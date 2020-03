TOP vitamīni un uztura bagātinātāji skaistumam

Mūsdienās, tiecoties pēc skaistuma un veselības, cilvēki tērē milzīgus naudas un enerģijas resursus. Bet jāņem vērā, ka veselīgas ādas un organisma pamatā ir sabalansēts uzturs un vitamīni, kas ir jaunības un skaistuma avoti. Sievietes, kuras rūpējas par savu veselību un izskatu, noteikti zina, cik lielu lomu spēlē sabalansēta vērtīgo uzturvielu uzņemšana ikdienā, jo tās apgādā organismu ar tam nepieciešamajām vielām. Tādējādi tiek uzlabota ne tikai pašsajūta un fiziskā forma, bet arī veselības un skaistuma spogulis – āda un mati.

C vitamīns (askorbīnskābe)

Šis vitamīns uzlabo imunitāti, palīdz veiksmīgi sadziedēt brūces, piedalās eritrocītu veidošanā un palielina koncentrēšanās spējas. Pārdzīvojumu, stresa un novecošanas procesu ietekmē, C vitamīna daudzums organismā samazinās, tāpēc svarīgi ir to uzņemt papildus. Mūsu āda vitamīnus uzsūc visātrāk, tāpēc sejas āda būs īpaši pateicīga, ja to palutināsi ar C vitamīna serumu.

B grupas vitamīni

Šie vitamīni ir vitāli nepieciešami sievietes organismam, it īpaši – B6, folijskābe un B12.

Folijskābe vajadzīga grūtniecēm, jo tā palīdz uzturēt sarkano asins šūnu veselību un samazina nervu caurulītes defekta attīstības riskus auglim.

B6 vitamīns palīdz uzturēt veselīgu nervu sistēmu, jo mazina nervozitāti, histērijas izpausmes un aizkaitinātību. Savukārt vitamīns B12 producē metionīnu, kas atbild par prieka, labestības un mīlestības sajūtām. Tas samazina nogurumu, nervozitāti un sāpīgas menstruācijas.

D vitamīns

Tas ir kā hormons, jo palīdz stabilizēt fosfora un kalcija līmeni organismā. Ziemas tumšajos mēnešos šis vitamīns ir vitāli svarīgs, lai saglabātu optimālu organisma darbību.

E vitamīns

Šis vitamīns palīdzēs sausai ādai ar tendenci lobīties. E vitamīns ir galvenais šūnu membrānu uzturētājs un palīgs sarkano asinsķermenīšu veidošanās procesos. Tas palīdzēs arī palēnināt novecošanās procesus.

Omega-3 taukskābes

Palīdz normalizēt garastāvokļa svārstības, saglabāt elastīgus asinsvadus, samazināt holesterīna un trombu veidošanos organismā. Šīs taukskābes iesaistās gandrīz visos organisma darbības procesos.

Antioksidanti

Šie ir īstie palīgi, lai saglabātu sievietes skaistumu pēc iespējas ilgāk. Antioksidanti stiprina organisma imunitāti, kā arī mazina iekaisumus. Vispopulārākie ir alfa un beta karotīns, kas palīdz stiprināt organisma mīkstos audus, gļotādu un kaulus. Īpaši ieteicams tos lietot menopauzes periodā. Viens no svarīgākajiem antioksidantiem ir koenzīms Q10, ko iespējams uzņemt gan ar vitamīnu, gan krēmu palīdzību. Tas lieliski palīdz cīņā ar ādas sausumu un grumbām.

Ņemot vērā sieviešu fizioloģiju un reproduktīvo sistēmu, katram dzīves un vecuma posmam nepieciešami savādāki vitamīni un uztura bagātinātāji.

Jaunām meitenēm, kurām sākušās menstruācijas, ieteicams lietot uztura bagātinātājus, kas satur dzelzi, jo organismā pēkšņās hormonu svārstības var izraisīt nespēku, pastiprinātu nogurumu, matu trauslumu un nagu lūšanu. Jāatceras, ka dzelzs jālieto kopā ar C vitamīnu, lai labāk uzsūktos organismā.

Topošajām māmiņām, grūtniecēm, sievietēm, kuras baro mazuli ar krūti, ieteicams papildus lietot folijskābi, jo tā palīdz atjaunoties organismam pēc grūtniecības. Ieteicams lietot arī kalciju, dzelzi un cinku. Jāņem vērā fakts, ka nedrīkst vienlaicīgi lietot kalciju un dzelzi, jo kalcijs bloķē dzelzs uzsūkšanos organismā.

Sievietēm menopauzes un pēc-menopauzes periodā jāpievērš uzmanība savam holesterīna līmenis, jo menopauzes laikā raksturīga olnīcu funkciju pakāpeniska sarukšana un pāreja no reproduktīvās un pēc reproduktīvo periodu. Ieteicams lietot arī kaulu un muskuļu stiprinošus uztura bagātinātājus.