Top 5: Labākās vietas ziemīgiem 'Instagram' kadriem Palangā

Tuvojoties gada skaistākajām brīvdienām, Lietuvas kūrortpilsēta Palanga aicina ļauties svētku burvībai un brīvdienas pavadīt viesmīlīgajā kaimiņzemē, nododoties ziemīgām pastaigām pa kūrortpilsētu skaistākajām vietām un iemūžinot svētku brīvdienu krāšņos "Instagram" kadros.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Ziemassvētku eglītes



2. decembrī pulksten 18.00 Palangā blakus Kūrmājai Basanaviča un Vītauta ielu krustojumā tika iedegta Ziemassvētku eglīte. Ar iespaidīgu gaismas un mūzikas šovu tika atklāts svētku gaidīšanas laiks, kurā pilsētas iedzīvotājus un viesus vairāku nedēļu garumā priecēs dažādi svētku rotājumi pilsētvidē un aktivitāte.

Savukārt 3. decembra pulksten 18.00 eglīte tika iedegta Sventājas gājēju laukumā. Šogad svētku simbols ir laterna, kas izstaro gaismu, labestību un mieru. Kūrorta iedzīvotājus un viesus priecēja muzikāla programma visai ģimenei, bet egles iedegšanas kulminācija bija krāšņs salūts. Svētkos piedalījās Palangas Sventājas pamatskolas audzēkņi, bet ar dziesmām priecēja Klaipēdas Jaunatnes teātra aktrise un dziedātāja Evelīna Šimelioniene.

Grāfa Tiškeviča iela

Grāfa Tiškeviča iela, kas mūsdienās ieguvusi Jona Basanaviča ielas nosaukumu, ir galvenā Palangas pastaigu iela. Tās sākumā atrodas ikoniskais Jūrates un Kastīša skvērs ar strūklaku. Jūrate bija jūras dieviete, kura bija iemīlējusies parastā zvejniekā, par ko Pērkons viņu sodīja, neļaujot ar mīļoto satikties, savukārt dzintars ir Jūrates asaras. Iela un skvērs atrodas pilsētas vēsturiskajā daļā, kur aizvien vēl var aplūkot daudz senu ēku un tradicionālās arhitektūras piemēru, no kuriem lielākā daļa ir liecības par teju 200 gadus seno kūrorta vēsturi. Senākās kūrortvillas, kas atrodas šajā ielā, ir ēku kompleksi "Gražina" un "Aldona", kas nu ir valsts kultūrvēsturiskie pieminekļi. Savukārt pati Basanaviča iela ir lieliska vieta, kur nodoties nesteidzīgai kūrortpilsētas baudīšanai, – tur atrodas daudz kafejnīcu un restorānu, dažādas atpūtas iestādes, kā arī ir vieta pilsētas svētkiem un dažādiem brīvdienu pasākumiem, tostarp svētku svinēšanai.

Ikoniskais Palangas mols

Palangas apmeklējums nav iedomājams bez tās ikoniskā pastaigu mola jeb jūras tilta, no kura paveras brīnumskaists skats uz rietošo sauli. "L" veida mols ir 470 metrus garš un piesaista ne tikai tūristus, bet arī vietējos makšķerniekus. 19. gadsimta beigās mols tika uzbūvēts kā kuģu piestātne, taču vētras to regulāri nopostīja, līdz kuģniecībā to vairs nevarēja izmantot, tāpēc tas kļuva par iecienītu pastaigu vietu. Laika gaitā vētras un viļņi molu krietni vien sabojāja, tāpēc 1998. gadā tas tika pilnībā atjaunots uz betona pāļiem. Nokļūt uz tā ir pavisam vienkārši – uz molu ved Palangas galvenā gājēju iela, Jona Basanaviča iela, bet skati un kadri no tā – neaizmirstami! Ja ar pastaigu pa molu ir par maz, tad turpat staltu priežu ielenkumā plešas skaistā Palans pludmale ar īpaši smalkajām smiltīm.

Pamestais Sventājas mols

Populārs Sventājas apskates objekts ir nedaudz grīļīgais gājēju tilts pār Sventājas upi, kas pazīstams arī kā Pērtiķu tilts. Tas savieno Kāpu ielu ar pludmali, kur savukārt atrodas pamestais Sventājas koka mols. Sventāja savulaik bija ostas pilsēta un runas par šī statusa atgūšanu aizvien nav rimušās. 1939. gada plāns, kas tika izstrādāts pēc tam, kad Lietuva zaudēja Klaipēdu nacistiskajai Vācijai, paredzēja pilsētu Sventājas teritorijā. Tā kā Klaipēda atkal ir Lietuvas sastāvdaļa, pēc 1990. gada vizionāri šeit iztēlojas zvejas ostu un jahtu stāvvietu Sventājas upes grīvā. Tiesa, vīzijas nav īstenojušās realitātē un mols aizvien ir pamests, kas to padara par īpaši saistošu apskates un arī iemūžināšanas objektu.

Greznais Birutes parks

Par Palangas pērli dēvētais Birutes parks ir tapis 19. gadsimta beigās, kad pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma to projektēja slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē. Birutes parks ir viens no bagātākajiem, sakoptākajiem un skaistākajiem parkiem Ziemeļeiropā. Patiesībā šis 101,3 ha plašais parks ir botāniskais dārzs ar rūpīgi izveidotu taciņu tīklu, ziedu dobēm, diviem dīķiem un dažādiem arhitektūras elementiem un skulptūrām, pie kuriem fotografēties. Savukārt vidū atrodas Palangas Dzintara muzejs, kurā ir lielākā dzintara kolekcija pasaulē – apmēram 30 tūkstoši eksponāti. Savukārt pils atjaunotie vēsturiskie interjeri ir lieliska vieta, kur svinīgi safotografēties.