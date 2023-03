Uzņēmuma slēgšana – kā laikus apstāties un procesu padarīt mazāk sāpīgu?

Mārtiņš Krūms, kurš savā profesionālajā ikdienā darbojas kā jurists, 2022. gadā meta sev jaunu izaicinājumu un nolēma realizēt, kā tautā runā, katra latvieša kluso sapni – atvērt savu kafejnīcu. Mārtiņš atvēra picēriju Sarkandaugavā "Ziemeļu kvartāls" cerībā, ka izdosies piesaistīt gan vietējo publiku, gan garāmbraucošo auto plūsmu. Diemžēl šis biznesa stāsts nebija ar laimīgām beigām, un picēriju pēc dažiem mēnešiem nācās slēgt, tomēr mācībstundas ir bijušas gana vērtīgas, sevišķi, ja runājam par biznesa slēgšanas emocionālajām un praktiskajām detaļām, tādēļ Mārtiņš piekrita sarunai, atklāti daloties ar savu pieredzi un arī ar ieteikumiem tiem uzņēmējiem, kuri nonākuši līdzīgā situācijā.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Pastāstiet par savu biznesu – kā to sākāt, kā attīstījāt?

Lai arī es darbojos pilnīgi citā nozarē, sniedzot juridiskos pakalpojumus, vēsturiski mani vienmēr ir interesējusi ēdināšana, kas bijusi kā sava veida hobijs un aizraušanās, izmēģinot dažādas receptes un iedvesmojoties arī no mana drauga – izcila šefpavāra. Un sanāca tā, ka manā pamatdarbā, kurā sadarbojos ar investoriem, parādījās viens īpašums – nedaudz nolaists, bet ar vēstures "piegaršu", turklāt labā vietā – pašā Sarkandaugavas sirdī. Kopā ar kolēģiem radās ideja šo īpašumu sakārtot, uzlabot un pārdot daudz dārgāk, bet tā kā mazais, klusais sapnis par savu restorānu manī jau kādu laiku dzīvoja, radās doma, ka šī varētu būt īstā vieta, jo tā bija viegli pieejama gan kājāmgājējiem, gan autobraucējiem – tātad vieta ar potenciālu. Atrodot un piesaistot investoru, īpašumu iegādājos. Atvēršanas process gan bija diezgan liela "elle" cilvēkam, kurš ēdināšanas biznesu veido pirmo reizi – visas atļaujas un prasības –, bet sakārtojām un izgājām cauri arī tam. Draugi un nozares zinātāji atbalstīja ideju, caur viņiem arī dabūju malkas picas krāsni un sāku darboties.

Kādu iemeslu dēļ nolēmāt tomēr slēgt šo biznesu?

Par laimi, es diezgan ātri sapratu, ka nebūs. Galvenā kļūda bija tajā, ka bizness bija balstīts pārliecībā, ka spēsim uzrunāt un ievest pa durvīm tos, kuri stāv sastrēgumā pirms dzelzceļa pārbrauktuves. Ideja bija ne tikai picērija, bet arī dažādas aktivitātes blakus tai, piemēram, zemnieku tirdziņi. Bet nesanāca. Lai arī dažādi reklamējām sevi gan sociālajos tīklos, gan ielas malā, auto plūsmu neizdevās pie mums novirzīt. Cilvēki no rajona nāca, tas gan, bet ar to bija par maz, lai noturētu rentabilitāti.

Sākumā domājām, ka konkrētā vieta bija ļoti laba, jo blakus nebija līdzīga koncepta picēriju, tāpēc liela cerība bija arī uz piegādēm. Te gan jāatzīst, ka Latvijā populāro piegādātāju komisijas nosacījumi ir tik nesamērīgi lieli, kā rezultātā tu vienkārši ražo viņiem peļņu, pats nepelnot. Tas vienkārši nebija rentabli. Jau diezgan ātri sapratām, ka, lai mēs paliktu "pa nullēm", mums apgrozījumu vajag vismaz "reiz divi". Un vienlaikus sapratām, ka, palielinot apgrozījumu "reiz divi", mums būtu vajadzīgs arī papildu personāls, kas atkal attiecīgi nozīmētu, ka apgrozījumus ir jāpalielina "reiz trīs".

Mēs faktiski nostrādājām trīs mēnešus – vienu vasaru. Ja mēs gribētu turpināt strādāt arī ziemā, tad būtu jāveic vēl papildu investīcijas, bet redzot, ka jau vasara nespēj to apgrozījumu izvilkt, sapratām, ka lēmums ir jāpieņem tagad. Jā, sāpīgi, bet vienlaikus tā ir vērtīga mācība. Protams, no vienas puses var teikt, ka biznesā nekad nekas nesākas ar tūlītēju uzrāvienu un ka jāļauj tam ieskrieties, bet no otras puses es teiktu, ka ir gudri arī laicīgi apzināties situāciju un apstāties, ko izdarījām mēs. Ja jūs gribat, lai es vienā vārdā atbildu, kāpēc tas notika, tad es teiktu – pieredzes trūkums. Par spīti tam, ka visi finansistu aprēķini un arī nozares speciālistu vīzijas solīja veiksmīgu biznesa scenāriju, un, godīgi sakot, arī es pats biju par to ļoti pārliecināts.

Kas bija lielākās grūtības vai problēmas, ar ko saskārāties, slēdzot uzņēmumu? Kādus lēmumus nācās pieņemt?

Slēdzot uzņēmumu, visgrūtākais bija to pateikt darbiniekiem. Jo, atklāti sakot, atrast personālu bija nereāls izaicinājums – vēl divas nedēļas pirms atvēršanas mums bija tikai trauku mazgātāja. Bet tad vienkārši kaut kādu brīnumainu apstākļu sakritības dēļ mēs dabūjām visus darbiniekus un patiesībā – ļoti labus darbiniekus. Paveicās.

Kas varēja būt izaicinājums, bet nebija, – īpašums. Laimīgā kārtā izdevās ātri un veiksmīgi to pārdot, tajā bija gana ieguldīts, lai atjaunotu nolaistās telpas, bet izdevās to realizēt tā, lai izietu "sausām kājām". Tā kā šis bija diezgan specifisks objekts, piesaistījām mākleri un, jāsaka, ka laikam ar šo gan trāpījām desmitniekā, jo tiklīdz mēs ar viņu vienojāmies, tā uzreiz arī bija pircējs, darījums notika ļoti ātri.

Vai slēdzot uzņēmumu bija grūti pārdot uzņēmumam piederošās mantas un iekārtas?

Mēs izmantojām Utrupe.lv pakalpojumus. Te jāsāk varbūt atkal ir ar to sākumu – mēs droši vien būtu arī sākumā pirkuši lietotas iekārtas, bet tobrīd nekas lietots nebija pieejams, tāpēc mēs visu pirkām jaunu, mēbeles gatavojām pēc pasūtījuma – viss bija ļoti smalki. Un brīdī, kad tu nonāc pie likvidācijas procesa, ir jautājums – kā tu spēj pārfokusēties un pārvērtēt savu mantu? Ir cilvēki, kas ieslēdz principu – nē, es pārdošu visu par to pašu, par cik es nopirku, un punkts. Bet es teiktu, ka šajā brīdī ir jāsaprot, ka, ja tu nopirki jaunu lietu, tad tajā brīdī, kad tu to sāki lietot, vērtība samazinās par vismaz 30%, līdzīgi kā izbraucot ar jaunu auto no salona, tas vienkārši ir jāsaprot. Tev ir jāapzinās, ka tu nedabūsi to cenu, ko tu sākotnēji ieguldīji. Un, ja tu esi to gatavs pieņemt un tirgot savu mantu par to tirgus cenu, ko nosaka pieprasījums, tad viss ir labi – tad ir vienkārši to notirgot. Var, protams, iestāties pozā un tirgot pats par sākuma cenu – tas nav nereāli, bet tas aizņems daudz vairāk laika un daudz vairāk enerģijas. Man to nevajadzēja. Un man līdz ar to viss notika ātri un vienkārši.

Kāpēc izvēlējāties tieši "Utrupe.lv"?

Es viņus jau zināju un man senāk bija bijusi laba sadarbība – kaut kad "treknajos gados" biju gan pircis, gan pārdevis automašīnas ar viņu starpniecību, tāpēc zināju, pie kā es vēršos. Arī pirms kāda gada bija pieredze ar viņiem, kad vienkārši vajadzēja birojā atbrīvoties no metāla plaukta. Sākumā domāju varbūt nodot metāllūžņos, bet beigās piezvanīju viņiem – vienkārši atbrauca, savāca un pēc trīs mēnešiem zvans no viņiem: "Raksti rēķinu!" Un, re, beigās es vēl diezgan normālu naudu dabūju, kamēr biju gatavs to plauktu vienkārši izmest. Tā kā man jau bija bijusi šī pieredze, tad brīdī, kad mēs izlēmām, ka veramies ciet, bija uzreiz zvans viņiem.

Kā "Utrupe.lv" palīdzēja atrisināt mantu pārdošanu? Kāds bija process? Vai tas bija viegls vai sarežģīts? Vai izdevās atgūt vismaz daļu no ieguldījuma?

Process bija viegls – piezvanīju, vienojāmies par dienu, nosūtīju dažas bildes, nākamajā dienā jau bija klāt krāvēji, un viss notika. Arī pārdeva visu ātri, un es pat teiktu, ka diezgan normāli finansiāli. Bet svarīgs ir psiholoģiskais aspekts – es necerēju atgūt visu, un uz to nevajag cerēt šādā situācijā, bet ietaupītais laiks un enerģija, ar ko es varu vairāk nopelnīt savā darbā, bija tā vērts.

Tātad komisija, ko samaksājāt "Utrupe.lv", bija tā vērta, lai tas nebūtu jādara pašam?

Viennozīmīgi. Tas viennozīmīgi atsver to laiku, enerģiju un neērtības, kas rastos, to darot pašam. Turklāt Utrupe.lv ir pieredzējuši šajā jomā, un viņiem ir gan sava platforma, gan savi kontakti – tas nozīmē to, ka viņi to tāpat izdarītu gan ātrāk, gan veiksmīgāk, tāpēc viennozīmīgi varu teikt, ka tā bija pareizā izvēle. Un, ja runājam par nosacīto zaudējumu daļu, tad jāatceras, ka jebkura pieredze un jebkura skola maksā.

Kāda tad ir tā īstā mācībstunda pēc visa piedzīvotā?

Ja runājam par emocionālo daļu, varu teikt tā - es tomēr esmu daudzus projektus piedzīvojis, esmu gan cēlies, gan kritis, pat pārdzīvojis treknos gadus un tam sekojošu ekonomisko krīzi ar visām no tā izrietošajām sekām, bet šis bija tāds mans sirds projekts, kas, atzīšu, iedragāja ļoti. Bet man trāpījās labs psihologs un biznesa koučs tajā emocionālajā krīzes brīdī, kurš man iedeva diezgan labu skatu punktu. Viņš man lika apskatīties uz vienu pašsaprotamu, bet patiesībā visu izskaidrojošu faktu. Viņš man jautāja: "Tu esi redzējis ārzemēs tos super apmeklētos pabus un kafejnīcas, kur cilvēki drūzmējas? Vai esi pamanījis, ka viņiem visiem ir veci un gadiem apbružāti galdi un krēsli?

Tas ir tāpēc, ka maksātnespējas procesi Latvijā un visā pasaulē kardināli atšķiras. Tāpēc, ka Latvijā, ja kāds iegūst lieku naudu (mantojumā vai pārdodot mežu) un nolemj atvērt kafejnīcu, viss notiek pēc pilnas programmas – jaunas telpas, jauns remonts, jaunas mēbeles... Daži pastrādā mēnesi, kāds divus, cits gadu iztur. Tam seko maksātnespēja, nāk administrators, visu notirgo, telpas pārdod, un gaida nākamo, kurš uzrausies. Ārzemju scenārijā: strādā restorāns vai kafejnīca – pusgadu vai gadu. Bankrotē. Bet starpība ir tāda, ka administrators to tirgo kā uzņēmumu – ar visu kopā. Pirmais bija ieguldījis summu "X", bet nākamais to var iegūt jau ar 30-40% atlaidi, bet jau visu gatavu, lai ietu un strādātu. Rezultātā – cilvēki pat bieži nemaz nepamana, ka nomainījies īpašnieks, viņi turpina nākt kā iepriekš. Visbiežāk pēc kāda laika otrais arī bankrotē, tad nāk trešais, kurš visu iegūst par vēl par 30% lētāk, un vienā no tiem posmiem tas bizness aiziet, jo tie iepriekšējie ir veikuši jau savu ieguldījumu."

Tas, ko vēl es sapratu šajā savā pieredzē, – ja sākumā likās, ka picērija būs kā hobija bizness ar papildu ienākumiem manam pamatdarbam, tad tomēr gala rezultātā es sapratu, ka tas ir tāds 24/7 darbs, kur Tev jābūt visu laiku klātesošam, citādāk tas nestrādā.

Ko jūs ieteiktu citiem, kas nonākuši līdzīgā situācijā un likvidē savus uzņēmumus?

Galvenais, ko es varu ieteikt citiem, ir mācēt laicīgi apstāties! Un tas nav tikai biznesā. Tas ir līdzīgi, kā kazino – kamēr tu aizej vienkārši uzspēlēt, nevis skriet pakaļ zaudētai naudai, tas ir forši, bet, kad tas sāk iet pa apli bez seguma, tad tā ir problēma. Tas pats ir arī biznesā – ja redzi, ka nav, ir jāmāk apstāties un saprast savas kļūdas. Otra lieta – kļūda ir turēties pie pārliecības "es neko nepārdošu lētāk nekā esmu nopircis", ar to var ļoti iekrist, parēķinot kaut vai laika izteiksmē, ko pazaudēsi, par to domājot un mēģinot pārdot par sākotnējo vērtību principa dēļ. Patiesībā tas summāri izmaksā vēl dārgāk.

Faktiski ir jāpieņem lēmums un jārīkojas maksimāli ātri. Un man patīk "Utrupe.lv" piegājiens – viņi sākumā tirgo par augstāko cenu, tad laikam ik pa divām nedēļām pārceno par 10% zemāk, un tādā veidā mēs saprotam to reālo tirgus cenu – sākam ar augstāku un tad tuvojamies reālajam pieprasījumam. Manā gadījumā bija ne tikai mēbeles un aprīkojums, bet arī visi naži, dakšas utt. Viņi visu ir realizējuši un pārdevuši tālāk principā divu mēnešu laikā. Un tas bija ļoti ērti, jo man nebija pašam jāmeklē katrai precei pircēji. Otrs – sadarbības nosacījumi ir ļoti elastīgi: tu vari dabūt uzreiz summu "X" par visu vai vari gaidīt savu daļu no realizācijas, kas var būt vairāk un var būt arī mazāk.

Padoms:

Ja arī savā uzņēmumā esi saskāries ar situāciju, kurā jāatbrīvojas no mēbelēm, iekārtām vai kapitāla, ko pašam nav iespējas vai laika realizēt, sazinies ar nozares profesionāļiem, lai ekonomētu laiku, enerģiju un atgūtu iegudījumu.

Conventus izsoļu portāls www.utrupe.lv darbojas kopš 2004. gada. Šobrīd utrupe.lv ir Latvijā pazīstamākais izsoļu portāls apdrošināšanas negadījumos bojāto derīgo atlieku realizācijā. Mājaslapā ir vairāk nekā 1000 unikālo apmeklētāju dienā. Lietotāju vidū ir pircēji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas u.c. valstīm. Piedāvātais pakalpojumu klāsts ietver mantas vērtības noteikšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, eksponēšanu un pārdošanu.