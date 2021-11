Vai riepas paliks kā ekskluzīva prece?

Ķīnas riepām paaugstinās cena līdz pat 100%

Saskaņā ar neseniem pētijumiem pēdējos gados vairāk kā 40% Latvijas iedzīvotāju izvēlas Ķīnas riepas. Tas izskaidrojams lielākoties ar pievilcīgo cenu, kvalitatīvām reklāmām un arī, protams, ar Ķīnas riepu klvalitātes uzlabošanos. Arī Eiropā ir vērojams Ķīnas riepu īpatsvara pieaugums, bet tas nav tik izteikts kā Latvijā, jo saprotami, ka dzīves līmenis tur ir augstāks un autobraucēji var aļauties kvalitatīvākas riepas.

Tireshop.lv īpašnieks Intars Ešenbergs skaidro, kapēc deficīts būs vērojams daudzās riepu tirdzniecības vietās.

Kā jau visiem zināms, konteineru piegādes cenas no Ķīnas ir sadārdzinājušās līdz pat 10 reizēm. Tas nozīmē, ka tie lielie tirgotāji, kas saņēma savas riepas 7 mēnešus atpakaļ, iegādājās riepas par ļoti izdevīgām cenām. Taču šādu importētāju ir maz, kas ziemas riepas pasūta vienu gadu iepriekš. Tāpēc visā Eiropā, kur leilākoties ziemas riepām ir vislielākais pieprasījums, ir izveidojies deficīts tieši uz Ķīnas ziemas riepām. Tas ir izskaidrojams ar to, ka liela daļa tirgotāju pasūtīja Eiropā ražotās riepas, kurām ir izdevīgākas cenas par labāku kvalitāti. Bet ar to, protams, problēma neatrisināsies, jo Eiropas riepu ražotāji nespēj saražot riepas visai Eiropai, Krievijai un vēl Ziemeļamerikas tirgum. Pat vislabākajā scenārijā riepu sadārdzinājums pailiks šajā līmenī vismaz vēl gadu.

Kā Tireshop riepu centra īpašnieks paziņoja, ka Tireshop.lv riepas nepietrūks, jo ir izveidojuši lielāko riepu platformu Ziemeļeiropā, kas apvieno vairāk kā 50 noliktavas no visas Eiropas. Tireshop noliktavas krājumi tiek papildināti katru otro nedēļu no visām šīm 50 noliktavām - mēs meklējam izdevīgākās cenas visā Eiropā, ļoti cieši sadarbojamies ar Vācijas un Francijas lielākiem importētājiem, līdz ar to visas ekskluzīvās riepas kuras tiešām nav pieejamas Latvijā, Tireshop pāris dienu laikā atgādā uz Latviju. Mēs apgādājam vairumu elektroauto īpašniekus ar riepām, jo arī tās mums ir pieejamas. Atbildot uz jautājumu - vai riepas būs ekskluzīva prece: "Teikšu ka nē, jo tagad visam pieaug cenas, arī kokmateriāliem, pārtikai, bet tas ir saistīts arī ar naftas un elektroenerģijas cenu kāpumu. Ekluzivitāte ir tikai pašlaik, kad ir nepieciešamība aprīkot automašīnas ar ziemas riepām. Riepas pietiks visiem, tikai spekulācija notiks uz konkrētiem izmēriem un brendiem, kuri nebūs pieejami plašā skaitā.

Tapēc ieteikums ikvienam - jau līdz novembra vidum aprīkot savu auto ar ziemas riepām.

Tireshop riepu centrs noteikti ir viens no kvalitatīvākajiem un drošākajiem riepu centriem Rīgā, kur ir četras riepu maiņas stacijas. Pierakstīties uz riepu maiņu var e-pierakstā vai zvanot, rakstot pa telefonu 26606262. Viens no Tireshop bonusiem ir speciāli atveltīts viens riepu maiņas bokss tiem, kas plāno riepu maiņu spontāni un vēlas iestāties dzīvajā rindā.

Ievērojot valstī noteiktos drošības noteikumus, riepu centrā ir pieejams bezkontakta norēķins tieši servisā neizkāpjot no automašīnas.