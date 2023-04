Uzsāk militāro bunkuru un peldošo saules paneļu parku ražošanu

SIA "Virte Tehnoloģijas" pirms 17 gadiem sāka savu darbību plastmasas metināšanas jomā, ražojot plastmasas notekūdens attīrīšanas iekārtas. Šo gadu laikā uzņēmums, kas izveidots ar 100% Latvijas kapitālu, veicis nozīmīgu attīstības ceļu. 1000 m2 lielajā ražotnē Limbažos top virkne plastmasas izstrādājumu – bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, septiķi, rezervuāri, pagrabi, pontoni, meniķi jeb dīķa līmeņa regulatori, peldbaseini. Tomēr, augot produkcijas klāstam un palielinoties ražošanas jaudām, nemainīgs palicis princips, kas uzņēmumā ievērots jau kopš pirmajām tā darbības dienām. Un tā ir darba kvalitāte, kas allaž bijusi uzņēmuma vizītkarte, nodrošinot ceļu pie pasūtīja gan Latvijā, gan atrodot savu vietu eksporta tirgū. Produkcija no Limbažiem ceļo uz nu jau vairāk nekā 10 pasaules valstīm. Nozīmīgi, ka šis bija pirmais Latvijas ražotājs, kas attīrīšanas iekārtas serftificēja atbilstoši Eiropas Savienības vienotajiem standartiem.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Šobrīd SIA "Virte Tehnoloģijas" pieņēmis atkal jaunus izaicinājumus, uzsākot militāro bunkuru un peldošu saules paneļu parku izstrādi. Uzņēmuma līdzīpašnieks Raitis Dambergs atzīst, ka uz katru krīzi skatās optimistiski, jo tas ir laiks, kad dzimst labākās idejas. "Pirmā krīze, ko piedzīvojām, bija 2008. gadā, un tā palīdzēja mums izstrādāt "BioVrt" sērijas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Savukārt pandēmijas laiks bija izcils peldbaseinu ražošanai, kad 90% no saražotajiem peldbaseiniem pārdevām Vācijā," stāsta uzņēmējs.

Viņš atzīst, ka karš Ukrainā ir aktualizējis civilās aizsardzības jautājumus, kas licis uz produkciju paskatīties no cita rakursa. Jau līdz šim bija būtiski pieaudzis pieprasījums pēc uzņēmuma ražotajiem plastmasas pagrabiem. Uzņēmumā to saistīja ar pandēmijas laiku, kad daudz ģimeņu pārcēlās dzīvot uz laukiem, iekopa dārzus, no izaudzētā gatavoja krājumus ziemai, līdz ar to aktualizējās jautājums par nepieciešamību pēc pagraba. Taču nu šim produktam saskatīts vēl kāds nozīmīgs pielietojums. Proti, uzņēmuma ražotie pagrabi vienlīdz labi var kalpot arī kā bunkuri jeb pazemes patvertnes. Nepieciešamības gadījumā tos no pagrabiem, lietusūdens vai ugunsdzēsības rezervuāriem ātri vien iespējams pārveidot par bumbu patvertni. Turklāt šāda plastmasas bunkura galvenā priekšrocība ir uzstādīšanas ātrums. Pat dubļos vai augsta gruntsūdens apstākļos uzstādīšanai nepieciešams vien pāris stundu. Šādi pagrabi-bunkuri jau realizēti gan Latvijas, gan Vācijas tirgū. Pagaidām pasūtītāji ir bijušas privātpersonas, kas kara draudu apstākļos vēlas gādāt par savu drošību, tomēr uzņēmumā uzskata, ka šim jautājumam būtu jāpievēršas valsts mērogā.

Arī otru jaunāko produktu – peldošos saules paneļu parkus – Dambergs raksturo kā vienu no nozīmīgākajām šodienas aktualitātēm. Ierasts, ka pontonus izmanto laipu, piestātņu, peldošo māju vajadzībām, bet pēdējos gados pasaulē un Eiropā īstenoti vairāki projekti, kur uz pontoniem izvietoti peldoši saules paneļu parki. "Sadarbībā ar Zviedrijas uzņēmējiem esam izstrādājuši pontonu sistēmas, kas iztur ziemas salus līdz pat -50*C, līdz ar to ziemā tās nav jāizceļ no ūdens," stāsta uzņēmējs, piebilstot, ka šādam peldošam saules paneļu parkam vajadzētu atrasties pie katra HES. "Latvieši var visu. Mums ir tās pašas iekārtas, programmas, metodes un materiāli, kas pasaules lielākajās rūpnīcās. Tikai jādod mums iespēja," pauž Dambergs, aicinot uz sadarbību gan bruņotos spēkus, gan pašvaldības, gan uzņēmējus.

Runājot par "BioVRT" sērijas bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, "Virte Tehnoloģijas" atzīst, ka tās tirgū ieņēmušas stabilu vietu un ir to pircēju izvēle, kam svarīga kvalitāte. Iekārtu korpuss un pamatne ražoti no termopalstiska 8mm bieza polietilēna (PE), to iebūvei nav nepieciešama betona pamatne un komplektācijā ietilpst efektīvs kompresors. Iekārtām ir stabilāka bioloģiskā vide, jo zonā, kurā notiek baktēriju augšana, uzstādīti divi biobloki, kas nodrošina ātrāku baktēriju vairošanos, ļauj bioloģiskajiem procesiem noritēt vienmērīgāk, lai kāda arī būtu pienākošā notekūdeņu plūsma.

Ar šo gadu uzņēmuma piedāvātās standarta attīrīšanas iekārtas, pagrabus, pontonus var iegādāties arī interneta veikalā https://veikals.virte.lv/, kur norēķinoties par pirkumu var izmantot arī nomaksas iespēju. Savukārt klātienē ikviens interesents "Virte Tehnoloģijas" produkciju aicināts aplūkot rūpnīcā Limbažos. Klientiem ir iespēja apskatīt pagrabu, bioloģisko attīrīšanas iekārtu, pontonu un citus produktus, kā arī saņemt zinošo uzņēmuma speciālistu konsultācijas.