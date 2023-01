Uzņēmuma ieguvumi, profesionāli lokalizējot mājaslapu. Kā palīdzēs tulkošanas birojs?

Tulkošanas birojs veic profesionālu mājaslapu lokalizāciju, kas veicinās uzņēmuma attīstību, piesaistīs klientus un palīdzēs paplašināties ārvalstīs. Sadarbībā ar tulkošanas biroju "Skrivanek" skaidrojam lokalizācijas ieguvumus, iespējamos risinājumus un daudz ko citu.

Kādi ir uzņēmēja un klienta ieguvumi no profesionāli lokalizētas mājaslapas? Vai un kā var palīdzēt tulkošanas birojs? Visiem rosīgajiem un steidzīgajiem esam sagatavojuši arī īso atbildi: uzņēmēju galvenais ieguvums no gudri lokalizētas mājaslapas ir vairāk klientu un labāki pārdošanas rādītāji. Atkarībā no uzņēmuma darbības nozares var runāt par daudziem un dažādiem veiktspējas rādītājiem, bet tad būtu jāanalizē arī konkrētais tirgus spēlētājs, jāizprot tā mērķi un motivācija. Tāpat pie pareizi lokalizēta satura novērojama lielāka jaunu un esošo klientu iesaiste, kas viennozīmīgi veicina biznesa attīstību ilgtermiņā vietējā tirgū (piemēram, uzrunājot cittautiešus, kas atrodas Latvijā) vai ārpus tā.

Mēs visi varam būt uzņēmēji, taču jau šobrīd ikviens no mums ir arī klients – vai tas būtu mūsu iemīļotais e-veikals, emuārs vai cita veida preces un pakalpojumi, ko izmantojam ikdienā. Mūsu kā klientu galvenais ieguvums no pareizi lokalizētām mājaslapām ir iespēja ērti, viegli un bez liekas piepūles šajā steidzīgajā laikmetā iepazīties ar vēlamo produktu vai pakalpojumu, lai tālāk jau pieņemtu attiecīgus lēmumus. Pēc būtības no pareizi lokalizētas jeb tulkotas (ikdienā daudz biežāk lietots jēdziens) mājaslapas ieguvēji ir visas iesaistītās puses. Principā liekam punktu šim rakstam, jo viss ir skaidrs – tagad visi uzņēmēji sāk tulkot mājaslapas un var vairs nesatraukties par biznesa attīstību. Tomēr viss nav tik vienkārši! Ja vēlies uzzināt vairāk, priecāsimies, ja uzkavēsies pie šī raksta.

Šodien e-vides straujā attīstība visā pasaulē ļauj pilnīgi katram biznesam neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un darbības jomas sevi prezentēt ne tikai klātienes apmeklētājiem, bet arī pircējiem, kas izvēlas preces un pakalpojumus iegādāties tikai tiešsaistē. Mājaslapa nereti ir pati labākā vizītkarte (miljonus vērtu biznesu var izveidot arī tikai ar "YouTube", "Instagram" vai citas tiešsaistes platformas kanālu, taču šis raksts nav par to), kas gan palīdz piesaistīt klientus, gan veicina zīmola atpazīstamību. Vienmēr ir vērts spert soli tālāk – paplašināt savu auditoriju un klientu loku arī ārpus savas mītnes valsts vai reģiona robežām, piedāvājot mājaslapas saturu arī citās valodās. Lai to izdarītu gudri, var izmantot digitālās aģentūras pakalpojumus, ko nereti klienti arī dara, bet tāpat ir vērts vērsties pēc palīdzības profesionālā tulkošanas birojā. Jā, mūsdienās tulkošanas biroji nodarbojas ne tikai ar teksta atveidi no vienas valodas citā, tie spēj nodrošināt arī daudz plašāku pakalpojuma klāstu, ietverot satura pielāgošanu SEO parametriem, nodrošinot atslēgas vārdu izpēti un analīzi un satura sagatavošanu jebkurā pasaules valodā.

Veicina pārdošanu un palīdz iegūt jaunus klientus

Mēs visi zinām, ka e-vidē mūsu acu priekšā ņirb arvien vairāk un vairāk preču un pakalpojumu piedāvājumu, un klāsts ar katru dienu top tikai plašāks! E-vide ļauj uzrunāt arvien jaunus un jaunus klientus, un pārdošana vairs neaprobežojas ar uzņēmuma atrašanās pilsētu, reģionu vai valsti. E-vidē mēs varam uzrunāt patērētājus, uzņēmumus un sadarbības partnerus arī ārpus savas valsts robežām – kaimiņvalstu, kontinenta vai pat visas pasaules līmenī. Jāatceras, ka mājaslapa bieži vien rada pirmo iespaidu, kas mūsdienās ir svarīgākais mārketinga elements jaunu klientu piesaistē. Uzņēmuma attīstībā neiztikt bez mājaslapas lokalizācijas, jo tieši tā tiks radīta un noturēta interese par sniegto preci vai pakalpojumu plašākam klientu lokam.

Ar angļu valodu vien vairs nepietiek

Angļu valoda ir biežāk lietotā valoda internetā, ja runa ir par mājaslapu tulkošanu un saprotamību. Lai gan varētu domāt, ka ar to pilnīgi pietiek, lai veiksmīgi attīstītos ārvalstu tirgū, prakse rāda, ka tā nebūt nav – tādā gadījumā visas pasaules mājaslapas tiktu uzturētas tikai angļu valodā un visi uzņēmēji būtu apmierināti. Konkurence ir liela, lielāka nekā jebkad, tāpēc iegūt klientus, tulkojot saturu vien angļu valodā, vairs nav tik vienkārši. "Skrivanek" novērojuši, ka visbiežāk mājaslapas tiek lokalizētas 3−4 valodās, tomēr arvien vairāk uzņēmumu izvēlas pielāgot lapas informāciju pat vairāk nekā 10 dažādās valodās, lai nodrošinātu atbilstošu saturu pēc iespējas plašākam klientu lokam.

Teju pusei – 47 % – globālās tiešsaistes ekonomikas dalībnieku ir nepieciešami tulkojumi valodās, kas nav angļu. Pētījumi liecina, ka 65 % interneta lietotāju izvēlas saturu, kas ir viņu dzimtajā valodā, savukārt 40 % neiegādāsies preci vai pakalpojumu, ja mājaslapas saturs nav viņu dzimtajā valodā.

Tiek ņemtas vērā starpkultūru atšķirības

Pielāgojot mājaslapu citu valstu auditorijai, ir būtiski ņemt vērā starpkultūru atšķirības. Pat tad, ja uzņēmuma mērķauditorija dzīvo dažādās valstīs, kas runā vienā valodā, jāatceras, ka vienkārši pārtulkota mājaslapa ne vienmēr sniegs vēlamo rezultātu. Valsts vēsturei un kultūrai, tradīcijām un paražām ir liela nozīme valodas niansēs, terminoloģijas un frazeoloģijas lietojumā. "Skrivanek" atgādina, ka tikai profesionāla mājaslapas lokalizācija veicinās uzņēmuma spēju pielāgoties un iedziļināties visās šajās niansēs, palīdzot potenciālajiem klientiem atrast to, ko viņi meklē, un radot ciešāku saikni ar jau esošajiem klientiem.

Tiek ievērotas likumdošanas prasības

Apsverot uzņēmuma paplašināšanos un attīstību jaunā tirgū, būtiski saprast arī valsts likumdošanu un juridiskās nianses konkrētajā jomā. Pasniedzot saturu valsts valodā, iespējams sniegt skaidru informāciju potenciālajiem klientiem, kā arī izvairīties no pārpratumiem un konfliktiem. Tāpat jāatceras, ka dažādās valstīs atsevišķās nozarēs likumdošanas līmenī ir noteikts, kāda veida informācija ir jāatspoguļo mājaslapā. Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz pārtiku un farmāciju, taču katrai valstij ir specifiskas jomas, kas tiek īpaši regulētas. Var nākties paplašināti aprakstīt gan izmantotās sastāvdaļas, gan izejmateriālu ieguves vietas, gan personas datu vākšanas un apstrādes noteikumus, pat tad ja uzņēmuma bāzes valstī šādu prasību nav. Piemēram, vāciski runājošajās valstīs (Vācijā, Austrijā un Šveicē) ar likumu noteikts "Impressum" – informācijas izpaušana par komerciālas vietnes īpašnieku – lai personas varētu viegli atrast, kurš ir juridiski atbildīgs par publicētajiem materiāliem un saturu konkrētajā mājaslapā. Likumdošana un nozares specifika katrā valstī ir vēl viens būtisks iemesls, kādēļ ar mājaslapu vienkāršu pārtulkošanu būs par maz.

Pielāgot tekstu SEO parametriem un izpētīt atslēgas vārdus

Valodas nodrošināšana nav vienīgais mājaslapas lokalizācijas instruments. "Search Engine Optimization" (SEO) jeb mājaslapas optimizācija meklētājpārlūkam ir tikpat būtiska. Vienkārši iztulkota mājaslapa var viegli pazust tīmekļa dzīlēs, ja tai nav veikta šāda optimizācija. Tas nozīmē, ka tulkotā mājaslapā nereti nevar un pat nedrīkst automātiski izmantot tos pašus atslēgas vārdus un frāzes, ko izmantojam oriģinālvalodā, tikai tos pārtulkojot. Lai mājaslapa spētu konkurēt ar ārvalstu vietējo pakalpojumu sniedzēju mājaslapu saturu, jāveic atslēgas vārdu izpēte un analīze, vadoties ne tikai pēc valodas, bet arī auditorijas vajadzībām ("search intent") un konkrētās valsts tiešsaistē meklēto atslēgas vārdu tendencēm un konkurencei. Šādi veikta lokalizācija noteikti veicinās to, ka jūsu mājaslapa būs pamanāmāka meklēšanas dzinējiem, tātad iespējami arī jūsu klientiem. Tieši tāpēc daudzi zīmoli, kuri plāno strādāt starptautiskā vidē, izvairās no mašīntulkošanas un mājaslapas lokalizāciju uztic valodu speciālistiem. Arī "Skrivanek" ikdienā nodrošina mājaslapu lokalizācijas pakalpojumus gan vietējiem uzņēmumiem, gan lieliem un pasaulē plaši zināmiem zīmoliem un uzņēmumiem, kuri vēlas ienākt Baltijas tirgū.

Tiek padomāts par apmeklētāju – mājaslapas lietotāju – pieredzi

Lietotāja pieredze ir viens no svarīgākajiem faktoriem, domājot par mājaslapu izstrādi jau pašos pirmsākumos. Pētījumos pierādījies, ka apmēram 59 % lapas apmeklētāju tajā neatgriezīsies, ja viņu pieredze būs bijusi negatīva (un kā darāt jūs?). Lapas apmeklētājam jārada saprotama, saistoša un vērtīga vide, lai radītu interesi par savu preci vai pakalpojumu un izceltos uz konkurentu fona. Valoda un saprotams saturs ir viens no svarīgākajiem mājaslapas lietotāju pieredzes kritērijiem. Nesaprotams, neaktuāls un haotisks saturs rada iespaidu par neprofesionalitāti un ir galvenais iemesls, kādēļ potenciālie klienti neuzkavējas uzņēmuma mājaslapā. Profesionāla mājaslapas lokalizācija šo problēmu lielā mērā novērsīs.

Tiek stiprināta klientu uzticēšanās zīmolam

"Skrivanek" uzsver, ka mūsdienu konkurences apstākļos klientu uzticēšanās zīmolam ir ļoti svarīga. Tikai tā iespējams noturēt esošos klientus un piesaistīt jaunus. Klienti izvēlas uzņēmumus ne tikai kvalitatīva produkta vai labas cenas dēļ. Arvien svarīgāka kļūst uzņēmuma pievienotā vērtība –komunikācija, saikne ar savu klientu un iedziļināšanās klienta vajadzībās. Uzņēmuma mājaslapa, līdzīgi kā to sociālie mediju konti, ir galvenais līdzeklis šīs uzticības radīšanā, jo, mijiedarbojoties ar klientu, ļauj vairāk iepazīt uzņēmuma pakalpojumus, preces un vērtības. Mājaslapas lokalizācija, izmatojot profesionālu tulkošanas biroju pakalpojumus, ir ceļš uz klientu uzticēšanos. Teiksit, tas viss man ir par sarežģītu un dārgu! Mēs sakām, ka, pareizi izvēloties sadarbības partneri ar pieredzi un zināšanām, viss sarežģītais top vienkāršs un paveicams, atliek tikai būt atvērtiem visam jaunajam un mācīties. "Skrivanek Baltic" ir nepieciešamā pieredze un zināšanas par dažādas sarežģītības lokalizācijas procesiem un iespējamiem risinājumiem.