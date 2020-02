TOP 5 oriģināli Valentīndienas dāvanu ieteikumi no Markus Rivas

Markus Riva iedvesmo šaut amora bultu uz visiem mīļajiem, ieintriģē ar slepenu dziesmu un vēstulēm, iedrošina būt trakam ar 10 kilogramiem šokolādes un dod padomus, kā sarūpēt oriģinālas Valentīndienas dāvanas.

Romantikā noteikumu nav. Ikviens to saredz un sajūt citādi. Ne tikai, kā to dot otram, bet arī – kā vēlamies saņemt. Katram sava mīlestības prizma. Pats galvenais – lai nāk no sirds," uzsver Markus. Mūziķis uzskata, ka mūsdienās romantika var būt arī praktiska. Tieši dāvanas turpinās būt noderīgas ikdienā un atgādinās arī par dāvinātāju:

Tehnoloģiska ierīce – SMART WATCH. "Apple watch izmantoju, jo varu viegli to sasinhronizēt ar savu iPhone. Ja viedpulkstenis ir abiem mīļotajiem, viņi var būt īpaši saistīti un var sekot līdzi viens otra sirdspukstiem. Tā ir praktiska, bet arī ļoti romantiska dāvana. Forši ir arī tas, ka jaunākais Apple Watch modelis var pielāgoties manam noskaņojumam. Pulksteņa vizuālo stilu ir iespējams mainīt, izvēloties dažādas siksniņas un personalizējot displeju," komentē mūziķis.



Vispamanāmākās izmaiņas ir displejs, kas nekad neaizmieg. Jaunās paaudzes viedpulkstenis neizslēdzas ikreiz, kad nolaiž roku, tajā pašā laikā tā izstarotā gaisma nenovērš uzmanību, netraucē miegu un netērē papildus enerģiju. Turklāt viedpulkstenis palīdz sekot līdzi veselībai un labsajūtai. Ierīce nepārtraukti mēra sirdsdarbību, apkārtējā trokšņa līmeni un menstruālo ciklu. Apple Watch 5 ir īpaši piemērots sporta aktivitātēm. Ar uzlabotu treniņu metriku un iebūvēto GPS iespējams sekot līdzi kustības ātrumam un noteikt augstumu virs jūras līmeņa.

Intelektuāls prieks – GRĀMATA. "Iesaku grāmatu Piecas mīlestības valodas, lai pāris labāk iepazītu viens otru, katrs pats sevi un varētu stiprināt attiecības. Tomēr vienmēr ir jāpadomā, kādai literatūrai mīļotais cilvēks dotu priekšroku," akcentē Markus.

Modes aksesuārs – DŽEMPERIS. "Es, protams, izvēlos Markus Riva zīmo3la LOVE FAITH MUSIC hūdiju siltai sajūtai. Praktiski, mīļi un stilīgi," stāsta mūziķis.

"Romantiskākais pārsteigums, ko man kāds ir sarūpējis, ir vēstules, bet man pašam arī ļoti patīk iepriecināt citus. Skaistākā manis sagādātā dāvana ir personīgi ierakstīta dziesma. Tikai vienai šai būtnei," atmiņās dalās Markus. Viņš arī saka jā klasiskajām vērtībām. "Nekas nav sarkanāks par sarkanām rozēm un saldāks par šokolādi. Arī tam var pieiet radoši, pasniedzot 100 rozes vai 10 kilogramus šokolādes." Mūsdienās – jo trakāk un oriģinālāk, jo labāk paliks atmiņā tā diena, tāpēc Markus Riva iesaka:

Radoša ideja – TETOVĒJUMS. "Tas ir drosmīgi, iedvesmojoši un pa īstam. Arī viens no maniem tetovējumiem ir dāvana Valentīndienā," iedrošina Markus.

Valentīndienā mīlestības veidi un izpausmes var būt dažādas. Ne vienmēr tā ir romantiska – arī ģimeniska, draudzīga mīlestība ir jāsvin, tāpēc – jo vairāk savus mīļos varam iepriecināt, jo labāk. "Katra diena ir cita diena, kuru var svinēt, bet, protams, Valentīndiena ir īpaša un nevajag aizmirst apsveikt arī mammas un māsas. Amora bultu var šaut uz ikvienu, kas mums tuvs," iedvesmo Markus un iesaka:

Zero waste dāvana – LAIKS. "21. gadsimtā tas ir dārgākais, kas mums ir, jo esam steidzīgās ikdienas ieskauti. Nekas nav vērīgāks par mirkļiem, kurus pavadām kopā," atgādina mūziķis.

"Romantikai un dāvanām mani iedvesmo patiesas jūtas. Tad es varu darīt ļoti daudz, sākot ar mazu ziņu un beidzot ar spontānām un trakām idejām. Es romantiku nevaru nospēlēt vai izdomāt, man tā var nākt tikai no sirds," savās izjūtās dalās Markus.