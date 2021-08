'TSI' paplašina savus horizontus ar 'UWE Bristol' universitāti

Jau otro gadu pēc kārtas, jūlijā, Transporta un sakaru institūtā (TSI) norisinājās studiju programmu validācija. Pagājušajā gadā tā bija bakalaura studiju programma "Computer Science - Artificial Intelligence", kura turpina veiksmīgi realizēties. Šajā gadā īpaša komisija Special University Validation Panel University of West England (SUVP) , "eksaminēja" divas TSI maģistra studiju programmas: MSc "Aviation Management and Sustainability" un MSc "Computer Science - Data Analytics and Artificial Intelligence". Lai nonāktu pie mērķa, tika ieguldīts vairāku mēnešu darbs, kurā tika iesaistītas praktiski visas TSI struktūrvienības un liela daļa akadēmiskā personāla, īpaši atzīmējot, komandas darbu ar pasniedzējiem no TSI un UWE Bristol, kā arī, atbalstu no studentiem. Kopā strādājot, tika izveidotas mūsdienīgas, tendencēm sekojošas starptautiska līmeņa programmas dubultā diploma iegūšanai maģistra studijām TSI!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā gadā (2020), TSI veiksmīgi izgāja validāciju vienai no savām TOP programmām - bakalaura līmeņa "Datorzinātnes: mākslīgais intelekts" un pirmā studentu grupa veiksmīgi ir nokārtojusi savu pirmo studiju gadu dubultā diploma programmā. Sekojot UK standartiem, visi studentu rezultāti tiek vērtēti pēc UWE Bristol eksaminatora vērtējuma (External Examinator), kuri ir augstu novērtējuši UK standartu integrācijas līmeni TSI augstskolā. Iegūtā pieredze un ieguldījums UK kvalitātes standartiem ir ļāvuši TSI šī gada ziemā, iesniegt jaunu pieteikumu, lai atvērtu divas dubultā diploma studiju programmas maģistra līmenī - "Datorzinātnes" un "Aviācijas vadība". Ņemot vērā veiksmīgo sadarbību ar UWE Bristol 2020./2021. gadā, abi pieteikumi tika pieņemti tālākai izskatīšanai.

Validācija maģistra studiju programmām neapšaubāmi atšķiras no bakalaura studiju programmu validācijas: standarti un prasības ir krietni augstākas kā bakalaura studijām. Tika pārskatīta programmas struktūra, metodiskās pieejas, studiju rezultāti utt. Katrs studiju kurss tika detalizēti izskatīts no mūsu partneru UWE Bristol puses. Katra studiju kursa saturs tika analizēts, uzdevumu stratēģija, vērtējumu metodes, izmantotās literatūras saraksts, programmu un tehniskās daļas pieejamība, pasniedzēju kompetence lekciju vadīšanā un daudz kas cits. "Rezultātā tik rūpīgam darbam tika dota iespēja realizēt TSI divas dubultā diploma studiju programmas: Maģistra studiju programma "Aviācijas vadība un ilgtspējīga attīstība" (Aviation Managment and Sustainability, MSc ) un maģistrs "Datorzinātnes ar specializāciju analītikā un mākslīgajā intelektā" (MSc Computer Science: Data Analytics and Artificial Intelligence), stāsta pasniedzējs un projekta koordinators dubultā diploma programmu ievirzei TSI, Mihails Savrasovs.

Pirmie studenti savas studijas varēs uzsākt šajās programmās 2021./2022. gadā ,ziemas uzņemšanā. Studijas norisināsies TSI, Rīgā, angļu valodā. Studijas programmās TSI un UWE - tā ir iespēja studentiem, pirmkārt, Baltijas reģiona valstīm, iegūt Lielbritānijas līmeņa izglītību par pieejamu cenu. Programmas absolventi iegūs divus diplomus no abām augstskolām, kuri sniedz iespēju veidot karjeru jebkurā valstī. Uzņemšana dubultā diploma programmās sāksies no 2021.gada oktobra, kas ir jau pavisam drīz, tāpēc aicinām sekot līdzi jaunumiem mūsu mājaslapā - www.tsi.lv

"Esmu pārliecināta, ka šī nav tikai maza uzvara TSI, bet arī svarīgs solis izglītības attīstībā Latvijā. Mēspaceļam jaunu, augstu līmeni un kvalitāti studijām visos izglītības līmeņos. No šī iegūst - augstākās izglītības iestādes, industrija un, protams, pirmkārt studenti. Un tas viss attiecas uz attīstības stratēģiju institūtam, kur viens no atslēgas projektiem ir daudzpusīga sadarbība ar mūsu partneriem UK - UWE.", komentē valdes priekšsēdētāja Irina Jackiva. "Galvenais, ko atzīmē mūsu Lielbritānijas partneri ir abpusējā sadarbība. Ne tikai mēs uzklausām viņu padomus, bet arī viņi atzīst, ka viņiem ir no mums ko mācīties!"

Juris Kanels, TSI Rektors papildina: "Sadarbības ietvaros ar UWE mēs plānojam ne tikai paplašināt dubultā diploma studiju programmu spektru, mēs arī pievēršam lielu uzmanību paplašināt projektu un mācību aktivitātes ar mūsu partneriem no UWE. Mūsu priekšā ir lielas ambīcijas - nobīde no klasiskās augstskolas izglītības un ievads studiju procesā ar jaunām metodēm, kuras ir balstītas uz labākajām praksēm no Lielbritānijas izglītības sistēmas".

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir dibināts 1999. gadā un šobrīd ir lielākā akreditētā nevalstiskā tehniskā augstākās izglītības iestāde Latvijā. TSI ir privāta augstskola, kas pazīstama ar savu akadēmisko un zinātnisko darbu STEM jomā. TSI piedāvā studiju programmas visos datorzinātņu, elektronikas un datortīklu, transporta un loģistikas, gaisa transporta un vadībzinātnes līmeņos. TSI sniedz dažādus pētniecības un konsultāciju pakalpojumus saviem biznesa partneriem. TSI mērķis ir kļūt par vadošo privāto tehnisko augstskolu Baltijas jūras reģionā.

Rietumanglijas Universitāte UWE Bristol ir moderna un dinamiska augstskola netālu no Bristoles, ar mūsdienīgu studiju vidi, jaunāko aprīkojumu, un mācību bāzi pasaules līmenī. Universitāte ir atzīta kā viena no vadošajām instancēm izglītībā, kas ļauj sadarboties ar pasaules vadošajiem uzņēmumiem, piemēram, Airbus, un tās pētījumu kvalitāti. Universitātē ir vairāk nekā 30 000 studentu, un tā piedāvā vairāk nekā 600 studiju programmas, kas aptver plašu studiju kursu klāstu. Tā ir viena no lielākajām un slavenākajām universitātēm Lielbritānijā. Universitātei ir piešķirts TEF zelta statuss jaunākajā valsts universitāšu reitingā - šī ir augstākā pozīcija rangā, ņemot vērā studiju kvalitāti un studentu apmierinātību (Teaching Excellence and Student Outcomes Framework - TEF 2018).