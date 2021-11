Trīs nokrāsas svētku iekārtojumam: kā to dara skandināvi?

Tā vietā, lai izkrāšņotu visas telpas vienā dienā, ieviest svētku sajūtu mājās var pamazām. Seko skandināvu pieejai – ievies mājoklī Ziemassvētku noskaņu atbilstoši savām vēlmēm, nevis ierasti raibajiem Ziemassvētku tendencēm!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Modernas alternatīvas klasiskajam apgaismojumam





Gaismas logā ir pirmais mājiens apkārtējiem, ka šeit mājo Ziemassvētki. Un kā viens no klasiskākajiem elementiem ir gaismas trīsstūris. Ja savā logā vēlies ieviest ko mazāk tradicionālu un vairāk modernu – ieskaties "Jysk" loga gaismas avotu piedāvājumā. Elektrisko svecīšu trīsstūris "Grindane" atbilst elementa formai, taču izskatās pavisam citādāk nekā klasiskais variants. Savukārt, pavisam cita skata ieviešanai izmēģini eleganto "Lokebreen" kombināciju ar apli un elektriskajām svecītēm tā iekšpusē.

Tāpat modernāku un inovatīvāku piegājienu izmēģini arī klasisko gaismas virteņu vietā mājokļa istabā. "Filip" 10 lampiņu virtene sastāv no nelielām spuldzītēm mazo lampiņu vietā. Virtene "Vivianit" būs vēl radošāks piegājiens – tā ir gaismas virtene, kas iepītā mākslīgos skuju zariņos, kas īpaši labi piestāvēs uz kāpņu margām vai kā pusdienu galda rotājums.

Radi siltumu sezonas aukstajos vakaros

Ja arī tu atbalsti frāzi "pledu un spilvenu nekad nevar būt par daudz", esi nonācis pareizajā vietā. Šajā sezonā "Jysk" piedāvā īpaši daudzveidīgu un dažādām gaumēm piemērotu dekoratīvo tekstilizstrādājumu sortimentu. Lai gūtu siltumu un svētku sajūtu, nav nepieciešams gādāt sarkanzaļus pledus ar briežu un sniegpārslu rakstiem (lai gan arī to piedāvājam). Izvēlies tīkamo krāsu gammu un dizainu gan sev, gan pārējiem mājas iemītniekiem. Ja tavās mājās bieži notiek "cīņa" par mīkstāko pledu, kāpēc gan neiegādāties to vairākās krāsās? Piemēram, "Hagtorn" mīkstumu izbaudīt var četrās košās krāsās, turklāt kopā ar tiem piemērotiem šī paša modeļa spilveniem. Savukārt jaunie "Rose" modeļi trīs krāsās spēs nodrošināt īpašu siltumu, kā arī gaumīgumu.

Siltumu guļamistabā visas nakts garumā nodrošinās sezonai piemeklēta sega – īpaši iesakām "Jysk" aktuālās dūnu un spalvu segas. Turklāt mūsu zīmolu piedāvājums ir gana plašs, lai ikkatrs gulētājs spētu atrast savām vērtībām un vēlmēm piemērotāko produktu. Tā piemēram, "Ringsted Dun" zīmols jau vairāk nekā 80 gadus nodrošinājuši Eiropā vienu no kvalitatīvākajām dūnu pildījuma produkcijām, ieskaitot segas un spilvenus. Savukārt tiem, kas meklē kvalitatīvu poliesteru, noteikti iesakām iepazīties ar Dānijas uzticamāko "Kronborg" zīmolu un tā piedāvājumu mūsu sortimentā – šī materiāla segas, galvenokārt, pieprasītas to antialerģisko īpašību dēļ. To visu atradīsi gan "Jysk" mājaslapā, gan mūsu segu, spilvenu un gultas veļas katalogā.

Dekora spēks un dizains svētku laikā

Ja esi alternatīva svētku iekārtojuma meklējumos, nebaidies no dekorāciju izmantošanas – tas nenozīmē, ka ik uz stūra jāizvieto pa salavecim un rūķim. Pareizi izvēloties un kombinējot dažādus dekoratīvos elementus, spēsi rast tikpat svinīgu un, vienlaikus, mierīgu atmosfēru. Sāc ar kādu aromātisko sveci trauciņā, kā piemēram, "Bosse" nomierinošā aromāta sveci vai kādu no "Anhydrit" trim dizainiem mazliet svinīgākai noskaņai. Tāpat arī piemēroti būs svečturi, ja vēlies izmantot tikai tējas svecītes – "Brynje" ieturētais dizains piestāvēs dažādos mājokļa iekārtojumos, kā arī situācijās.

"Jysk Nordic Mood" jeb skandināvu noskaņas kolekcija piedāvā arī iepriekš minētos rūķus, taču dizainiski ieturētā stilā, kas iepatiksies pat Grinča cienītājiem. Šie rūķi būs kā interesanta "odziņa" uz žurnālgalda, plaukta vai pat ēdamgalda. Ja mājās ir mazie iemītnieki, šos rūķīšus dažādās krāsās un cepurēs vari izmantot arī kā ikdienas spēli, svētkiem tuvojoties. Ik vakaru, kad bērni ir jau aizgājuši gulēt, nomaini to atrašanās vietu. No rītiem bērniem būs aizraujoša aktivitāte, tos meklējot un interesantus stāstus izdomājot par to, kā un kādēļ rūķīši izdomājuši nokļūt šajās vietās. Šādās spēlēs labi iederēsies plušķainais "Odin" rūķītis, vai kāds no "Glaser" brālīšiem un "Svartegga" spīdošajām māsiņām.

Atceries, ka izvēloties ieviest pavisam jaunu, alternatīvu svētku noskaņo mājoklī, kas ir mantām ne tik piepildīta kā tradicionālais svētku iekārtojums, tu sev "nenozagsi" Ziemassvētkus – tu vienkārši radīsi jaunas atmiņas, tradīcijas un sajūtu, kas tev vienmēr saistīties ar ziemas sezonas skaistākajiem, mierpilnākajiem un gaišākajiem svētkiem. Atrodi savu svētku sajūtu "Jysk" – pie mums vienmēr atradīsi plašu izvēli un lieliskus piedāvājumus!