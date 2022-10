Trīs iemesli, kāpēc interneta veikals zaudē klientus

E-komercijas tirgus turpinās attīstīties, piemēram, paredzams, ka Eiropas modes e-komercijas mazumtirdzniecības tirgus līdz 2025. gadam pieaugs par 50%. Viens no iemesliem pieaugumam visdrīzāk būs fakts, ka liela daļa cilvēku pandēmijas laikā pierada pie pirkumu veikšanas tiešsaistē un visdrīzāk daļēja pircēju pāriešana uz iepirkšanos tiešsaistē turpināsies. To vēl vairāk sekmēs e-komercijas uzņēmumu attīstība, jo parādās arvien jauni risinājumi, kā arī uzlabojas klientu serviss. Šobrīd lielu tirgus daļu ieņēmušas tādas tirdzniecības platformas kā "Zalando", "e-Bay", "Amazon", "Asos", kas neļauj atslābt arī citiem tiešsaistes tirgotājiem. Lai palīdzētu interneta tirgotājiem nepieļaut kļūdas, kas var likt zaudēt klientus vai tos atbaidīt, daudzfunkcionālā maksājumu pieņemšanas risinājuma "Klix" eksperti ir sagatavojuši aprakstu un padomus par biežāk pieļautajām kļūdām.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Veikals izskatās nedrošs

"Klix" veiktajā aptaujā* tika noskaidrots, ka visvairāk pircējus no e-veikala atbaida nevīžīgs vai neprofesionāls mājaslapas dizains, gramatikas kļūdas un nepilnīgi vai trūkstoši produktu apraksti. Tas klientiem liek domāt, ka mājaslapa var būt krāpniecīga. Tāpat 28% pircēju norāda, ka no pirkuma veikšanas varētu atturēt, ja informācija par pašu pārdevēju ir nepilnīga. Interesanti, ka produktu apraksti ir vēl svarīgāki vecākā gadagājuma pircējiem, savukārt viņiem mazāk svarīgs ir mājaslapas dizains un gramatikas kļūdas.

Lai nezaudētu klientus, nepieciešams ļoti rūpīgi iziet cauri visiem iespējamajiem klientu ceļiem mājaslapā, iztestēt katru saiti un pārbaudīt arī lapas tulkojumus uz citām valodām, ja tādi ieviesti. Vēl svarīgāk par vizuālo izskatu ir parūpēties, lai lapa patiešām arī būtu droša un aizsargāta pret datu zādzības mēģinājumiem. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir uzticēt datu glabāšanu partnerim, kas nodrošina bankas līmeņa drošību. Piemēram, lai atvieglotu uzņēmējam ikdienas izaicinājumus, "Klix" var atrisināt problēmu ar klientu datu glabāšanu, jo klienta datu glabāšanu nodrošina pats "Klix" risinājums, kurš radīts bankas "Citadele" paspārnē. Tas tiek integrēts e-veikalā un nodrošina visu populārāko maksājumu pieņemšanas veidus, turklāt e-veikala pusē nenonāk klientu finanšu dati – maksājumu kartes numuri utt.

Turklāt Klix pircējiem piedāvā instalēt arī lietotni un reģistrēties tajā. Nākamreiz, kad klients gribēs iepirkties e-veikalā, kur integrēts "Klix", visi apstiprinājumi būs jāveic tikai viedtālrunī un e-veikalā nebūs jāievada savi dati.

Nepilnīgs maksājumu pieņemšanas veidu klāsts

Katrs pircējs ir atšķirīgs gan savās iepirkšanās vēlmēs, gan tajā, kā gribēs apmaksāt savu pirkumu grozu interneta veikalā. Līdz ar to saprotami, ka aptaujas respondenti kā trešo faktoru, kas atbaida no pirkuma veikšanas e-veikalā norādīja – ierobežotas iespējas apmaksāt pirkumu. Piemēram, e-veikalā pieejama apmaksa tikai ar karti vai ar kādas konkrētas bankas internetbanku, bet ne visām populārākajām. Tas diezgan ātri vai mazināt iepirkšanās velmi, liekot meklēt kādu citu e-veikalu.

Šobrīd pircēji sagaida, ka būs iespēja norēķināties dažos klikšķos, līdz ar to nepieciešams pieslēgt vismaz apmaksu ar visu populārāko banku internetbanku saitēm, kā arī nodrošināt maksājumus ar jebkuru karti. Šīs iespējas nodrošina arī "Klix" risinājumi "Multilink" un "Klix Pay", un nepieciešama ir tikai viena integrācija e-veikalā. Ja tirgotājs lieto kādu no populārākajām e-komercijas platformām, piemēram, "Shopify", "Mozello", "Woocommerce", "Magento", "OpenCart", "PrestaShop", tad risinājuma ieviešana notiek pēc "plug & play" principa, kas nozīmē, ka Klix uzreiz var sākt lietot. Ja izmanto kādus savam e-komercijas biznesam pielāgotākus risinājumus, tad integrāciju palīdzēs veikt atsaucīgā "Klix" atbalsta komanda.

Viens no miljona – nav, kas piesaista un liek atgriezties

Sakārtots, drošs e-veikals, kas nodrošina vairākas maksājumu metodes arī var nedot vēlamos rezultātus, jo tas šobrīd jau ir sagaidāmais standarts no pircēju puses. Tāpēc nepieciešams atrast savu odziņu vai nodrošināt tādus risinājumus, kuri liks pircējiem atgriezties.

"Klix" veiktajā aptaujā klienti norādīja, ka vispopulārākā papildu lieta, kas liktu vairāk apmeklēt kādu konkrētu e-veikalu, ir unikālas atlaides un piedāvājumi, kas veidoti tieši konkrētajam cilvēkam. Tāpat pircējus uzrunā iespēja maksāt par pirkumu vairākās daļās, ko nodrošina arī Klix Pay later risinājums – tas darbojas pēc "pērc tagad, maksā vēlāk" principa. Pircēji var izvēlēties, kādā veidā apmaksāt savu pirkumu grozu – maksāt tūlīt vai sadalīt pirkuma summu, pilnu aizdevuma atmaksu veicot 36 mēnešu laikā, vai veikt pilnu atmaksu viena, trīs vai sešu mēnešu laikā bez pārmaksas. Tirgotājs vai pakalpojumu sniedzējs samaksu par pārdoto saņem uzreiz, jo mirklī, kad klients izvēlas maksāt, izmantojot aizdevumu, "Klix Pay" later pāris desmitu sekunžu laikā pircējam piedāvā personalizētus vairākus aizdevumu piedāvājumus no dažādiem aizdevējiem ("Citadele" banka, "Vizia", "Lateko līzings", SIA "MoneyCare"). Klientam atliek ievadīt pamatinformāciju par sevi un beigās izvēlēties sev tīkamāko apmaksas variantu.

Aptauja veikta "Klix" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" 2022. gada martā, tiešsaistē aptaujājot 700 iedzīvotājus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Uzzini vairāk par "Klix": https://klix.app/tirgotajiem/