Tvaika izolācijas mūsdienu būvniecībā

Jau kādu laiku dzīvojam 21. gadsimtā, kad esam pieraduši pie esošām būvniecības tehnoloģijām. Vairāk kā 30 gadus viena no neatņemamām būvniecības tehnoloģiju sastāvdaļām ir tvaika izolācijas materiāli. Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados daudzi par to nebija dzirdējuši, bet vēlējās izmantot modernos siltumizolācijas materiālus, lai ekonomētu un radītu komfortablu vidi sev un saviem mīļajiem, bieži tos izmantojot bez tvaika izolācijas materiāla, kā rezultātā nācās cīnīties ar pelējumu. Gan tagad, gan arī pagājušā gadsimta beigās tika lauzti šķēpi par to, vai vajag izmantot šos materiālus, tie elpo vai neelpo. Fizikas likumus nevar apiet, tas attiecas arī uz būvfiziku. Lai neieslīgtu garās diskusijās - tvaika izolācijas neesamība vai neatbilstoša tvaika izolācijas materiāla izmantošana norobežojošās konstrukcijās var novest pie liela kondensāta daudzuma, kas patstāvīgi pil uz mēbelēm vai grīdas.

Par laimi tvaika izolācijas izvēle ir reglamentēta LR likumdošanā. Tvaika izolācijas izvēlei jābūt atbilstošai LBN 002-19 5. sadaļai (V. Būves elementu ūdens tvaika caurlaidība). Neskatoties uz šiem noteikumiem, aplamības var sastapt gandrīz katrā otrajā būvlaukumā. Iespējams kāds apgalvos, ka vecā labā tvaika izolācijas plēve ir labs risinājums, ja tvaika izolācijas materiālu izvēlamies, vadoties pēc Latvijas būvnormatīva LBN 002-19 nosacījumiem. Tomēr lielākā daļa veikalos nopērkamo jumta konstrukciju tvaika izolācijas materiālu neatbilst šim normatīvam, jo jumta hidroizolācijas materiālu tvaika caurlaidība ir ievērojami lielāka nekā tvaika izolācijas materiāliem . Šādā konstrukcijā apkures sezonas laikā jumta konstrukcijā uzkrājas kondensāts. Veicas tiem, kuriem materiālus iesaka zinošs un kompetents pārdevējs. Tomēr tādu nav daudz.

Uzņēmums MIDA, kā vienīgais bitumena jumta segumu ražotājs Baltijā, piedāvā jaunu tvaika izolācijas materiālu MIDA VB1500 Self. MIDA VB1500 Self ir pašlīpošs tvaika izolācijas materiāls ar tajā iestrādātu alumīnija foliju, kas nodrošina teicamu tvaika izolācijas slāni lēzeno jumtu konstrukcijās, sasniedzot Sd (ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents) vērtību 1500m salīdzinot ar tvaika izolācijas polietilēna plēvi šis rādītājs ir vismaz 25 reizes labāks, kas nozīmē, ka ūdens tvaika iekļūšana konstrukcijā ir minimāla. MIDA VB1500 Self paredzēta izmantošanai lēzenos jumtos ar nesoša profilētā metāla pārsegumu. Materiāla iestrādes temperatūra, sākot no +5C0. To ieklāj paralēli profilētās loksnes viļņiem, lai šuves būtu izvietotas uz viļņa augšējā plaukta.

Tvaika izolācijas materiāla struktūra ir pietiekami izturīga, lai pa tās virsmu nepieciešamībasgadījumā īslaicīgi varētu pārvietoties būvnieki. Ja būvdarbu laikā rodas bojājumi, tos varviegli novērst, uzliekot šī paša materiāla ielāpu.

Tik pat vienkārši ir izveidot pieslēgumus pie dažādiem jumta elementiem. Pēc tvaika izolācijas MIDA VB1500 Self iestrādes un pieslēgumu izveides jumts ir ūdens drošs. Tas paātrinās būvniecības darbu gaitu, jo nebūs jāgaida līdz jumts pilnībā pabeigts.

Ikdienā bieži nākas sastapt skeptiķus, kuri vīpsnā par tvaika izolācijas hermētiskumu. Viens no biežāk minētajiem argumentiem ir - jumta siltumizolācija un jumta segums tiek stiprināts mehāniski, un skrūvju radītie caurumi tvaika izolācijā to padarīs par sietu (ar regulāriem skrūvju veidotiem caurumiem). Būvlaukumā veicām nelielu eksperimentu, ko varat atkārtot arī jūs. Ņemam glāzi ar ūdeni, uzlīmējam uz tās virsmas tvaika izolācijas materiālu un ieskrūvējam tajā skrūvi. Pēc tam apgriežam glāzi otrādi un vērojam skrūvējuma vietu. Tā nepil! Skrūvējuma vieta ir hermētiska, pateicoties MIDA VB1500 Self esošā bituma saistvielai, kas skrūves berzes rezultātā ir uzsilusi un padarījusi skrūvējuma vietu hermētisku.

Uzņēmums MIDA ir vienīgā rūpnīca Baltijas valstīs, kas ražo bitumena un polimēr-bitumena pārklājumus jumtiem un ēku hidroizolācijai. MIDA klāstā ir arī elastīgie dakstiņi dažādās krāsās, modifikācijās, biezumā un ģeometriskās formās. MIDA nodrošina tehnoloģiski modernākos risinājumus augstā kvalitātē, konsultē, kā arī piegādā ātri un efektīvi. MIDA tehniskā atbalsta komanda vienmēr ir Jūsu rīcībā, lai rastu pareizus risinājumus katram un ikvienam!