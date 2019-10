Uzdāvini laimi — Klīnika EGV meklē olšūnu donorus

Eiropas cilvēka reprodukcijas un embrioloģijas asociācijas dati liecina, ka ar neauglības problēmām saskaras katrs sestais pāris pasaulē. Pasaulē ik gadu tiek veikti aptuveni 1,5 miljoni medicīniskās apaugļošanas procedūru un ik gadu piedzimst aptuveni 400 tūkstoši bērnu, kas ieņemti medicīniskās apaugļošanas ceļā. Arī Latvijai šī problēma nav sveša. Kamēr kādam bērniņš piesakās neplānoti, ir pāri, kas nespēj pašu spēkiem tikt pie sava maza brīnuma. Taču Latvijai ir svarīgs katrs bērniņš, tāpēc Klīnika EGV meklē olšūnu donorus!

Ko es iegūšu, kļūstot par olšūnu donori?

Donores, kas ziedo olšūnu, dāvina iespēju ikvienai sievietei, kas nespēj piedzīvot vislielāko prieku — kļūt par mammu. Donore Klīnikā EGV bez maksas saņem analīzes vairāku simtu eiro vērtībā un pilnu veselības pārbaudi, kā arī labu finansiālo kompensāciju par ieguldīto laiku.

Kā es varu kļūt par olšūnu donori?

Par olšūnu donori Klīnikā EGV var kļūt sieviete no 18 līdz 33 gadu vecumam ar labu psihisko un fizisko veselību — un tas nedrīkst būt spontāns un nepārdomāts lēmums. Tieši tāpēc katra sieviete, kas vēlas kļūt par donori, saņem nopietnu konsultāciju un atbalstu visa ziedošanas procesa gaitā.

Kā notiek olšūnas ziedošanas process?

Olšūnas ziedošanas process sākas otrajā-trešajā menstruālā cikla dienā. 10–14 dienu periodā donorei noteiktā laikā ir jāveic medikamentu injekcijas un regulāra ultrasonogrāfija — tā nepieciešama, lai kontrolētu, cik ātri aug folikuli. Kad folikuli sasniedz vajadzīgo izmēru un olšūnas ir gatavas izņemšanai, vispārējā narkozē tiek veikta olšūnu iegūšana. Pēc procedūras, sākoties nākamajam menstruālajam ciklam, donore nāk uz kontroles vizīti. Klīnikā EGV donorei atbild uz visiem jautājumiem un kliedē ikvienu neskaidrību, kas rodas procesa laikā.

Vai olšūnu ziedošana apdraud manu auglību?

Nē — tas ir mīts. Pētījumi parāda, ka iesaistīšanās olšūnu donoru programmā neapdraud veselību vai iespējas kļūt par māti. Vai olšūnu ziedošana nozīmē, ka tās var trūkt pašai sievietei? Nekādā gadījumā! Sievietes organismā ir milzīgas olšūnu rezerves: meitenes piedzimst ar miljoniem folikulu, no kuriem auglīgajā dzīves periodā cikliski attīstās un izdalās aptuveni 760 pilnīgi nobriedušu un apaugļoties spējīgu olšūnu. Katra mēneša sākumā olnīcās ieraugāmi astoņi līdz 16 mazi folikulīši, bet tikai no viena rodas olšūna. Visi citi folikulīši cikla beigās iet bojā, un nākamajā izveidojas jauni. Olnīcu stimulācijas laikā ir iespējams arī no pārējiem folikuliem iegūt olšūnas un tas neizraisa olšūnu zaudējumus.

Vai olšūnu ziedošana apdraud manu veselību?

Piesakoties donoru programmai, jāapzinās, ka persona, kas var apdraudēt savu veselību, līdz procedūrai nemaz nenonāks — tiek ņemtas tikai ideālas kvalitātes olšūnas no sievietes ar ļoti labu veselību. Var rasties individuāli riski — individuāla reakcija uz medikamentiem, reakcija uz narkozi, olnīcu hiperstimulācija. Šie riski ir īslaicīgi un reti sastopami. Tie ar katru donori Klīnikā EGV tiek izrunāti individuāli.

Vai kāds var uzzināt, ka esmu bijusi donore?

Nē. Visām olšūnu donoru programmas dalībniecēm tiek nodrošināts diskrētums un anonimitāte. Dzimumšūnu saņēmēji par olšūnu donori var iegūt tikai vispārīgu informāciju — augumu, svaru, matu un acu krāsu, asins grupu un rēzus faktoru.

Cik ilgi mans tiks izmantots mans ģenētiskais materiāls?

Ģenētiskā materiāla daudzums ir stingri regulēts — ja ir dzimuši bērniņi triju grūtniecību rezultātā, Latvijā materiālu vairāk izmantot nevar. Jāatceras, ka donorei vienmēr ir iespēja atsaukt sava ģenētiskā materiāla izmantošanu.

