Uz BARENTS garšu skatuves Igaunijas izcilākā restorāna šefpavārs

Jūras velšu restorānā BARENTS 2. jūnijā notiks izsmalcināts four hands dinner vakars kopā ar Igaunijas labākās SPA viesnīcas – Pedastes muižas – un Baltijā visaugstāk novērtētā restorāna Alexander šefpavāru Fahri Çetinyürek.

2021. gadā restorāns Alexander, kas atrodas Pedastes muižā Muhu salā Igaunijā, iekļuva French La Liste 1000 labāko restorānu izlasē un prestižā Beļģijas žurnāla Sabato 100 labāko Eiropas restorānu topā. Alexander atzīts arī par vienu no trim Igaunijas izcilākajiem restorāniem un par labāko restorānu Igaunijā ārpus Tallinas jau piecpadsmit gadus pēc kārtas.

Ziemeļvalstu salu virtuvei jeb Nordic Islands' Cuisine, ar ko slavens Alexander, tiek maksimāli izmantotas svaigas vietējās izejvielas, tostarp Muhu salas dārzos audzētie zaļumi un garšvielas. Tādējādi, pieskaņojoties gadalaiku maiņai, restorāns apvieno pilsētai raksturīgo izsmalcinātību ar veselīgām lauku tradīcijām, ko Alexander šefpavāra Fahri vadībā varēs izgaršot arī BARENTS viesi.

"Man patīk piešķirt kaislību saviem darbiem, ļaujot uzplaukt un savienoties garšām, sajūtām, ēdiena vizuālajam izskatam un dabas skaistumam. Vide, kas ir izaicinājumu pilna, mani iedvesmo visvairāk un ļauj man vislabāk pielietot savas prasmes," tā par sevi saka Fahri.

Ziemeļu piedzīvojums

Four hands dinner vakariņu piedzīvojumu var salīdzināt ar mūzikas koncertu, kurā galvenā loma tiek uzticēta viesmāksliniekam, lai baudītu viņa unikālo pasaules redzējumu sadarbībā ar vietējiem mūziķiem. Tikai šajā gadījumā stāsts nebūs par mūziku. Stāsts būs par garšu mākslu un Baltijas izcilākajiem pavāriem.

Tā būs unikāla iespēja tepat, Rīgas centrā, baudīt izslavēto Nordic Islands' Cuisine, iepazīstot vienu no mūsu kaimiņvalsts labākajiem garšu meistariem Fahri Çetinyürek. Viņš kopā ar BARENTS komandu un radošo šefpavāru Dzintaru Kristovski, kurš ir izcils savvaļas dabas velšu pārzinātājs, specializējies veģetāro ēdienu gatavošanā un maizes cepšanā, veidos īpašu četru kārtu maltīti. Kā papildu nošu akordi to bagātinās restorāna vīnziņu pieskaņotie vīni, kopā veidojot vienreizējas vakariņas visās šī vārda nozīmēs: gan garšas, gan tādas, kuras grūti atkārtot.

Garšu un pieredzes apmaiņa

Savukārt 8. jūlijā BARENTS šefpavārs Ivans Šmigarevs dosies atbildes vizītē uz restorānu Alexander Igaunijā. Daudziem gardēžiem Ivana vārds jau ir pazīstams un asociējas ar kvalitāti. 13 gadus strādājis restorānā Vincents, papildu pieredzi guvis 3 Michelin zvaigznes saņēmušos restorānos Alinea (ASV) un Maaemo (Norvēģijā), kā arī restorānā Noma (Dānijā), kurš četras reizes ticis atzīts par labāko restorānu pasaulē. Ivana stiprās puses ir ļoti niansēta garšu izjūta un izkoptas ēdienu pagatavošanas tehnikas. Viņš precīzi atpazīst to, kas kairina baudas sajūtas, un katru ēdienu pagatavo comme il faut – tā, kā tam jābūt.

Par BARENTS

BARENTS savas durvis vēra 2019. gada 6. jūnijā. Restorānā BARENTS vienuviet pieejama plašākā svaigo zivju un jūras velšu izvēle no Ziemeļu reģiona aukstajiem ūdeņiem – sākot ar dzīviem langustiem, jūras ežiem, omāriem, austerēm un beidzot ar liela izmēra zivīm.

Mūsu gatavošanas virziens ir tīrs un patiess, izceļot produkta pirmatnējo garšu. Mēs pazīstam katru zemnieku un zvejnieku, kas apgādā mūs ar produktiem, un esam pārliecināti par augstu izejvielu kvalitāti.

BARENTS komanda ar aizrautīgu darbu ik mirkli velta tam, lai sniegtu saviem viesiem gastronomisku baudījumu un neatkārtojamu pieredzi.