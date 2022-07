Uz viena viļņa: četri padomi, kā saplānot perfektu atvaļinājumu visai ģimenei ar prāmi

Sākoties atvaļinājumu laikam, reizēm šķietami patīkamā atpūtas plānošana var pārvērsties galvassāpēs, īpaši tad, ja plānojam atvaļinājumu visai ģimenei, kur intereses, ceļošanas paradumi un vēlmes var būt krietni atšķirīgas. Tādēļ, lai būtu "uz viena viļņa" ar visu ģimeni, vēlams izvēlēties tādu galamērķi un ceļošanas veidu, kas apmierinās pat prasīgāko ceļotāju intereses. Piemērots ceļojuma transports ģimenēm būs prāmju operatora "DFDS Seaways" prāmis, kurš kursē katru dienu no Klaipēdas uz Vāciju un Zviedriju. Ievēro šos vienkāršos padomus un parūpējies par to, lai atvaļinājums ir patiesi izdevies jau no brīža, kad uzkāp uz prāmja klāja!

1. Padomājiet par izklaidi pa ceļam ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem

Plānojot atvaļinājumu, laikus padomājiet arī par izklaidi pa ceļam, piemēram, ceļā no Rīgas uz Klaipēdas ostu ar auto pa ceļam iespējams apskatīt gan šokolādes muzeju, gan pulksteņu muzeju, savukārt dabas mīļotājiem noteikti patiks Kuršu kāpas apmeklējums. Tādējādi jums būs iespēja uzsākt savu autovaļinājumu jau ceļā no Rīgas un pārvērst ceļu līdz ostai par īstu piedzīvojumu!

Tāpat arī atrodoties uz kuģa, jau laikus saplānojiet aktivitātes gan pašiem mazākajiem ceļotājiem, gan pieaugušajiem. Labā ziņa ir tāda, ka izmantojot prāmja pakalpojumus, pasažieri var ņemt līdzi teju visu, ko sirds kāro – sākot no iemīļotajām spēlēm un rotaļlietām bērniem, grāmatām, portatīvajiem datoriem, līdz pat lielākai bagāžai, piemēram, velosipēdiem, kas noderēs jau ceļojuma galamērķī.

2. Plānojiet pārbrauciena laiku

Domājot par došanos ceļā ar prāmi, veiksmīga izvēle plānot prāmja pārbraucienu būs tieši vēlajās vakara stundās un naktī, jo tādējādi pa dienu varat apskatīt Klaipēdas ostas pilsētu un apmeklēt izklaides objektus, lai vakarā ļautos netraucētai atpūtai un miegam uz prāmja. Piemēram, uz "DFDS Seaways" "Luna" vai "Aura" kuģa prāmja ir pieejamas moderni aprīkotas kajītes visai ģimenei, kas noteikti sekmēs pilnvērtīgu miegu un atpūtu ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Izvēloties nakts pārbraucienu, nākamais rīts iesāksies nevis ar sagurumu, bet ar gardām brokastīm uz prāmja klāja, kur tālāk jau ar auto varat doties izpētīt Vācijas vai Zviedrijas dabas un kultūras skaistumu.

3. Iesaistiet ceļojuma plānošanā visu ģimeni

Kad ceļojuma galamērķis ir izvēlēts, iesaistiet ceļojuma plānošanā visu ģimeni – tas ne tikai sniegs patīkamas ceļojuma gaidas visiem ģimenes locekļiem, bet arī palīdzēs parūpēties par to, lai katra ģimenes locekļa vēlmes un intereses tiek uzklausītas.

Ja ceļojat ar jau vecākiem bērniem, vienu dienu vai daļu no dienas plānošanas un apskates objektu meklēšanu varat nodot viņiem. Šī aktivitāte ne tikai sniegs bērniem ieskatu pirmajā ceļojuma plānošanas pieredzē, bet arī veicinās interesi par galamērķi un palīdzēs jau laicīgi noskaņoties ceļojumam. Savukārt mazākajiem ģimenes locekļiem ļoti patiks, ja sagatavosiet dažādus attēlus un interesantus faktus par galamērķi.

4. Plānojiet ēdienreizes atrodoties ceļā

Dodoties ceļā ar ģimeni, ir vērts pieturēties pie ierastā režīma, cik vien tas iespējams, īpaši ceļojot ar bērniem. Konkrētas ēdienreizes ceļā palīdzēs mazajiem ceļotājiem justies drošāk un ierastāk jaunajā vidē. Ceļojot ar prāmi, neatsverams atvieglojums vecākiem būs restorānu un kafejnīcu klāsts uz "DFDS Seaways" prāmju klāja, kur ceļotājiem būs iespēja baudīt izsmalcinātas vakariņas gan restorānā "Mare Balticum", gan ātri uzkost pašapkalpošanās bufetē "7 Seas".