Uzstādi privātmājai vai vasarnīcai saules ūdens sildītāju un par silto ūdeni maksā centus

Vai esi domājis, kā samazināt elektroenerģijas patēriņu par siltā ūdens uzsildīšanu ar boileru? Eiropas valstīs cilvēki šobrīd steidz ierīkot saules ūdens sildītājus, jo ir sapratuši, ka tā ir absolūti reāla iespēja iegūt silto ūdeni, par elekroenerģijas patēriņu nemaksājot gandrīz neko. Arī Latvijā privātmājas, viesu nami, kas jau ir uzstādījuši saules ūdens sildītājus, pārliecinās par būtisko elektroenerģijas ietaupījumu. Var prognozēt, ka drīzumā Latvijā šādas iekārtas izmantos daudzas privātmājas un saimniecības, būtiski ietaupot izmaksas par siltā ūdens uzsildīšanu.

Saules ūdens sildītājs būtībā ir tas pats saules kolektors. Taču kardināli atšķirīgs ir šo iekārtu darbības princips - saules kolektors akumulē saules enerģiju, ražojot elektroenerģiju, turpretim saules ūdens sildītājam tiek izmantots inovatīvs siltummainis, kas akumulē saules enerģiju, uzsildot ūdeni līdz pat 100 grādiem.

Svarīgs arguments par labu saules ūdens sildītājam ir tas, ka, salīdzinot kopējās izmaksas par kvadrātmetru, (iekārtas cenu, uzstādīšanu, apkopi u.c.) saules ūdens sildītājs izmaksā apmēram piecas - sešas reizes mazāk nekā saules kolektors.

150 litru saules ūdens sildītājs, kas ir paredzēts 2-3 cilvēku vajadzībām izmaksā ap 600 eiro, savukārt 240 litru saules ūdens sildītāja iekārta, kas ir paredzēta četru cilvēku ģimenei, izmaksā ap 825 eiro. Ja Jūsu ģimene pašlaik ūdeni silda ar boileru, saules ūdens sildītāja iekārta Jums atmaksāsies 2-3 gadu laikā.

Kam tas ir izdevīgs?

Saules ūdens sildītājs ir ļoti izdevīgs ikvienai privātai saimniecībai, viesu namam vai organizācijai, kas ūdeni silda ar boileru un ik mēnesi maksā apaļu summiņu par patērēto elektroenerģiju. Uzstādot saules ūdens sildītāju, no marta līdz oktobrim silto ūdeni ražos saule.

Vēļ ļoti izdevīgs saules ūdens sildītājs ir tiem, kas ar boileru apsilda āra baseinu. Vasarā ūdens dabīgā veidā baseinā uzsilst līdz 15 – 16 grādiem. Pieslēdzot baseina ūdens cirkulācijas sūknim saules ūdens sildītāju, ūdens baseinā tiks uzsildīts par 5-6 grādiem, kas ir absolūta komforta temperatūra āra baseinam. Nebūs jāmaksā iespaidīga summiņa par elektroenerģijas patēriņu baseina ūdens uzsildīšanai.

Viktors, āra baseinam privātteritorijā pagājušajā gadā uzstādīja saules ūdens sildītāju:

Āra baseinam (40 m3) saules ūdens sildītāju uzstādījām ar domu, lai ar saules enerģiju sildītu ūdeni, ūdens temperatūra baseinā būtu augstāka, un mēs varētu ātrāk sākt vasaras sezonu un vēlāk beigt. Esam priecīgi, ka varam izmantot šādu priekšrocību. Baseinu apsildam tikai ar saules enerģiju, neizmantojam elektrisko apsildi. Ik pārdienu ieslēdzam cirkulāciju, un siltums no saules kolektora tiek atdots baseinam, to uzsildot. Mūsu pašu neizdarība ir tā, ka baseinam joprojām neesam uzlikuši pārvalku, tāpēc ūdens pa nakti strauji atdziest. Taču, neskatoties uz to, ūdens baseinā ir apmēram 3-4 grādu siltāks nekā tad, ja to nesildītu ar saules enerģiju. Sildot ar elektrību, elektrības patēriņš noteikti būtu iespaidīgs. Par to nav šaubu!

Vai ar Latvijā pieejamo saules enerģiju pietiks?

Šādu jautājumu uzdos ikviens - vai Latvijā var iegūt pietiekami daudz saules enerģijas, lai pilnvērtīgi nodrošinātu ar silto ūdeni? Saules ūdens sildītājs ir izcili piemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, jo, atšķirībā no saules kolektora, kam ir nepieciešama tiešā saule, saules ūdens sildītājs saules enerģiju iegūst no izkliedētās saules. Šī iekārta silto ūdeni pilnvērtīgi ražo arī mākoņainā laikā.

Ja Eiropā - Stokholmā, Kopenhāgenā u.c., kur izkliedētās saules enerģijas ir krietni mazāk nekā Latvijā, saules ūdens sildītāji īsā laikā ir kļuvuši ļoti pieprasīti, tieši pateicoties iespējai būtiski ietaupīt elektroenerģiju, varam droši prognozēt, ka drīzumā Latvijā šīs iekārtas izmantos daudzas privātmājas un saimniecības.

Kā sildīt ūdeni, kad nav saules?

Laikapstākļiem, kad saules ir mazāk, saules ūdens sildītājs ir aprīkots ar elektrisko tenu. To izmanto tikai tad, kad ir nepieciešams uzturēt noteiktu ūdens temperatūru. Ražotāja aprēķini liecina, ka sezonas laikā vidējais elektroenerģijas patēriņš saules ūdens sildītājam ir 30 kilovatstundas. Salīdzināšanai - tas ir apmēram uz pusi mazāk, cik Jūs patērējat nedēļas laikā, sildot ūdeni ar boileru.

Arī saules ūdens sildītāja konstrukcija ir izstrādāta, lai maksimāli akumulētu saules enerģiju. Tam ir liela sildvirsma saules enerģijas ieguvei, vakuuma kolbas. Turklāt, saules ūdens sildītāja konstrukcijai no ārpuses ir 5,5 centimetru siltumizolācija, kas līdzīgi kā termoss neļauj ūdenim atdzist. Bez papildus sildīšanas ūdens temperatūra saules ūdens sildītājā diennakts laikā atdziest tikai par 3-4 grādiem.

Lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens daudzumu privātmājai vai baseinam, svarīgi ir saprast aptuveno ūdens patēriņu vai baseina tilpumu un izvēlēties atbilstošas ietilpības saules ūdens sildītāju. Piemēram, četru cilvēku ģimenei piemērots būs saules ūdens sildītājs ar 240 litru ietilpību, mājai ar vairāk cilvēkiem vai viesu namam – saules ūdens sildītājs ar 300 litru ietilpību.

Priekšrocība ir arī tā, ka saules ūdens sildītājs ir aprīkots ar inovatīvu vadības bloku, ar kuru katru brīdi var redzēt, kontrolēt un regulēt ūdens temperatūru saules ūdens sildītājā. Temperatūrai pazeminoties, vadības bloks automātiski regulēs elektrisko tenu, uzsildot ūdeni līdz iestatītajai temperatūrai.

Saules ūdens sildītāju var pavisam vienkārši uzstādīt. To var izmantot ar jebkuru apkures sistēmu – gāzi, granulu katlu, malkas katlu, vienkārši pārslēdzot no boilera uz saules ūdens sildītāju. Tieši tikpat vienkārši saules ūdens sildītāju var atvienot un tā vietā izmantot boileru. Iekārtai arī nav nepieciešama apkope – vienīgi ziemas sezonā no sistēmas jāizlaiž ūdens. August Latvija speciālisti iekārtas uzstādīšanu veic vienas dienas laikā.

Vairāk informācijas par saules ūdens sildītāju iegādi un uzstādīšanu var uzzināt mājas lapā vai arī zvanot pa tālruni +371 29 997 649.