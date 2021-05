Vai jūsu augi izdzīvos šajā pavasarī? Tas atkarīgs no dažādiem faktoriem

Izstieptais pavasaris atgādina cīņu starp labo un ļauno. Tāda pati cīņa notiek augsnē starp labajiem un sliktajiem mikroorganismiem. Kurš uzvarēs? Tas lielā mērā būs atkarīgs no augsnes un augu stāvokļa, taču bieži vien daudz kas būs atkarīgs no audzētāju attieksmes un rūpības.

Augkopības saimniecību ienaidnieki

Daudzi lauksaimnieki atzīst, ka attiecībā uz ziemas kviešu ārējām pazīmēm to stāvoklis ir pasliktinājies, ja salīdzina ar situāciju pirms divām līdz trim nedēļām. Tas ir dabiski, jo augi saņem pietiekamu saules gaismas ierosmi, un augsne un gaisa temperatūra neatbilst šai gaismas intensitātei. Tomēr šie apstākļi ir lieliski patogēniem. Pat ar viegliem slimības simptomiem dažas slimības var nopietni kaitēt augu produktivitātei. Šobrīd visvairāk jāuztraucas par sakņu puvi. Sakņu puve ir īpaši izplatītāka audzētājiem, kuri audzē kultūraugus artajās platībās, taču pēdējā laikā ļoti bieži tiek skartas arī augkopības saimniecības ar cita minimālu augsnes apstrādi un tiešu sēju.

Audzētāji saka, ka sakņu puve var samazināt pat ar augu aizsardzības līdzekļiem apstrādātu graudaugu ražu vidēji par 20-40%, un šie novērojumi ir ļoti pareizi. Jāatceras arī tas, ka samazinās ne tikai raža, bet pasliktinās ražas kvalitāte. Audzētāji, kas vēl pārdod pagājušā gada ražu, joprojām ir pārsteigti par slikto graudu kvalitāti mikotoksīnu dēļ. Šķiet, ka apstākļi pērn nebija labvēlīgi slimības attīstībai, un nebija arī izteiktu ārēju pazīmju slimības esamībai.

Sastādot agrotehniku tiek pieļautas kļūdas

Sakņu puves patogēnus var noteikt praktiski visos augsnes tipos. Patogēni ir visuresoši, bet bieži vien netiek veicināta to izplatīšanās un nokļūšana augos. Visbiežāk patogēni, kas saistīti ar sakņu puves izraisīšanu, tiek aktivizēti ar labvēlīgiem vides apstākļiem: dabiskiem vides apstākļiem un to uzturēšanu.

Sakņu puve visbiežāk izplatās, neievērojot pareizos audzēšanas paņēmienus. Viens no pamanāmākajiem iemesliem ir ziemas kviešu salmu iearšana, kas pirms iestrādes augsnē nav pienācīgi sagatavoti – apstrādāti. Izrokot salmus, kas atradušies 15-20 cm dziļumā, redzēsim, ka tie ir pārklāti ar pelējumu, tie izdala nepatīkamu puves smaku, un jauno kviešu saknes jau ir sasniegušas šo slāni. Slikti ir tas, ka puves simptomus mēs redzam pietiekami vēlu, jo tagad praktiski neviens to neskatās. Lai to redzētu, augi ir jāizrok, saknes jāmazgā un tās kārtīgi jāpārbauda. Daudzi saka, ka viņiem nav laika šādām darbībām un tāpēc vienkārši izsmidzina fungicīdus.

Pirmais solis ir novērst slimību izplatīšanos

Diemžēl šī pieeja ir nepareiza un ļauj slimībām izplatīties. Vissvarīgākais audzētāju uzdevums ir novērst šo slimību attīstīšanos. Puves pazīmes ir diezgan atšķirīgas, un tās ir vairākas. Apartā augsnē var viegli pamanīt, kad augi sāk attīstīties. Uz pašiem augiem ir grūtāk pamanīt pazīmes, bet viena no pazīmēm ir strauja augu retināšanās uz lauka. Visi redz, cik ātri pazūd sniega pelējuma bojātie augi. Augi ir bojāti, novājināti, to saknes sāk pūt un augs atmet sānu dzinumus, novēršot slimību izplatīšanos un pārnešanos uz centrālo stiebru. Mazāka ir sniega pelējuma ietekme, jo uz augiem var pamanīt arī citu lapu slimību pazīmes. Tām nevajadzētu būt tik agrīnā stadijā. Rūpīgāk apskatot augus, mēs pamanām, ka to saknes nav stipras un bieži tās jau ir bojātas ar puvi.

Audzētāji bieži saka, ka agrā pavasarī viņi izsmidzina fungicīdus, taču tie iznīcina arī labās sēnes, kas augiem nodrošina barības vielu piegādi un aizsargā augus no patogēniem. Ir grūti noticēt, ka aktīvā viela nonāks saknēs un apturēs puvi. Tāpēc vairumā gadījumu ķīmiskās vielas tikai novērš simptomus, it īpaši, ja runa ir par puvi, un augi nesaņem pilnvērtīgu aizsardzību.

Kad pavasaris ir kā šogad

Šopavasar augus novājināja gan ziema, kur zem sniega kārtas bija silts un mitrs, gan arī īpaši garais pavasaris. Šādi apstākļi ir ideāli piemēroti puves izraisītājiem, jo ir izveidojies liekais mitrums un skābeklis nesasniedz saknes. Vēss pavasara laiks neļauj labajiem mikroorganismiem intensīvi vairoties, un augsnes temperatūra ir nelabvēlīga pat slāpekļa, īpaši fosfora, uzņemšanai. Tā rezultātā novatoriski audzētāji laistot uz laukiem šķidros slāpekļa mēslošanas līdzekļus, papildus pievienoja slāpekli piesaistošo baktēriju preparātu "Azofix Plus" un fosforu atbrīvojošo baktēriju preparātu "Fosfix Plus". Mākslīgi palielinot labo mikroorganismu populāciju, tiek stimulēta arī citu labvēlīgo mikroorganismu darbība augsnē – augiem nepieciešamo barības vielu izdalīšanās procesi sākas agrāk.

Šogad sakņu puves izplatību var sagaidīt arī vasaras kultūrās, jo tās sēj aukstā augsnē. Mierina tas, ka augsne šobrīd nav pārāk mitra, lai gan dažos apgabalos to sēj gan mitrā, gan aukstā augsnē, un sēklas vēl nav pienācīgi sagatavotas. Kāda ir sēklu pareiza sagatavošana? Pupas jāapstrādā ar "Azofix Rhizo" un "Bacto-Seed", bet graudaugu sēklas ar "Bacto-Seed" un "Fosfix Plus".

Stratēģija tiem, kas vēlas iegūt ražu

Pavasaris ir nelabvēlīgs ziemāju attīstībai, tāpēc kāda stratēģija būtu jārealizē? Ja ziemas kviešu kultūrai apakšā nav ieartu salmu, ir izmantota uzlabota sēšanas tehnoloģija, tad tagad vajadzētu izsmidzināt augu fizioloģisko aktivatoru "Nutrilife" kopā ar augu mikrobioloģisko biostimulatoru "Bactoforce". Ir ļoti svarīgi, lai šie preparāti būtu lietojami kopā ar augu barošanā izmantotajiem lapu mēslošanas līdzekļiem un herbicīdiem.

Ja audzētājs redz, ka augi ir pietiekami labā stāvoklī, bet tiem nav pietiekami daudz fosfora, augu uzturam, jāpievieno "Fosfix Plus". Šīs baktērijas sāk ātri vairoties un ierosina ātru fosfora izdalīšanos no augiem nepieejamiem savienojumiem. Tas ir viens no veidiem, kā paātrināt fosfora piegādi augiem.

Sliktāk klājas laukos, kuros iestrādāti salmi. Šajā gadījumā tiek piedāvāts risinājums ar preparātu kombinācija "Ruinex" un "Bactoforce". Šī kombinācija savu pozitīvo iedarbību jau ir pierādījusi ne tikai latviešu, lietuviešu un bulgāru, bet arī holandiešu un čehu saimniecībās. Protams, viena gada laikā mēs neatrisināsim problēmas, kas ir krājušās ilgu laiku, taču to ir jāsāk darīt. Situācija katrai kultūrai un katram laukam ir individuāla, tāpēc labākos lēmumus palīdzēs pieņemt SIA "Bioenergy" konsultanti. Plašāka informācija https://www.bioenergy.lt/lv/