Uzklepo man! Pieredze ar jauno 'Huawei Watch 4 Pro'

Ikdienā pulksteni valkāju reti, un esmu no tiem, kuri priekšroku dod pulksteņiem, kuru vienīgā funkcija ir laika rādīšana. Tāpēc ikreiz, izmēģinot kādu viedpulksteni, mani pārņem jaunatklājēja prieks un ar lielu interesi izmēģinu pat tās lietas, kas ikdienas viedpulksteņa valkātājam šķiet pašsaprotamas. Šoreiz par to, kā man gāja, pusotru nedēļu valkājot "Huawei" karstāko jaunumu – "Huawei Watch 4 Pro".

Pirmais iespaids – šķietami sīkumi labākai pieredzei

"O, cik liels!" bija pirmā doma, izņemot pulksteni no kastītes, bet, tā kā arī agrāk esmu mēģinājusi "Huawei" viedpulksteņus, tas neizbrīnīja – šos pulksteņus uz rokas locītavas nevar nepamanīt, – bet, salīdzinot ar, piemēram, "Huawei Watch 3" sērijas pulksteņiem, jaunajai sērijai ir plānāks melnais rāmis un lielāka ekrāna malu attiecība, kas palielina displeju un ļauj redzēt vairāk informācijas.

"Huawei Watch 4 Pro" korpusā izmantots aviācijas klases titāns, bet ekrānu klāj sfērisks safīra stikls. Izliektais stikls, lai gan šķietams sīkums, tiešām maina lietošanas pieredzi, salīdzinot ar, piemēram, dažiem GT sēriju pulksteņiem – tas rada elegantu un futūristisku sajūtu, ko vēl vairāk paspilgtina dažādās ciparnīcu izvēles, kas ļauj pulksteni pieskaņot dažādām dzīves situācijām, vienalga, vai svīsti sporta zālē, vai dodies uz smalku pasēdēšanu ar draudzenēm Klusajā centrā.

Kā norāda zīmola pārstāvji, "Huawei Watch 4" sērijas pulksteņiem ir zemas temperatūras polikristāliskā oksīda (LTPO) displejs, kas nodrošina zemu enerģijas patēriņu un ilgu akumulatora darbības laiku, ļaujot pilnvērtīgi un bez satraukuma par uzlādi izbaudīt visas "always on" displeja funkcijas.

Izmantotie materiāli nodrošina pulksteņu izturību, pasargā tos no skrāpējumiem, padara piemērotus niršanai līdz pat 30 metru dziļumā un ļauj valkāt tos arī ekstremālos laikapstākļos – lielā karstumā vai aukstumā –, bet to notestēt neizdevās – ja vien par ekstremālu neuzskata braucienu mašīnā bez kondicioniera pa Rīgas sastrēgumiem vienā no karstākajām šīs vasaras dienām. Gods godam, pulkstenis darbojās izcili, un varēju novērot, kā saspringtākajos brīžos, mēģinot sadalīt ceļu ar citiem darba dienas un tveices nogurdinātiem autovadītājiem, pulss pārsniedz 100 sitienu minūtē robežu.

Stilīgs jaunums man šķita arī uzlabotās animācijas, piemēram, aktivitāšu gredzeniem, kas nosprausto veselīgo ikdienas ieradumu mērķu sasniegšanu padara vēl aizraujošāku. Parocīgs šķita vēl viens jauninājums – apakšējā poga ļauj piekļūt ātrajai izvēlei jeb trim biežāk lietotajām pulksteņa funkcijām, kas ļauj daudz ērtāk izmantot plašās pulksteņa iespējas un pielāgot to savām vajadzībām.

Septiņi veselības rādītāji vienā minūtē

Tā kā man, gluži kā daudziem gandrīz četrdesmitgadniekiem, ārsti arvien biežāk norāda, ka pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas dažādas veselības pārbaudes būs nepieciešams veikt biežāk, ar interesi steidzu izmēģināt "Huawei Watch 4" sērijas "vienas minūtes klīniku" – iespēju vienas minūtes laikā pārbaudīt septiņus dažādus rādītājus.

Tā sākas ar liegu pirksta pieskārienu apakšējai pogai elektrokardiogrammas veikšanai, kas ļauj pārbaudīt, vai sirds ritmā nav traucējumu.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Nedaudz mulsinoša sākotnēji var šķist nākamā pārbaude – ir sirsnīgi jāuzklepo pulkstenim, lai pārbaudītu, vai nav kādas problēmas ar elpošanu. Divās dienās no desmit, kad sirsnīgi klepoju uz pulksteņa, veselības atskaitē parādījās novirze no normas – rādītājs no laba bija nokrities uz vidēju, un pulkstenis ieteica man atmest smēķēšanu, ja to daru, vairāk kustēties, izvairīties no putekļiem un citām lietām, kas var kaitēt elpošanai. Tā kā lielākajā daļā pārbaužu nekādas novirzes no normas vairs neuzrādīja, pieļauju, ka nepietiekami sirsnīgi klepoju. Tomēr šo rādītāju paturu prātā un nākamajā vizītē pie ģimenes ārsta apjautāšos, vai nav nepieciešams veikt kādas pārbaudes. Pēc elektrokardiogrammas un elpošanas pārbaudes pulkstenis izmērīs arī skābekļa līmeni asinīs, sirds ritmu, ādas temperatūru, stresa līmeni un artēriju stīvumu.

Visas veselības pārbaužu atskaites glīti krājas "Huawei Health" lietotnē, kur ērti vari izsekot izmaiņām šajos pamatrādītājos. Protams, tas neatceļ vizītes pie profesionāļiem, bet, zinot, ka bieži mēdzam vilcināties ar veselības pārbaudēm, var savlaicīgi dot signālu, ka ir laiks pierakstīties un pārbaudīt veselību.

Palīgs sporta zālē un pastaigās

Kārtējo reizi pārliecinājos, ka viedpulkstenis ir lielisks palīgs un motivators aktīvākai ikdienai. Tā kā tieši nesen esmu atsākusi iet uz sporta zāli, "Huawei Watch 4 Pro" izmēģināju arī kā sabiedroto treniņu rezultātu fiksēšanā.

Foto: Privātais arhīvs

Pirmajā treniņā gan pārliecinājos, ka, pārāk vaļīgi aplikts, pulkstenis ik pa brīdim pārtrauc pulsa fiksāciju, tāpēc nākamajās reizēs jau biju gudrāka un ar interesi varēju sekot treniņu slodzei gan pašā procesā (treniņam tā laikā ērti var sekot līdzi arī peldošajā uzdevuma "bumbā"), gan pēc tam. Treniņa laiks, patērētās kalorijas, pulsa svārstības – visa šī informācija krājas "Huawei Health" lietotnē un ļauj salīdzināt šķietami līdzīgus treniņus, efektīvi sekojot līdzi tam, kā rādītājus ietekmē gaisa temperatūra sporta zālē, pašsajūta vai trenera motivējošie "Tu vari!".

Nemainīgi noderīgi treniņu ierakstos ir pastaigu maršruti, kas ļauj novērtēt ne tikai fiziskās formas uzlabošanos (vai gluži pretēji), bet ļauj arī atsaukt atmiņā pastaigas laikā apskatītās vietas, ja esi citā pilsētā vai devies tālākā ceļojumā, ar maršrutu padalīties ar draugiem vai, kas ne mazāk svarīgi, atrast atpakaļceļu, ja gadījies apmaldīties.

Ikdienas treniņu menedžēšanai noderēs vēl viens jauninājums – pakalpojumu logrīks jeb kartīte, kur vienkopus vari salikt četras savas iecienītākās ikdienas fiziskās aktivitātes (izvēloties no vairāk nekā 100 dažādiem treniņu režīmiem) vai citus ar aktīvo dzīvesveidu saistītus rādītājus (nostaigāto soļu skaitu, skrējiena distanci u.tml.).

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Tikpat ērti vienkopus vari apskatīties savus veselības rādītājus, laikapstākļus, zvanus un īsziņas vai jebkuru citu saviem pulksteņa lietošanas paradumiem atbilstošu informāciju – šos logrīkus vari veidot arī pats, izvēloties un nomainot vairāk nekā 180 dažādus komponentus.

Ko vēl sola šis pulkstenis?

Manuprāt, "Huawei Watch 4 Pro" ir nedaudz par lielu, lai būtu tikai tavs ikdienas treniņu palīgs. Bet, ja meklē pulksteni, ko pamana un novērtē citi, tad gan šī varētu kļūt par tev piemērotu izvēli – lai gan šis ir salīdzinoši vīrišķīgs modelis, pusotras nedēļas laikā saņēmu vairākus atzinīgus komentārus un ieinteresētus jautājumus par pulksteņa izvēli.

"Huawei Watch 4" sērijas jaunums ir arī eSIM pieslēgšanas iespēja, kas nodrošina neatkarīgu zvanu veikšanu un SMS ziņu sūtīšanu, neņemot līdzi viedtālruni. Pulkstenī var izmantot jau esošo mobilā telefona numuru vai pieslēgt tam citu numuru. Par šo pakalpojumu, kā norāda "Huawei" pārstāvji Latvijā, gan pirms tam jāpainteresējas pie sava mobilo sakaru operatora.

Ērta ir pulksteņa savienojamība ar bezvadu austiņām (atbalsta ne tikai "Huawei" austiņas), bet diemžēl vienu no funkcijām, ko ar nepacietību gaidu ar katru jaunu pulksteni – savienošana ar citu ražotāju telefoniem, lai pulkstenis darbotos kā kameras tālvadība – nepiedāvā arī šis modelis, un tas paliek pieejams tikai "Huawei" telefonu īpašniekiem.

Līdz ar eSIM pieslēgšanu pulkstenī lietojama karte, kas ļauj izmantot navigāciju arī tad, kad pa rokai nav telefona, precīzi miega kvalitātes mērījumi, ilgs baterijas darbības laiks (standarta lietošanas režīmā "Watch Pro 4" sola četrarpus dienu darbību, bet, ja netiek izmantota eSIM, tad enerģiju taupošajā režīmā līdz pat 21 dienai, "Watch 4" – trīs dienas), ātra uzlāde, izturība, dažādi dizaina sīkumi – šis pulkstenis var kļūt par tīkamu, ikdienā noderīgu un, ne mazāk svarīgi, elegantu un stilīgu palīgu dažādām vajadzībām.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Man nebūtu iebildumu, ja futūristiskais dizains un neskaitāmās iespējas iegūtu arī sievišķīgāku un nedaudz kompaktāku veidolu, bet tas, kā savā komunikācijā "Huawei Watch 4" sērija izmanto kosmosa tēmu, apvienojot jau pieejamas tehnoloģijas ar futūristisku dizainu un izmantotajiem materiāliem (aviācijas klases titāns uz tavas rokas locītavas liks justies citādi!), tā vien vilina uzlikt šo pulksteni un doties jaunos piedzīvojumos, ja ne kosmosā, tad tepat uz Zemes – iespējams, kādā tālākā pārgājienā, šķērsojot arī savas komforta robežas, vai kļūt produktīvākam savā personīgajā vai profesionālajā izaugsmē, efektīvāk izmantojot neatkarīgās saziņas iespējas un viedās pieredzes, ko piedāvā "Huawei Watch 4" sērija.