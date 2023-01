Unikālajā 450 m2 lielformāta brīvdabas fotogalerijā pie t/c 'Origo' apskatāma izstāde 'Gadsimta būves Latvijā'

Šis gads pie multifunkcionālā centra "Origo" sācies ar biedrības "Building Design and Construction Council" (BDCC) ceļojošo lielformāta mākslas un arhitektūras fotoizstādi "Gadsimta būves Latvijā". Ceļojošās izstādes vieta izvēlēta zīmīgi – blakus multifunkcionālajam centram "Origo", kas atzīts par ilgtspējīgas modernās būvniecības paraugu.

"Linstow Baltic" sadarbībā ar multifunkcionālo centru "Origo" atbalsta BDCC ceļojošo izstādi "Gadsimta būves Latvijā", nodrošinot mākslai nepieciešamo publisko telpu 450m2 plašā brīvdabas lielformāta fotogalerijā, lai tā satiktu savus cienītājus un būtu pieejama ikvienam interesentam. BDCC apkopoto Latvijas arhitektūras labāko piemēru izstāde nu jau kļuvusi par ikgadēju multifunkcionālā centra "Origo" tradīciju. Multifunkcionālais centrs "Origo" un biznesa centra "Origo One" jaunbūve ir ieguvusi 2021. gada Ilgtspējīgākās ēkas Latvijā titulu, tāpēc ceļojošās izstādes "Gadsimta būves Latvijā" vieta ir simboliska," pauž "Linstow Baltic" un t/c "Origo" komercdirektore Evija Majevska.

Jau vairāk nekā dekādi "Linstow Baltic", attīstot Stacijas laukumu kā kvalitatīvu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu, sadarbībā ar multifunkcionālo centru "Origo" realizē vērienīgus projektus, tādējādi tiešā nozīmē paplašinot Rīgas kultūras telpu un nodrošinot publikas pieejamību dažādiem kultūras objektiem un pasākumiem. Viens no projektiem 2012.gadā atklātais deviņus metrus platais interaktīvais un izglītojošais dizaina objekts "Saules pulkstenis – Origo Universi" un tas ir "Linstow Baltic" dāvana Rīgai, kas 2014. gadā bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Arī pašlaik pie multifunkcionālā centra "Origo" izvietotā brīvdabas izstāde ir "Linstow Baltic" ieguldījums Rīgas kultūras videi nepieciešamās publiskās telpas un pieejamības nodrošināšanai.

Strauji attīstot Rīgas Centrālās dzelzceļa pasažieru stacijas apkaimi, jau pavisam drīz "Linstow Baltic" blakus multifuncionālajam centram "Origo" uzsāks ambiciozā "Satekles Biznesa centra" būvniecību. Topošais 12 000 m2 plašais biroju komplekss kopumā ietvers piecas savstarpēji saistītas ēkas. Kompleksa galvenajai ēkai būs septiņi stāvi un jau šobrīd ir zināms, ka par tās enkurnomnieku kļūs AS "SEB banka", pārceļot uz "Satekles Biznesa centru" savu galveno biroju. Uzsākot darbu pie vērienīgā biroju kompleksa, "Linstow Baltic" turpina Rīgas Centrālās dzelzceļa pasažieru stacijas un "Origo One" biznesa centra apkaimes kavartāla attīstību starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielām. Tādējādi jau tuvāko gadu laikā arī ambiciozais "Satekles Biznesa centrs" noteikti kļūs par spēcīgu pretendentu dalībai kādā no nākamajām BDCC rīkotajām ceļojošajām izstādēm.

Šogad BDCC rīkotajā ceļojošajā izstādē apskatāmi Latvijas jaunākie arhitektūras veiksmes stāsti, pasaules konteksta inovācijas, inženierbūves, privāto iniciatīvu piemēri, smalki restaurācijas darbi, kā arī universāla dizaina interjeri. Izstādes stendos integrēti QR kodi, sniedzot skatītājiem iespēju plašāk uzzināt par katru objektu.

Biedrības BDCC vadītāja Gunita Jansone stāsta: "Nosaukums "Gadsimta būves Latvijā" izvēlēts, norādot uz īstenoto projektu nozīmi Latvijas mērogā. Izstādē eksponētas fotogrāfijas ar arhitektūras un inženierijas sasniegumiem: Dārgumu namu Rēzeknē, Parka paviljonu Liepājā, atjaunoto Smiltenes baznīcu, kā arī svarīgiem infrastruktūras risinājumiem – Ķekavas apvedceļu, Sarkandaugavas pārvadu un Austrumu maģistrāli. Daudzi objekti saņēmuši balvas lielākajā būvju konkursā "Latvijas Būvniecības gada balva" un citos konkursos, piemēram, "Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā".

Par SIA "Linstow Baltic" (LB)

"Linstow Baltic" (LB) ir viens no vadošajiem dažādu segmentu ilgtermiņa nekustamā īpašuma projektu attīstītājiem Baltijā, tostarp biroju ēku, tirdzniecības centru, viesnīcu, autostāvvietu un citu. LB šajā nozarē darbojas kopš 1996. gada. Latvijā LB apsaimnieko un attīsta tirdzniecības centru "Origo", kā arī lielāko tirdzniecības centru Igaunijā – "Ülemiste". Rīgas pilsētas centrā LB apsaimnieko mūsdienīgu, dabai un sociālajai videi draudzīgu biznesa centru "Origo One", kā arī attīsta dinamisku pilsētas kvartālu "Sporta 2" un ilgtspējīgu biznesa kompleksu "Satekles Biznesa centrs". Plašāka informācija: www.linstowbaltic.lv.