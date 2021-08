Vai klientu pieredze ir svarīgāka par cenu vai produktu?

Mārketinga mērķis ir savest kopā patērētāju vajadzības un vēlmes ar uzņēmuma piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. Vai tu zini, kāpēc klienti izvēlas tieši tavu produktu vai pakalpojumu? Vai tu zini, kā klienti izmanto tavu mājaslapu un kas viņiem saistībā ar to sagādā galvassāpes? Vai tu zini, kas viņiem vēl ir noteikti nepieciešams?

Iespēju un problēmu noskaidrošana ir daļa no mārketing speciālista ikdienas darba, taču bieži vien šī uzdevuma izpilde ir nepilnīga. Vai tomēr nē? To visu taču ir iespējams noskaidrot, pavaicājot pašiem lietotājiem. Pareizās atbildes uz šiem jautājumiem ir iespējams saņemt tikai no klientiem, izmantojot validēšanu.

Balstoties uz saņemtajām atbildēm, ir viegli uzlabot savus produktus un pakalpojumus, lai tie atbilstu klientu paradumiem un tam, ko tie sagaida. Informācija par gala patērētāja vajadzībām, rīcību, domām, vēlmēm un risināmajām problēmām, ir vienkārši jāsaņem tieši no avota. Tas patiešām ir tik vienkārši! Visefektīvākais veids informācijas iegūšanai ir lietotāju testi.

Zemāk aplūkosim to, kā lietotāju testi atvieglo mārketinga speciālistu darbu.

Uzvedības paradumu atšifrēšana

Mājaslapas lietotāju statistika ir nepieciešama, lai saprastu, kas tavā mājaslapā notiek un vai lietotāji to izmanto atbilstoši taviem mērķiem. Ar rīkiem, kas mūsdienās kļuvuši par standartu, ir iespējams mērīt teju it visu, izņemot cilvēka faktora īpatnības. Lai arī statistika parāda, ko un cik ilgi lietotāji darīja tavā mājaslapā, tev nav pārskata par to, kāpēc tie nolēma uzklikšķināt tieši tur, kur tie uzklikšķināja, vai kāpēc pārvietojās pa mājaslapu tieši tā, kā pārvietojās.

Rīki rāda statistiku no tā brīža, kad lietotājs nokļuva mājaslapā. Bet kāpēc viņi izvēlējās tieši tavu produktu vai pakalpojumu? Ar lietotāju testu palīdzību tu vari noskaidrot, uz kādas informācijas pamata lietotāji vispār meklēšanas rezultātu vidū izvēlējās tieši tavu mājaslapu. Salīdzinājumam var izmantot arī konkurentus un viņu mājaslapas.

Tā kā mūsdienu lietotāju testi ir aprīkoti ar HD videoierakstīšanu, tad tev ir iespējams vērot arī klientu rīcību un redzēt, ar kādu sejas izteiksmi tie tavu mājaslapu apmeklē un kā tā mainās, kad izmēģinājuma uzdevuma atrisināšana rada problēmas. Ja lietotāji dara kaut ko citādāk, nekā tu vai lapas attīstītājs ir domājis, tad ir iespējams lietotājam pavaicāt, kāpēc tas rīkojās tieši tā.

Ar lietotāju testu palīdzību tev ir iespējams izprast, ko klients novērtē un kāda informācija ir viņam svarīga.

Mājaslapas validēšana

Mūsdienās mājaslapa ir gan uzņēmuma vizītkarte, gan arī pārstāvniecības veikals. Tā ir pārdošanas tuneļa galapunkts – šeit klients var atrast tavus kontaktus, nosūtīt cenu piedāvājuma pieprasījumu, šeit notiek pārdošanas process. Tas pats attiecas arī uz reklāmas kampaņu galvenajām lapām.

Mājaslapa ir nepārtraukti jāatjauno. Piemēram, ir jāpievieno jauns produkts, pakalpojuma apraksts, kampaņas piedāvājums vai kāda jauna funkcija. Veicot un izstrādājot šādus atjauninājumus, uzņēmumi bieži mēdz balstīties uz savām zināšanām un pieņēmumiem. Lai arī šāda pieeja var nest zināmu veiksmi, tomēr tā nesniedz 100% pārliecību par risinājuma efektivitāti.

Piemēram, interneta veikalu gadījumā tipiska problēma ir tā, ka klients pēc produkta ielikšanas grozā veikalu atstāj. Uzņēmums gan ir pielicis pūles, lai atvilinātu pircēju uz savu mājaslapu, taču kaut kāda iemesla dēļ pirkums netiek veikts.

Ar lietotāju testu palīdzību ir iespējams ātri noskaidrot, kāpēc šāds lēmums tika pieņemts. Varbūt pirkuma veikšanas process ir pārāk garš vai radās kāds šķērslis, kas neļauj noformēt pirkumu līdz galam. Tālāk līdz negatīvai "no mutes mutē" reklāmai ir tikai neliels solis.

Ar testēšanas palīdzību ir iespējams noskaidrot klientu problēmas un sadarbībā ar klientu izstrādāt šīm problēmām risinājumus.

Pircēju tipu izpēte

Mājaslapas testēšanai noteikti būtu jāpiesaista cilvēki, kuri pieder uzņēmuma mērķgrupām. Tavu mājaslapu noteikti izmanto dažādas mērķgrupas, kurām ir dažādas vajadzības un intereses. Dažādu apmeklētāju gadījumā ir svarīgi zināt, vai mājaslapā ir norādīta visa nepieciešamā informācija un vai tā tur ir viegli atrodama.

Ar mājaslapu noteikti saistās noteikti pircēju tipi. Pamatojoties uz šo informāciju, ir viegli ar dažādu kritēriju palīdzību noteikt mērķgrupas, ar kuru atbalstu testēt savus produktus vai pakalpojumus.

Svarīgi ir redzēt, kā tavu mājaslapu izmanto privātie un biznesa klienti – kādu informāciju tie vēlas redzēt, kā tā tiek patērēta un kā tiek atrastas atbildes uz jautājumiem. Piemēram, biznesa klienti, kuri apmeklē Igaunijā darbojošos banku tīmekļa vietnes, vēlas redzēt tabulu, kurā salīdzināti dažādi klienti.

Katram lietotāju segmentam ir unikālas vajadzības un paradumi, ar ko tavam produktam vai pakalpojumam ir jārēķinās. Tāpēc arī mājaslapai ir jābūt viegli un ērti lietojamai jebkuram apmeklētājam neatkarīgi no tā, kuru pakalpojumu tie lieto un kādā apjomā.

Kad un kā veikt lietotāju testu?

Lietotāju pieredzes izpēti vajadzētu veikt pēc iespējas agrākā darba fāzē, lai vēlāk nebūtu jāveic lielas izmaiņas. Izstrādes procesā vienmēr ir lietderīgi iesaistīt lietotājus vienalga, vai runa ir par kādu mājaslapas atjauninājumu vai pārdošanas saukļa izstrādi.

Izveidojot lietotāju pieredzes testus, noteikti ir jānoskaidro, kāds ir testēšanas mērķis, lai uz tā pamata būtu iespējams izvēlēties testēšanas veidu. Ja ir vēlēšanās noskaidrot klientu vajadzības un uzskatus, tad šim nolūkam der izmantot interviju. Ja ir interese pārbaudīt, cik ērti ir izmantojams jaunais pirkuma grozs, tad šim nolūkam ir piemērots UX tests.

Noteikti nedrīkst aizmirst notestēt to, kā atšķiras lietotāju pieredze, izmantojot mājaslapu ar dažāda tipa un izmēra ierīcēm. Mūsdienu mājaslapām ir jābūt izmantojamām vienādi ērti vienalga, vai lietotājs izmanto klēpjdatoru, planšeti vai viedtālruni.

