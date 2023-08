Topošos ķīmijas skolotājus aicina pieteikties 'Olainfarm' stipendijām 3000 eiro apmērā

Šā gada pavasarī Baltijā vadošais farmācijas uzņēmums AS "Olainfarm" izveidoja jaunu ilgtermiņa stipendiju programmu topošajiem ķīmijas skolotājiem. Tajā piecu gadu laikā tiks investēti 75 000 eiro, katru gadu piešķirot piecas 3000 eiro stipendijas jaunajiem ķīmijas skolotājiem. Pirmās trīs stipendijas pasniedza pavasarī, bet līdz 30. septembrim topošie ķīmijas skolotāji ir aicināti pieteikties nākamajām divām stipendijām.

"Skolās un augstskolās tūlīt sāksies jaunais mācību gads, taču pedagogu trūkums kļūst arvien akūtāks. Virknē mācību priekšmetu, tostarp, ķīmijā, skolotāji jau tagad ir jāmeklē kā ar uguni. Taču motivēti, aizrautīgi un novērtēti skolotāji ir kritiski svarīgi, lai bērniem radītu interesi par mācībām gan dabaszinību, gan arī citos priekšmetos. Tāpēc, novērtējot skolotāju lomu un iedrošinot jauniešus atklāt aizraujošo ķīmijas pasauli, pēc "Olainfarm" akcionāru iniciatīvas ir izveidota stipendiju programma, kurā topošos ķīmijas skolotājus aicinām pieteikties divām nākamajām rudens stipendijām," aicina AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Topošie ķīmijas skolotāji aicināti pieteikties stipendijai līdz šā gada 30. septembrim, aizpildot motivētu pieteikuma anketu AS "Olainfarm" mājaslapā. Stipendija tiks piešķirta studentiem ar augstākajām sekmēm iepriekšējā mācību semestrī vai 1. kursa studentiem ar augstākajām atzīmēm vidusskolas atestātā. Rudens semestra stipendiāti tiks paziņoti šā gada oktobrī.

"Interesi par ķīmiju rada aizrautīgi skolotāji, tāpēc, ja vēlamies, lai jaunieši izvēlas savu nākotni saistīt ar šo dabaszinātni, mums ir jāatbalsta tieši topošie pedagogi. "Olainfarm" iedibinātā stipendija topošajiem ķīmijas skolotājiem ir lielisks piemērs sinerģijai starp akadēmisko jomu un uzņēmējdarbības vidi," uzsver profesore, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Linda Daniela, norādot, ka jaunajā mācību gadā 15 studenti sāks studijas, lai kļūtu par dabaszinību skolotājiem, studiju gaitām sākoties, izvēloties konkrēto priekšmetu.

Par pirmajiem trīs stipendiātiem šā gada pavasarī kļuva Latvijas Universitātes studenti – rīdziniece Marija Kramorenko, liepājniece Vika Viktorija Kreitāle un dobelnieks Mārtiņš Mārcis Pavļukovskis. Visi trīs stipendiāti paralēli studijām arī strādāja jau kā ķīmijas skolotāji, iedvesmojot skolēnus iepazīt un apgūt ķīmiju, kas paver plašas iespējas arī jauniešu tālākajā karjeras izvēlē un profesionālajā dzīvē.

AS "AB City" meitas uzņēmums AS "Olainfarm" ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 50 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Uzņēmums ražo kvalitatīvus, drošus un efektīvus produktus Latvijai un visai pasaulei. Uzņēmumā ikdienas darbu veic 840 darbinieki, nodrošinot nepārtrauktu produktu ražošanas procesu 24/7 režīmā. AS "Olainfarm" 2023. gadā atkārtoti ieguvis Zelta kategoriju Ilgtspējas indeksā un ir novērtēts kā Ģimenei draudzīgs uzņēmums.