Uz Palangu kopā ar bērniem – ko piedzīvot un apskatīt Lietuvas kūrortpilsētā

Lietuvas lielākais vasaras kūrorts Palanga būs lielisks galamērķis ģimenēm ar bērniem, jo par aktivitātēm jāraizējas nebūs – te ir, ko darīt un apskatīt! Noķert Baltijas jūras viļņu un saulrietu skaistumu pastaigu molā, laiskoties baltajās pludmales smiltīs, izdauzīties parkos un peldbaseinā, iepazīt Palangas vēsturi, apbrīnot dabas brīnumus dzintarus un vēl, un vēl. Iedvesmojies braucienam uz kūrortpilsētu un ķer vasaru aiz astes!

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Parki atpūtai svaigā gaisā

Foto: Publicitātes foto

Aizraujošu izklaidi sola piejūras mežiņā esošais Bērnu parks. Bērnu parkā ne tikai atrodas iespaidīgi spēļu laukumi un atrakcijas, bet arī tiek rīkoti pasākumi, koncerti, spēles un citas bērnu izklaidei paredzētas aktivitātes. Lai gādātu par bērnu drošību, izklaides parka teritorija ir iežogota un aprīkota ar novērošanas kamerām, bet vakara stundās tiek izgaismota. Acis priecē zaļais zāliens un krāsainu ziedu dobes, savukārt vecāki, kamēr atvases šļūc pa slidkalniņu vai šūpojas, var ērti piesēst uz blakus novietotajiem soliņiem. Visā parka teritorijā darbojas arī bezmaksas bezvadu internets, savukārt izsalkumu remdināt var turpat netālu esošajā kafejnīcā. Vasaras sezonā bērnu parka darba laiks ir no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā. Adrese: Šermukšņu iela 1, Palanga (netālu no sanatorijas "Pušynas").

Foto: Publicitātes foto

Savukārt Pasaku parks būs aizraujoša izklaide teju visai dienai gan lieliem, gan maziem. Tajā ar lietuviešu pasaku pasauli iepazīstina maģiskā vidē izkārtotas neparastas skulptūras, turklāt tās uztveramas ne tikai ar redzi, bet arī dzirdi un citām maņām. Pasaku parka veidošanā piedalījušies pilsētvides plānotāji un mākslinieki, lai apvienotu tajā laikmetīgo mākslu ar gadsimtiem senu folkloru. Ik skulptūra ir aplūkojama ne vien ar acīm, bet arī kā citādi "izmēģināma" – dažās var uzrāpties, citas kalpo kā šūpoles vai citas bērniem paredzētas atrakcijas un spēles, bet vēl citas – runā. Adrese: S. Daukanto iela 24A.

Jūras tilts un balto smilšu pludmales

Foto: Publicitātes foto

Viens no svarīgākajiem, ja ne galvenais galamērķis Palangas apciemojumam, ir jūras tilts jeb Palangas pastaigu mols. No tā paveras neaprakstāmi skaists skats uz Baltijas jūru, kas jo īpaši sajūsmina saulrieta laikā. "L" veida mols ir 470 metrus garš, 19. gadsimta beigās mols tika uzbūvēts kā kuģu piestātne, taču vētras to regulāri nopostīja, līdz kuģniecībā to vairs nevarēja izmantot, tāpēc tas kļuva par iecienītu pastaigu vietu. Laika gaitā vētras un viļņi molu krietni vien sabojāja, tāpēc 1998. gadā tas tika pilnībā atjaunots uz betona pāļiem. Nokļūt uz tā ir pavisam vienkārši – uz molu ved Palangas galvenā gājēju iela, Jona Basanaviča iela.

Foto: Publicitātes foto

Bērniem jo īpaši gājēju ielas apmeklējuma laikā patiks izbrauciens ar panorāmas ratu. No tā paveras skats gan uz jūru, gan pilsētu. Mazie rakari spēs novērtēt putna lidojuma skatpunktu, bet visa ģimene no augšas var censties pamanīt Palangas ievērojamākās vietas.

Foto: Publicitātes foto

Ja jūsu ģimeni vairāk vilina pludmales, tad Palanga būs īstā vieta – 18 kilometru garumā uz abām mola pusēm stiepjas tīras, sakoptas un labiekārtotas balto smilšu pludmales. Atliek vien izvēlēties kādu vietiņu, kur izklāt dvielīšus, iekārtoties un baudīt laiskošanos jūras krastā. Informāciju par labiekārtotajām pludmalēm un to karti atradīsi šeit.

Palangas peldbaseins

Foto: Publicitātes foto

Palangas peldbaseins ir multifunkcionāla aktīvās atpūtas un izklaides vieta visai ģimenei ar lielu baseinu, kas aprīkots ar straumēm, SPA centru un pirts zonu. Te vienlaikus var atpūsties 250 cilvēki. Peldbaseins ar dažādajām zonām ir piemērots jebkura vecuma apmeklētājiem – sākot no pašiem mazākajiem un beidzot ar senioriem. Peldbaseinā notiek arīdzan dažādas grupu nodarbības gan bērniem (divas reizes nedēļā), gan pieaugušajiem – piemēram, ūdens aerobika. Savukārt pirts zonā pieejamas trīs dažādas pirtis – divas tvaika un dabīgā Himalaju sāls sauna. Himalaju sālim piemīt antibakteriāla un pretiekaisuma ietekme, kā arī tas atvieglo elpošanu, mazina alerģiju izpausmes, palīdz stiprināt imunitāti un atbrīvo no toksīniem. Pieejams arīdzan pirtnieks, kurš iemāca, kā pareizi pērties, izmantot zālītes, aromātus un gaismas terapiju. Adrese: Kretingu iela 23.

Dzintara muzejs uz kuru ved pastaiga pa Birutes parku

Par Palangas pērli dēvētais Birutes parks veidots 19. gadsimta beigās, kad pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma to projektēja slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē. Savukārt neorenesanses stila bijušajā grāfa muižā mūsdienās atrodas Dzintara muzejs. Vasaras sezonā ceturtdienu, piektdienu un sestdienu vakaros parkā notiek Palangas pūtēju orķestra bezmaksas brīvdabas koncerti. Adrese: Vītauta iela 15.

Savukārt greznais Dzintara muzejs ir viens no visvairāk apmeklētajiem Lietuvas muzejiem, un tajā skatāma viena no bagātīgākajām dzintara un tā ieslēgumu kolekcijām pasaulē – kopumā aptuveni 30 tūkstoši vienību. Muzejā var iepazīties ar dzintara veidošanās procesu, iegūšanu, apstrādi un tirdzniecības ceļiem, bet unikāls eksponāts ir pirms 50 miljoniem gadu dzintarā sastingusi ķirzaka – pasaulē zināmi tikai septiņi līdzīgi atradumi. Acis priecēs arī atjaunotais muižas vēsturiskais interjers, kas sniedz ieskatu slavenākās Lietuvas muižnieku dzimtas – grāfu Tiškeviču – dzīvē. Vairāk par muzeju uzzini mājaslapā.

Foto: Publicitātes foto

Palangas apkaimes, vēstures un iedzīvotāju ikdienas gaitu iepazīšanai vērts apmeklēt arī Palangas kūrorta muzeju. Muzeja ēka ir arhitektūras piemineklis, tajā glabājas dažādi arheoloģiskie, vēstures, foto, numismātikas, mākslas un cita veida eksponāti. Adrese: Birutes aleja 34A.

Foto: Publicitātes foto

Ko vēl darīt Palangā? Ģimenes ar bērniem gaidīs Ilūziju muzejs, Palangas vasaras parks, kur izlēkāties pa tramplīniem, kā arī neskaitāmas kafejnīciņas ap galveno gājēju ielu. Palangas šarmu var notvert arī tās ielās, kur joprojām lepni slejas skaistas, simtgadīgas vasarnīcas.

Papildu informāciju par pasākumiem un tūrisma objektiem Palangā meklējiet mājaslapā vai dodieties uz Palangas tūrisma informācijas centru Vītauta ielā 94.