Uzņēmums un vide – vienā ekosistēmā

Zaļāka dzīves telpa un ilgtspējīga saimniekošana jau sen ir kas vairāk, nekā tikai idejas, par kurām aizdomāties. Līdz ar Eiropas pasludināto Zaļo kursu un citām progresīvajām kustībām pasaulē, dabai draudzīgi risinājumi pavisam tieši ietekmē arī ikviena ikdienu.

Šobrīd atbildība pret vidi, kurā dzīvojam, ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu gan privātajā sfērā, gan arī ikviena mūsdienīga uzņēmuma biznesa ikdienā. Lai arī tradicionālās ražošanas nozares daudz ko, kas saistīts ar ilgtspēju, sākotnēji uztvēra kā izaicinājumu, tiem, kas nostājušies uz šī ceļa, tālākā virzība uz videi aizvien draudzīgāku attīstību ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Jau ilgus gadus atbildīga saimniekošana ir kļuvusi arī par koncerna "Technonicol" ikdienu. . "Technonicol" ir viens no pasaulē ievērojamākajiem kvalitatīvu celtniecības materiālu un mūsdienīgu būvniecības sistēmu ražotājiem. Produkcijas ražošanā uzņēmums balstās uz jaunākajām tehnoloģijām, kas radītas, apvienojot pēdējo gadu pasaules pieredzi ar uzņēmuma zinātnisko laboratoriju veikumu. Uzņēmums strādā ar patiesi starptautisku vērienu - tam ir 57 ražotnes septiņās valstīs.

Kopš 2021. gada Eiropas un arī Baltijas tirgū koncerns "Technonicol" ir pazīstams ar vārdu "TN International". Jaunais zīmols simbolizē uzņēmuma eiropeiskās vērtības un atbilstību pašām mūsdienīgākajām patērētāju vajadzībām – arī ekoloģijas un ilgtspējas ziņā.

"Ilgtspējīga saimniekošana sākas ar uzņēmuma kultūru," uzskata "TN International" Baltijas reģiona vadītājs Guntars Arājs. "Vispirms to veido katrs darbinieks un katras mūsu struktūrvienības komanda. Savukārt plašākā kontekstā ilgtspēja saistās ar taupīgu resursu izmantošanu, saudzīgu attieksmi pret vidi un uzņēmuma spēju aizvien vairāk integrēties aprites ekonomikā."

Baltijas tirgū zīmols "Technonicol" ir pazīstams jau 20 gadus. Sācis kā jumta klājumu un izolācijas materiālu tirgotājs, tagad "TN International" piedāvā kompleksus ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju un izolācijas risinājumus pamatiem, ārsienām un jumtiem, kā arī infrastruktūras un transporta mezglu risinājumus

Akcents uz ilgtspēju

Katru reizi, kad tiek plānots uzsākt kāda jauna produkta ražošanu, "TN International" uzņēmumi ar lielu pietāti izvērtē ražošanas procesa un produkta iespējamo ietekmi uz vidi. "Mēs vienmēr izvēlamies ekonomiskākās, mūsdienīgākās un pret vidi vissaudzīgākās ražošanas iekārtas," skaidro Guntars Arājs. "TN International" ir tehnoloģiski augsti attīstīts uzņēmums, un katrs mūsu nākamais ražošanas resurss ir modernākais un jaunākais, kāds tajā brīdī tirgū ir pieejams. Tādējādi mēs spējam ražot efektīvi un nodrošināt visaugstāko produktu kvalitāti, turklāt rēķināmies, ka mūsu produktam ir jābūt atbilstošam ne tikai pašreizējām, bet arī nākotnes tirgus tendencēm."

Lai izprastu būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozares vietu globālo klimata mērķu kontekstā, vispirms ir jāapzina pašreizējā nozares ietekme uz vidi. Ir aprēķināts, ka ēku būvniecība, ekspluatācija un renovācija patērē ap 40 % no kopējās patērētās enerģijas. Turklāt nozares kontā ir arī 36% visu CO 2 emisiju un 50% izejmateriālu patēriņa. Eiropas institūcijas apzinās, ka šī statistika nav glaimojoša, un tieši tādēļ nozarei izvirzītie mērķi ir ambiciozi. Liels akcents tiek likts uz ēku energoefektivitāti. Prognozējams, ka tieši energoefektivitātei būs galvenā loma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas reducēšanā līdz nullei līdz 2050.gadam, kā arī kopējā enerģijas patēriņa samazināšanā uz pusi, par atskaiti izvēloties 2005.gadu. Aktīvu līdzdalību globālo klimata mērķu sasniegšanā ņēmušas arī arhitektu un būvnieku sabiedriskās organizācijas, kas aicina iesaistīties gan plašus sabiedrības slāņus, gan lobijus, kam svarīgās idejas būtu iespējams aizvest līdz valstu valdībām. Piemēram, Lielbritānijas nozares pārstāvji aicina parakstīt globāla mēroga petīciju, lai turpmāk varētu kopā ar klientiem "pasūtīt un radīt ēkas, pilsētas un infrastruktūras, kas būtu kā neatņemama daļa no lielākas sistēmas, kas ir pašpietiekama un konstanti atjaunojas".

Aprites ekonomika izaicina

Eiropas Būvizstrādājumu regulas jaunākajām redakcijām jau tuvākajos gados vajadzētu nodrošināt gan jaunu, gan arī renovētu ēku projektu atbilstību aprites ekonomikas vajadzībām visos to posmos, kā arī kļūt par normatīvo bāzi ēku fonda digitalizācijas un klimatgatavības uzlabošanai. "TN International" jaunajiem izaicinājumiem ir gatavs un jau tagad daudzos produktos izmanto otrreizējās izejvielas. "Mūsu akmens vates rūpnīcās ir ieviesta bezatlikumu ražošana," uzsver Guntars Arājs. "Blakusprodukti, kas rodas ražojot akmens vati, tiek sapresēti briketēs un izmantoti otrreizējai pārstrādei." "TN International" uzņēmumā Skotijā tiek atkārtoti pārstrādāts stikls, arī ekstrūzijas putupolisterola ražošanā daļa no izejmateriāliem ir otrreizējās pārstrādes produkti. "Tas sniedz mums iespēju gan samazināt produkta pašizmaksu, gan arī – rūpēties par to, lai vidē nonāktu mazāk būvniecības atkritumu," skaidro Guntars Arājs. Lietuvas "TNi" rūpnīcas "Mida" (mida.lt) bitumena dakstiņu ražošanas atgriezumi tiek izmantoti vietējā ceļu būvē. Turklāt tuvākajos gados tiek plānots apjomīgs investīciju projekts, lai atgriezumus pārstrādātu un izmantotu plašākā mērogā. Tāpat arī "Mida" rūpējas par to, lai tiktu savākts un pārstrādāts viss koka un polietilēna plēves iepakojums, kuru mēs izmantojam savu produktu loģistikā un tirdzniecībā.

"TN International" ražotnes Eiropā lielākoties attīstās kā klasteri: vispirms tiek ierīkota pamatprodukcijas ražotne, ko vēlāk papildina noteiktu satelītproduktu ražošana. "Atbilstoši ilgtspējīgas saimniekošanas nostādnēm, cenšamies ražošanu organizēt maksimāli tuvu produkcijas izmantošanas vietām," skaidro Guntars Arājs, akcentējot transporta emisiju samazināšanas nozīmi globālo vides mērķu sasniegšanā.

Zaļās būvniecības tirgus aug

Visā pasaulē aizvien lielāks akcents tiek likts uz zaļo būvniecību – ilgtspējīgām ēkām, kas ir videi draudzīgas un kuru celtniecībā izmantoti netoksiski materiāli no dabīgiem un atjaunojamiem resursiem. Tiek lēsts, ka zaļās būvniecības tirgus pērn pasaulē sasniedzis 238 miljardus ASV dolāru. Savukārt jau pēc diviem gadiem tas būs 425,4 miljardi dolāru. Ēkas pēc ilgtspējīgas celtniecības principiem pasaulē lielākoties tiek sertificētas pēc divām sistēmām: britu BREEAM un amerikāņu LEED. Lai būvmateriālu ražotāja produkcija būtu izmantojama zaļajā būvniecībā, tās ražošanas procesiem ir jābūt izsekojamiem, ko apliecina īpašs vides sertifikāts. "TN International" var lepoties, ka lielākā daļa grupas ražotņu ir auditētas un būvniecības risinājumi – sertificēti ar EPD deklarāciju. "Tādējādi mūsu būvniecības risinājumus ir iespējams izmantot gan pēc BREEAM, gan LEED sistēmas sertificētās ēkās," skaidro Guntars Arājs.

Ar 96 000 projektiem 167 valstīs viena no populārākajām zaļo ēku sertificēšanas sistēmām ir LEED. Šajā sistēmā sertificētas ēkas patērē par aptuveni 25% mazāk enerģijas. Pasaulē pirmā daudzstāvu biroja ēka, kas saņēmusi LEED platīna sertifikātu ir "One Bryant Park" Manhetenā, Ņujorkā. Šī ēka pati spēj attīrīt notekūdeņus, savākt un izmantot lietus ūdeni un tai ir pašai sava 4,6 megavatu koģenerācijas stacija. Savukārt augstu apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu efektivitāti ēkā uztur gudrā HVAC sistēma, kas balstīta uz zemgrīdas gaisa plūsmas racionālas novirzīšanas tehnoloģijām, lai mazinātu ietekmi uz vidi, kā arī ilgtermiņa ekspluatācijas izmaksas.

Tikmēr Latvijā pagaidām lielāku popularitāti iekarojusi britu zaļās būvniecības sertifikācijas sistēma BREEAM. Šāds sertifikāts ir tirdzniecības centram "Akropole", kas būvēts 2018.gadā, kā arī pērn ekspluatācijā nodotajai tirdzniecības un biroju centra "Origo" pēdējai kārtai. Statistika liecina, ka 17 % zaļo ēku ASV ir izglītības iestādes. Arī Latvijā "TNi" zaļie risinājumi ir izmantoti izglītības iestādes būvniecībā - Ekziperī starptautiskās skolas jumta konstrukcijās. Savukārt pasaules mērogā globālais koncerns "Technonicol" lepojas ar līdzdalību daudzos pavisam vērienīgos projektos. Piemēram, Maskavas metro būvniecībā, kā arī vairākos tuneļos Dienvidamerikā ir izmantoti "Technonicol" pazemes konstrukciju risinājumi. "Nākotnē esam iecerējuši vairāku ražotņu būvniecību un jaunu produktu ražošanas uzsākšanu," attīstības mērķus atklāj Guntars Arājs. "Turpinām raudzīties inovatīvo celtniecības izolācijas risinājumu virzienā. Tās noteikti būs jaunas tehnoloģijas, kas lieliski papildinās tirgū jau esošās."