes un deguna gļotādas, lai stiprinātu tā aizsargspējas pret vīrusiem, bet arī samazina uzņēmību pret infekcijām.

1. Kam nepieciešama gaisa mitrināšana?

Papildu gaisa mitrināšana palīdz padarīt sausu gaisu labāk, paaugstinot mitruma līmeni. Parasti aukstā sezonā mitruma līmenis pazeminās, jo aukstais gaiss nespēj saglabāt tik daudz mitruma kā silts gaiss. Relatīvais mitrums pazeminās vēdināšanas rezultātā, paņemot aukstu gaisu, sasildot to un izraisot šādus simptomus:

Saus un niezošs kakls;

Saus deguna dobums;

Sasprēgājušas lūpas;

Sausa un pārslaina āda;

Asins plūsma no deguna;

Dažādi elpošanas traucējumi.



Turklāt sausa vide var pastāvīgi ietekmēt jūsu mājas dekoru un aprīkojumu. Sausais gaiss var izraisīt spraugas starp koka parketa dēļiem, krāsas lobīšanu vai tapetes un izraisīt nepatīkamu elektrostatisko lādiņu telpā. Sausais gaiss var nopietni sabojāt koka instrumentus un mākslas darbus. Mitrinātāja lietošana un paaugstināts mitruma līmenis palīdzēs novērst šīs problēmas.

2. Kādu mitruma līmeni jums vajadzētu uzturēt telpā?

Saskaņā ar higiēnas standartiem veselīgs iekštelpu mitrums svārstās no 40 līdz 60 procentiem. Ja iekštelpu mitrums pārsniedz 60%, ievērojami palielinās pelējuma un kondensācijas risks. Ja iekštelpu mitrums ir mazāks par 40% aukstuma vai gripas vīrusi izplatās ātrāk, samazinās labklājība un rodas elpošanas problēmas. Lai pārliecinātos, ka mitrums jūsu mājās ir optimāls, iegādājieties mitruma mērītāju, piem. WHG-1 WOOD'S, kas pastāvīgi parādīs, kā mainās iekštelpu klimata apstākļi.

3. Kāpēc vajadzīgs gaisa mitrinātājs?

Mitrinātāji istabas gaisu piesātina ar mitrumu. Neatkarīgi no tā, kāda tehnoloģija ir mitrinātājs, to darbība ir gandrīz vienāda. Dažāda veida mitrinātāji izmanto dažādas metodes, lai sasniegtu to pašu rezultātu.

4. Kāda ir atšķirība starp mitrinātājiem?

Gaisa mitrinātājus atbilstoši tehnoloģijai iedala:

Ultraskaņas - darbojas klusi, bet, iztvaicējot ūdeni, uz mēbelēm paliek kaļķains nokrāsa. Šie modeļi ir lieliski piemēroti guļamistabām (piemēram, TITAN Stylies mitrinātājs).

Auksts tvaiks (iztvaicētāji) ar filtriem - darbojas ar līdzīgu skaņas līmeni vai nedaudz skaļāk, bet neatstāj kaļķa nogulsnes, to ir viegli uzturēt un tam ir mazs enerģijas patēriņš (piemēram, mitrinātājs ORION Stylies);

Auksts tvaiks ar diskiem (gaisa attīrītāji) - tas darbojas skaļāk, bet neatstāj mērogu, nav nepieciešams nomainīt mitrināšanas filtrus, tas patērē ļoti maz elektrības un prasa minimālu apkopi (piemēram, AQUARIUS Stylies mitrinātāji);

Karstais tvaiks - kluss, bet patērē daudz elektrības un uz mēbelēm atstāj kaļķa nogulsnes (piemēram, mitrinātājs SIRIUS Stylies).

5. Ko nozīmē mitrinātāja darbība?

Gaisa mitrinātāja darbība nosaka, cik daudz ūdens laika gaitā spēs izstarot telpas gaisā. Jo sausāks iekštelpu gaiss vai intensīvāk ventilējot telpu, jo efektīvāks mitrinātājs jums būs nepieciešams. Gaisa ietilpību parasti norāda kā saldūdens daudzumu mililitros, ko mitrinātājs iztvaiko vienā stundā. Palielinoties mitruma līmenim telpās, mitrinātāja darbība parasti samazinās, jo mitrs gaiss lēnāk absorbē ūdeni. Turklāt, jo augstāka temperatūra telpā, jo augstāka ir mitrināšanas efektivitāte, jo siltais gaiss var saglabāt vairāk mitruma nekā auksts.

6. Cik ilgi jālieto mitrinātājs?

Sausā iekštelpu gaisā mitrinātājs visu laiku darbojas dienu un nakti. Lielākā daļa gaisa mitrinātāju automātiski uzrauga istabas apstākļus un, ja nepieciešams, mitrina, līdz tie sasniedz vēlamo komforta līmeni.

7. Kurš gaisa mitrinātājs darbojas vis klusāk?

Ultraskaņas gaisa mitrinātājiem parasti ir ļoti klusa darbība. Šos mitrinātājus parasti izmanto guļamistabās. Mazi aukstā tvaika tipa mitrinātāji, kas izmanto filtrus, var darboties arī ļoti mierīgi, piem. modelis ORION.

8. Cik elektrības patērē gaisa mitrinātājs?

Elektroenerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, cik intensīvi jums ir nepieciešams mitrināt savas telpas un kāda veida mitrinātāju jūs izmantojat. Vismazāk elektrības, lai izkliedētu noteiktu ūdens daudzumu, izmanto auksto tvaiku mitrinātāju tehnoloģija. Ultraskaņas gaisa mitrinātāji patērē vairāk elektrības, lai iztvaicētu tādu pašu ūdens daudzumu, un karstā tvaika gaisa mitrinātāji patērē visvairāk elektrības.

9. Vai iztvaikojamajam ūdenim var pievienot dažādas piedevas, piemēram, ēteriskās eļļas vai citas smaržas?

Nekādā gadījumā nepievienojiet ūdenim piemaisījumus, pretējā gadījumā jūs varat neatgriezeniski sabojāt ierīci. Dažiem mitrinātāju modeļiem ir īpašas ēterisko eļļu atvilktnes, kurās var ieliet smaržvielas. Ja mitrinātājam ir šī funkcija, šī informācija tiks parādīta izstrādājuma aprakstā vai lietošanas pamācībā.

10. Kāpēc, mitrinot telpas, man rodas balti putekļi?

Šīs putekļi ir minerālvielas ūdenī, ko izmantojat mitrināšanai (kaļķi, sāļi utt.). Putekļus parasti rada, izmantojot ultraskaņas gaisa mitrinātājus. Šīs putekļi parasti ir nekaitīgi un viegli tīrāmi. Daži ultraskaņas mitrinātāji izmanto īpašus filtrus, lai samazinātu ūdens kaļķu daudzumu (piemēram, TITAN Stylies modelis). Šie ūdens atkaļķošanas filtri regulāri jāmaina, lai telpā samazinātu kaļķa aplikumu. Aukstā tvaika mitrinātāji neizplata kaļķi telpu gaisā (piemēram, ORION Stylies mitrinātāji), kas padara tos ērtāk lietojamus un viegli kopjamus. Mitrinātāju ūdens tvertņu vai citu ar ūdeni pārklātu daļu regulārai mazgāšanai pietiek, ja mitrinātāji tiek uzturēti maina ar vislabāko stāvokli.

Ar "STYLIES" piedāvāto gaisa mitrinātāju sortimentu ir iespējams iepazīties izplatītāja Latvijā SIA "Oro Latvija" interneta vietnē www.oro.lv, vai apmeklējot izplatītāja salonveikalu Rīgā, Matīsa ielā 44, vai kontaktējoties ar pārdošanas vadītāju pa tālruni 25403818.