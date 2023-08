Uz Palangu visu gadu! Ko šeit apskatīt un darīt pāris dienu atpūtā

Palanga, protams, lielākoties ceļotājiem asociējas ar vasaras galvaspilsētu, kur baudīt laiskas, saules pielietas dienas. Tomēr reizēm atpūsties gribas tagad un tūlīt, nedomājot par laikapstākļiem, kas varētu iztraucēt iecerēto. Izbēgt no ikdienas darbu dunas nedēļas nogalē uz Palangu būs lieliska ideja – no sirds izgulēties kādā naktsmītnē, izbaudīt maksimālu relaksāciju spa, gardi paēst kādā no Palangas restorāniem, kā arī apskatīt pilsētu no visām pusēm.

Nakšņot baltos palagos un izbaudīt kulināro dažādību

Ja plānojam brīvdienas, tad skaidri zinām, ka viss sākas ar naktsmītnes izvēli. Un Palangā to ir, cik uziet! Tiem, kas iecienījuši viesnīcu baltos, kraukšķīgos palagus, iespējams palikt vienkāršākās divu un trīs zvaigžņu viesnīcās vai arī padzīvot ar varenu šiku četru un piecu zvaigžņu dizaina un spa viesnīcās pavisam tuvu jūrai. Nakšņot iespējams arī vairākās Palangas villās un viesu namos, bet dabas draugiem un budžeta ceļotājiem pieejami arī vienkāršāki dzīvoklīši un kempings. Ikviens nakšņotājs būs aprūpēts, izgulējies un atpūties. Vairāk par izmitināšanas iespējām Palangā uzzināsi šeit.

Paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, to saprot arī viesmīlīgie lietuvieši. Palangas viesiem nav jāuztraucas arī par izsalkuma remdēšanu, jo piedāvājums ir gana plašs. Gardēži novērtēs augstas klases restorānu piedāvājumu, jaunu garšu atklājējiem iespējams apmeklēt ukraiņu, gruzīnu, japāņu kā arī tradicionālas lietuviešu ēstuves, bet tiem, kas meklē grilētus ēdienus, picas vai vienkāršas mājas virtuves bistro, Palanga neliks vilties. Ar kulināro piedāvājumu ērti iepazīties šeit.

Seno villu skaistums un muzeji

Palangas senās villas ir gan unikālas koka, gan ķieģeļu ēkas, kas atzītas par pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu un raksturo tās attīstību no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Savulaik slaveni pilsētas cilvēki, valsts līmeņa politiķi un slavenības varēja dižoties ar savu vasarnīcu skaistumu, bet daudzas no tām apskatāmas vēl šodien. Pastaigā pa Palangas ieliņām var novērtēt privāto villu skaistumu, bet apmeklējot villā ierīkotos muzejus, apskatīt tās no iekšpuses. Palangas tūrisma centrs pat piedāvā villām veltītu pastaigu ekskursiju.

Vienā no Palangas villām iekārtojies arī Palangas kūrorta muzejs, kurā uzzināt par apkaimi, Palangas vēsturi un iedzīvotāju ikdienu kūrortpilsētā. Muzeja ēka ir arhitektūras piemineklis, tajā glabājas dažādi arheoloģiskie, vēstures, foto, numismātikas, mākslas un cita veida eksponāti. Adrese: Birutes aleja 34A.

Vienā no pilsētas koka vasarnīcām ierīkots arī pirmajam Palangas mēram Jonam Šliūpam veltīts memoriālais muzejs, kurš par pilsētas galvu iecelts 1933. gadā. Apmeklētājiem iespējams apskatīt politiķa kabinetu, iepazīties ar viņa gaitām un uzzināt vairāk par Lietuvas Nacionālo kustību. Adrese: Vitauta iela 23A.

Turpat netālu atrodas arī viena no ievērojamākajām Palangas apskates vietām – Birutes parks, kas aizved uz Dzintara muzeju. Parks veidots 19. gadsimta beigās, kad pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma to projektēja slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē. Savukārt neorenesanses stila bijušajā grāfa muižā šobrīd atrodas Dzintara muzejs – viens no visvairāk apmeklētajiem Lietuvas muzejiem. Tajā skatāma viena no bagātīgākajām dzintara un tā ieslēgumu kolekcijām pasaulē ar aptuveni 30 tūkstošiem vienību.

Muzejā var iepazīties ar dzintara veidošanās procesu, iegūšanu, apstrādi un tirdzniecības ceļiem, bet unikāls eksponāts ir pirms 50 miljoniem gadu dzintarā sastingusi ķirzaka – pasaulē zināmi tikai septiņi līdzīgi atradumi. Acis priecēs arī atjaunotais muižas vēsturiskais interjers, kas sniedz ieskatu slavenākās Lietuvas muižnieku dzimtas – grāfu Tiškeviču – dzīvē. Adrese: Vītauta iela 15.

Atpūta ķermenim un prātam – baseinos un ilūziju mājā

Veselā miesā vesels gars! Ja svaigā gaisā peldes jūrā vasarā bijušas gana vai laikapstākļi tam nav labvēlīgi, ķermeni atpūtināt un izvingrināt ūdenī var kādā no baseiniem un daudzfunkcionālajiem kompleksiem. Palangā kopumā to ir vairāki, taču šoreiz izcelsim divus.

Palangas peldbaseins ir multifunkcionāla aktīvās atpūtas un izklaides vieta visai ģimenei ar lielu baseinu, kas aprīkots ar straumēm, SPA centru un pirts zonu. Te vienlaikus var atpūsties 250 cilvēki. Peldbaseinā notiek dažādas grupu nodarbības, piemēram, ūdens aerobika. Savukārt pirts zonā pieejamas trīs dažādas pirtis – divas tvaika un dabīgā Himalaju sāls sauna. Himalaju sālim piemīt antibakteriāla un pretiekaisuma ietekme, kā arī tas atvieglo elpošanu, mazina alerģiju izpausmes un palīdz stiprināt imunitāti. Pieejams arīdzan pirtnieks, kurš iemāca, kā pareizi pērties, izmantot zālītes, aromātus un gaismas terapiju. Palangas peldbaseins ar ilgtspējīgas attīstības filozofiju, jo elektroenerģiju tas gūst no saules baterijām, kas atrodas uz jumta, savukārt automašīnu stāvvietā pieejami elektrisko automobiļu uzlādes punkti. Adrese: Kretingas iela 23.

Ūdens sniegto labsajūtu var izbaudīt arī atpūtas un labsajūtas kompleksā "Atostogų parkas" ("Atpūtas parks"), kas atrodas pavisam netālu no Palangas. Tajā ir 16 baseini, medicīnas centrs ar spa pakalpojumiem un citas atpūtas iespējas.

Kad ķermenis atpūtināts, laiks padomāt arī par prāta izkustināšanu. Neatkarīgi no tā, vai uz Palangu dodaties divvientulībā vai ar ģimeni, kā lieliem, tā maziem patiks ilūziju nams "Eureka". Muzejā eksponātus drīkst aiztikt, iekāpt, uzkāpt un dažādi ar tiem tiem mijiedarboties spēļu un atrakciju veidā, piemēram, izmēģināt, kā tas ir – stāvēt uz naglām, vai arī iziet cauri 3D gleznu tunelim. Te jautrība un smadzeņu treniņš būs garantēts!

Ja Palangā neesat pirmo reizi, bet meklējat kādu vēl neatklātu kūrortpilsētas stūrīti, tad noteikti jāpiestāj Palangas tūrisma informācijas centrā (Vitauta iela 94). Bez ieteikumiem un apskates objektu meklējumiem, te ikvienam iespējams noskatīties neilgu 3D filmiņu "Palangas stāsti", kas sniegs plašāku ieskatu Palangas kā pilsētas attīstības vēsturē cauri laiku lokiem līdz mūsdienām.

Bez visa nosauktā, protams, viens no obligātajiem pieturpunktiem ir arī Palangas mols un Basanaviča iela, kas uz to aizved. Neatkarīgi no gadalaika, no 470 metrus garā "L" formas mola paveras skats uz visskaistākajiem saulrietiem. Savukārt Basanaviča iela tā vien vilina ar savu nesteidzību, tradicionālo arhitektūru, rimtu pasēdēšanu kādā kafejnīciņā un vienkārši – laika un vietas baudīšanu. Tiekamies Palangā!