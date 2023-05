Tumsa vairs nav šķērslis! Uzņem profesionālus attēlus ar jauno Huawei P60 Pro

Pavisam nesen "Huawei P" sērijas produktu klāstam pievienojies jaunums – "Huawei P60 Pro" viedtālrunis. Izslavēts tā unikālo kameras funkciju dēļ, "P60 Pro" ir piemērots ikdienas steidzīgajiem, kuriem rūp gan gaumīgs produkta izskats, gan izturība pret neparedzētām dzīves situācijām. Ikkatrs šajā jaunajā viedtālrunī atradīs ko sev vērtīgu un noderīgu – arī prasīgākie tehnoloģiju eksperti, kuriem svarīga funkcionalitāte un augsta veiktspēja.

Kamera ar lielo burtu

Redzamākā un apspriestākā "Huawei P60 Pro" funkcija ir augstas veiktspējas kamera – tā piemērota gan foto mākslas entuziastiem, kuri tikai sāk ceļu šajā jomā ar pirmo saulrietu iemūžināšanu, gan nopietniem sava aroda pratējiem, kuri vēlas uzņemt kvalitatīvus un pārdomātus attēlus.

"Huawei P60 Pro" ir aprīkots ar nozarē lielāko F1.4 fizisko diafragmu un vairākām lēcu grupām, kā arī 48 megapikseļu, īpaši gaismas jutīgu ("Ultra Lighting") telefoto kameru, kas ievērojami uzlabo gaismas caurlaidību caur objektīvu. Tas nozīmē, ka tagad ar kameru iespējams notvert un precīzāk iemūžināt mirkli, kāds tas redzams dzīvē. Turklāt tālruņa kamera spēj nodrošināt attēla kvalitāti arī ierobežota apgaismojuma apstākļos, piemēram, krēslas un rītausmas stundās vai naktī, ļaujot labāk iemūžināt zvaigžņotās pavasara debesis vai dūmakainos saullēktus. Tagad vairs nav jāsatraucas, ka nakšņotā debess paliks tikai atmiņā vai kā miglains attēls tālruņa dzīlēs, jo šo skaistumu varēs notvert un pat, iespējams, ar lepnumu publicēt savā "Instagram" profilā.

Gatavība jebkurai dzīves situācijai

Nav noslēpums, ka digitālajā laikmetā laikam un ātrumam ir izšķiroša nozīme – mums jāspēj zibenīgi pieņemt lēmumus un pieslēgties svarīgiem zvaniem vai darba sapulcēm neatkarīgi no atrašanās vietas. Tā kā tālrunis ir kļuvis par neatņemamu mūsu ikdienas sabiedroto, bez kura nedodamies ārpus mājām, ilgstošs akumulatora darbības laiks un ātrās uzlādes iespēja ir gandrīz vai obligāta prasība, nevis iegriba. "Huawei P60 Pro" ir parūpējies par to, lai mēs neko nevarētu nokavēt – tālrunim ir 4815 mAh ietilpības akumulators, turklāt, pateicoties "Turbo" režīmam, to var uzlādēt līdz 50% vien desmit minūšu laikā, ievērojami ietaupot tik dārgo laiku.

Dizains, kas nepieviļ

Lai gūtu vislabāko lietotāja pieredzi, svarīga loma ir ne tikai pārdomātām funkcijām, bet arī estētiskam dizainam, kas iederēsies visdažādākajās dzīves situācijās. "Huawei P60 Pro" nodrošina abus – viedtālrunī ir iestrādāts dabīgs minerālu pērļu pulveris, kas rada pievilcīgu izgaismojuma efektu, vienlaikus saglabājot unikālu, nesamākslotu tekstūru. Pateicoties kameras modulim, kas novietots uz tālruņa virspusē iebūvētā caurspīdīgā slāņa, tiek panākts arī plānākas ierīces efekts, kas nozīmē ērtāku lietošanu ikdienas steigā. Savukārt katrs "Huawei P60 Pro" ekrāna stūris tagad ir noapaļotāks un maigāks, paplašinot redzes lauku, kā arī nodrošinot ērtāku satvērienu un precīzāku pieskārienu, kas ir būtiski ​​satura baudīšanai gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī.

Nav mazsvarīgi, ka tālrunis būs piemērots arī asu izjūtu cienītājiem un piedzīvojumu meklētājiem – viedtālruņa ekrāns ir īpaši izturīgs pret triecieniem, pateicoties "Kunlun Glass" stiklam, kas līdz pat desmit reizēm palielina izturību pret kritieniem, kā arī nodrošina aizsardzību pret putekļiem un ūdeni. Tas nozīmē, ka tālrunis būs piemērots arī jaunajiem vecākiem, kuru atvases vēlas iepazīt un "pagaršot" visu jauno, kā arī mājdzīvnieku saimniekiem, kuriem dažkārt nākas saskarties ar visneparedzētākajiem apstākļiem.

Jaunais "Huawei P60 Pro" kļūs par uzticamu ikdienas sabiedroto, kas ne vien izpildīs fotogrāfa lomu, palīdzot notvert Latvijas vasaras skaistākos mirkļus, bet arī nepievils mūsdienu dinamiskajā ikdienā, kad lēmumi jāpieņem tūlīt un tagad.