Uzņēmēj, sāc taupīt elektrību neieguldot ne centa

Laikā, kad energoresursu cenas pieaugušas vairākas reizes, uzņēmumiem ir pēdējais brīdis atvērt acis un rīkoties – nomainīt veco apgaismoju pret jaunu, ekonomisku LED apgaismojumu, un ik mēnesi samazināt enerģijas izmaksas līdz pat 80%.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

SIA "RCG Lighthouse" piedāvā pakalpojumu "apgaismojums kā ārpakalpojums," kas ir jauns industriālais apgaismojums uz "nomaksu". Astoņos gados esam realizējuši jau vairāk nekā 400 projektus komerciālā un industriālā sektora klientiem visā Baltijā. Orkla Latvija, Coca-Cola, Jysk – tie ir tikai daži no mūsu klientiem, kas rīkojās krietni pirms energoresursu krīze pieklauvēja pie namdurvīm. Jā, lauvas tiesu tie ir starptautiski uzņēmumi, kuru fokuss uz energoefektivitāti nav pēdējā gada tendence. Tomēr līdz ar krīzi aizvien pieaug pieprasījums arī no vietējā kapitāla uzņēmumiem. Lai gan pieprasījuma kāpums pēc LED apgaismojumiem ir ar strauji pieaugošu tendenci, mēs spējam to apmierināt. Mūsu fokuss ir uzņēmumi, kuru izmantojamo objektu platība ir virs 1000 m2 – biroju ēkas, loģistikas centri, noliktavas, mazumtirdzniecības veikali, ražošanas telpas un tirdzniecības centri, kā arī dažādas āra teritorijas.

Jārīkojas nekavējoties

Uzņēmumi, saņemot jaunākos elektrības rēķinus, pavisam noteikti sapratīs, ka ir patiesi pēdējais brīdis samazināt elektrības patēriņu, jo izmaksu slogs būs kļuvis grūti panesams. Uzņēmumi var sēdēt rokas klēpī salikuši un gaidīt valsts atbalstu, bet gurdāk un ilgtspējīgāk ir rīkoties pašiem. Viens variants ir neieslēgt gaismas vispār, bet tas nav risinājums. Tāpat ir skaidrs, ka uzņēmumiem ir nepieciešams ātrs un efektīvs risinājums, lai ietaupījums būtu jau šajā ziemā un rudenī, jo prognozes par energoresursu cenas kritumu pagaidām nav dienas kārtībā. Tāpēc jādomā, kā vecos gaismekļus nomainīt pret jauniem un ievērojami ietaupīt.

"RCG Lighthouse" jau astoņus gadus šādu risinājumu piedāvā. Tas ir LED apgaismojums, kuru mēs pielāgojam katra klienta vēlmēm. Esam viena zvana attālumā. Klients ar mums sazinās, sarunā ar tikšanos, mēs atbraucam, apsekojam objektu, veicam aprēķinu par enerģijas ietaupījumu. Šis pakalpojums ir bez maksas. Ja mūsu sadarbība turpināsies, tad "RCG Lighthouse" būs uzņēmuma gaismas pārvaldnieks, un tas parūpēsimies gan par veco gaismekļu utilizāciju, gan jaunu piegādi un uzstādīšanu. Mēs garantējam, ka LED lampas kalpos piecus gadus un vēl ilgāk. Mūsu motivācija ir uzlikt tik kvalitatīvus gaismekļus, lai mums tos nebūtu jāmaina.

Kura makā ieripos ietaupītā nauda?

Vajadzīga tikai vēlēšanas ietaupīt elektroenerģiju, kas garantēs ievērojami mazākus rēķinus nākotnē. Klientam nav jāinvestē neviens cents. Pirmais maksājums jāveic tikai tad, kad visas LED lampas ir uzliktas, un ir pagājis pirmais ietaupījuma mēnesis. Klients mums maksā noteiktu procentu no ietaupītās enerģijas, un ietaupījums ir patiesi iespaidīgs – līdz pat 80%. Piemēram, ja ietaupījums ir 1000 eiro mēnesī un maksa par lampām ir 300 eiro mēnesī, tad 700 eiro ir uzņēmuma tīrā peļņa. Klientam nav jāveic priekšapmaksa. Pārsvarā klienti izvēlas fiksētu ikmēneša maksājumu piecu gadu garumā, bet ir arī klienti, kas iegādājas apgaismojumu uzreiz. Abos gadījumos mēs LED apgaismojumam dodam piecu gadu garantiju, un šajā periodā parūpējamies par apgaismojumu, ja ir kādas ķibeles. Būtībā visas rūpes par gaismām ir "RCG Lighthouse" rokās.

Var paspēt ielēkt vilcienā

No objekta apsekošanas līdz LED gaismekļu izvietošanai un reālam ietaupījumam var paiet no nedēļas līdz pieciem mēnešiem. Tas ir cieši saistīts ar objekta lielumu un to vai nepieciešamie gaismekļi ir mūsu noliktavā, vai tos klienta vajadzībām jāražo mūsu ražotnē. Tomēr jebkurā gadījumā, rīkojoties tagad, vēlākais janvārī jaunās LED gaismas nevis audzēs elektrības rēķinu, bet ievērojami samazinās to. Mēs garantējam, ka ietaupījums būs. Esam viena zvana attālumā. Aizbrauksim pie jums, novērtēsim situāciju un jūs izlemsiet, vai vēlaties ietaupīt un nopelnīt vai turpināt maksāt aizvien pieaugošos elektroenerģijas rēķinus.

www.lhouse.eu, info@lhouse.eu vai 67 869 445