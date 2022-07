Vai jūsu uzņēmumam ir IT avārijas seku novēršanas plāns?

Mēs dzīvojam laikā, kad katram uzņēmumam un organizācijai ir jābūt digitizētai. Tie, kas neatlaidīgi virzās uz digitālo transformāciju, ir izturīgāki jebkādu izaicinājumu gadījumā nekā tie, kas to nedara. Biznesa funkciju nepārtrauktība un datu aizsardzība ir kritiski jautājumi jebkurai organizācijai. Vienkārša cilvēciska kļūda, aparatūras kļūme, ugunsgrēks, izpirkuma ļaunprogrammatūras uzbrukums vai liela mēroga dabas katastrofa var būtiski apgrūtināt uzņēmuma ikdienas darbu vai, vēl ļaunāk, izraisīt tā pilnīgu apstāšanos. Bez stabila, stratēģiska avārijas seku novēršanas plāna pat mazākais darba pārtraukums var nozīmēt lielas problēmas. Sliktākais, ar ko var saskarties jebkurš uzņēmums, ir darbības apturēšana negaidītu un piespiedu apstākļu dēļ.

Kas ir avārijas seku likvidēšana?

"Disaster recovery" (DR) jeb avārijas seku likvidēšana ir procedūru un rīku virkne, kas izstrādāta, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu būtiskākos uzņēmējdarbības procesus, kam seko mazāk kritisko funkciju atjaunošana. Pie tam uzņēmuma vai organizācijas funkciju nepārtrauktības plānā jābūt abiem šiem soļiem.

"Negaidītās situācijās, piemēram, elektroenerģijas vai citu pakalpojumu pārtraukuma gadījumā, uzņēmums saskaras ar risku zaudēt savus datus. Ir svarīgi izveidot spēcīgu, vienlaikus elastīgu plānu, kas palīdzēs parūpēties par uzņēmuma darbības nepārtrauktību. Ir daudzas mākoņa un hibrīda iespējas datu glabāšanai ar visaptverošiem atjaunošanās rīkiem, ko organizācijas var izmantot, lai aizsargātu datus, ieplānotu regulāru dublēšanu un izstrādātu uzņēmuma politiku, lai ierobežotu vai novērstu kaitējumu uzņēmuma darbībai šādās situācijās," saka Natasha van Putten-Gorkova, "Microsfot Azure" biznesa vadītāja Centrālaustrumeiropas Multi-Country struktūrvienībā.

"Baltijas valstīm tuvākajos mēnešos es redzu vismaz divus nozīmīgus draudus: potenciālu kiberdraudu pieaugumu un mūsu elektrotīkla nestabilitāti. Tāpat ļoti svarīgi jau laikus domāt par mākoņpakalpojumiem – gan lokālo, gan hibrīda mākoni. Tas ir izšķiroši svarīgi, ja analizējam potenciālus IT iekārtu un infrastruktūras objektu iznīcināšanas scenārijus visā valstī," norāda Andrius Šemeškevičius, "Telia Lietuva" ("Telia Company" grupa) galvenais tehnoloģiju speciālists (CTO).

Kāpēc avārijas seku novēršanai ir nepieciešams mākonis?

Neviens nevar paredzēt nākotni, un pat stundu ilga dīkstāve uzņēmumam var nozīmēt katastrofu. Izmantojot mākoni, uzņēmumi atbrīvojas no papildu izmaksām un slodzes — nav izmaksu par serveriem un liela skaita IT jomas talantu algošanu. Izmantojot mākoni, uzņēmums vienmēr ir gatavs potenciālai avārijai ("Microsoft" tiešsaistes pakalpojumiem tas tiek panākts, izmantojot rezerves IT arhitektūru, datu replikāciju un automatizētu integritātes pārbaudi) un var atgriezties pie darba minūšu, nevis stundu vai dienu laikā. Un šis ir ievērojami lētāks un efektīvāks risinājums, nekā tradicionālā pieeja ar papildu datu centriem, aparatūru, programmatūru un personāla resursiem.

"Izplatīta kļūda ir biznesam kritisku lietojumprogrammu glabāšana un operēšana no sava biroja mazās serveru telpas. Ja kaut kas noies greizi, piemēram, rodas nestabilitāte elektrotīklā, dati var tikt iznīcināti. Ja uzņēmumam datiem nav dublējumu vai nekad nav mēģināts tos atjaunot no dublējumkopijām, tad viss – dati tiek zaudēti. Dažiem uzņēmumiem tas var nozīmēt pat biznesa beigas. Šī iemesla dēļ daudzi uzņēmumi izvēlas kombinēt privātos datu mākoņus ar kādu globālu mākoņpakalpojumu risinājumu, piemēram, "Microsoft". Arī mūsu uzņēmums "Telia" strādā jauktā vidē – mums ir hibrīdi risinājumi. Piemēram, mūsu iekšējais mākonis darbojas Lietuvā, bet mums ir daži rezerves punkti arī ārpus Lietuvas. Tātad, ja mūsu mākonis tiek iznīcināts, mums joprojām ir iespējas darbināt noteiktas mums kritiskas sistēmas ārpus Lietuvas," stāsta Andrius Šemeškevičius no "Telia Lithuania".

Kas ir dublējums?

Dublēšana ir būtisks solis, lai aizsargātu uzņēmuma visvērtīgākos datus. Dublējumkopiju var uzskatīt par sava veida momentuzņēmumu. Tas ir biznesa dzīves mirklis, kas digitāli iemūžināts biznesa nepārtrauktības labad. Gadījumā, ja tiek zaudēti visi uzņēmuma dati, uzņēmums var vienkārši atgriezties pie iepriekšējās dienas, nedēļas, mēneša utt. dublējuma atkarībā no informācijas dublēšanas biežuma.

"Vairāk nekā 80% uzņēmumu un organizāciju izmanto mākoni kā daļu no savas datu aizsardzības stratēģijas. Traucējumu, nejaušas datu dzēšanas vai bojājumu gadījumā uzņēmumi ar mākoņa palīdzību var savlaicīgi un organizēti atgūt sava biznesa pakalpojumu funkcijas, piemēram, ar "Microsoft" Azure palīdzību. Tādi risinājumi kā "Azure Backup", "Disaster Recovery" un reti izmantotiem datiem piemērotais "Archive" (datu krātuve) palīdz nodrošināt biznesa nepārtrauktību un paredz visdažādākos datu aizsardzības scenārijus," stāsta Natasha van Putten-Gorkova.

Lai gādātu, ka bizness plauks arī nākotnē, uzņēmumiem ir jāgādā par vienotu pieeju biznesa darbības nepārtrauktībai un jāizstrādā datu aizsardzības plāni. Mūsdienu pasaulē mākoņpakalpojums ir viens no modernākajiem risinājumiem datu aizsardzībai, ņemot vērā pašu mākoņu uzbūvi un dalīto datu glabāšanu. Pieaugot kiberdraudiem, un arī citu pastāvošo risku apstākļos datu aizsardzības plāni ir vitāli svarīgi, lai datus atjaunotu, un uzņēmums pēc drošības incidenta ātri atgūtos un turpinātu darboties.

Lai uzzinātu vairāk par "Azure" iespējām, "Microsoft" iesaka iepazīties ar rekomendācijām, kas palīdzēs gādāt par datu drošību, izstrādāt darbības nepārtrauktības un atjaunošanas plānus, kā arī izmantot "Microsoft" "Solution Assessment" atbalstu.

"Microsoft" risinājumu novērtējumi sniedz klientiem padziļinātu izpratni par iespējām, kas ir pieejamas viņu darba vidē, lai uzlabotu produktivitāti, samazinātu izmaksas un optimizētu ieguldījumus.

Ja jums nepieciešama eksperta palīdzība, lai padarītu pāreju uz mākoni efektīvāku un rentablāku, lūdzu, sazinieties ar "Microsoft" risinājumu novērtēšanas speciālistiem, rakstot uz e-pastu ceeassessmentdesk@microsoft.com.