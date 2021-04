Vai tev ir sajūta, ka tavs esošais darbs nav īstais?

Ir sajūta, ka esošais darbs nav tavs īstais – trūkst motivācijas, iedvesmas un jēgpilnības sajūtas? "Gallup"* pētījuma dati liecina, ka tikai 15% cilvēku dara darbu, kas patiesi aizrauj, motivē un iedvesmo. Vēl salīdzinoši nesen Egilam Jermačenko darbs nesagādāja aizrautību un sajūtu, ka tas tiešām ir viņa īstais darbs. Tagad Egils ir atradis veidu, kā atrast darbu, kas aizrauj pašu, sagādā gandarījumu un nodrošina finanses arī šajā laikā, kad darba tirgus piedzīvo būtiskas izmaiņas.

Kas bija tavs zemākais punkts dzīvē, kad saprati, ka darbā nejūties kā savā vietā?

Zemākais punkts manā dzīvē bija darba pieredze atkritumu pārstrādē, kad strādāju pie lentas un šķiroju atkritumus. Darbs bija apnicīgs – katru dienu viens un tas pats, rutīna. Šis dzīves posms bija saistīts ar neziņu, nemieru, tukšumu – tu it kā dari, bet tas īsti nav tavs! Es izjutu neapmierinātību, dažbrīd dusmas uz sevi, jo es nesapratu, kurā virzienā izmantot savus resursus. Man apmēram divus gadus bija tāda iekšējā sajūta, ka es neesmu īstajā vietā un ka tas, ko es daru, nav tas, ko man vajadzētu darīt. Tu nāc no darba, naudu esi saņēmis, it kā viss ir kārtībā, bet tajā pašā laikā ir sajūta, ka "kaut kas nav līdz galam".. Tas bija pirmais signāls, kas liecināja – kaut kas nav kārtībā un ir jāsāk to mainīt!

Tu esi mainījis daudzus darbus. Vai vari pateikt, kādēļ tos mainīji? Iemesls bija finansiālais nodrošinājums vai kas cits?

Manā gadījumā ne vienmēr lielāko lomu spēlē nauda un atalgojums. Man ir ļoti svarīgi, lai būtu cilvēciska attieksme un lai es darbā justos novērtēts. Tā ir mana prioritāte un galvenā lieta, ko es novērtēju darba devējos.

Vai tu piekrīti tiem, kuri saka, ka darbs ir domāts tikai naudas pelnīšanai, nevis aizrautībai un jēgpilnībai?

Es domāju, ka cilvēkiem, kuri domā, ka darbs ir domāts tikai un vienīgi pelnīšanai, nav īsti taisnība. Šie cilvēki nav sajutuši, kā ir tad, kad tu ej uz darbu kā uz otrām mājām, proti, kad darbs tevi neapgūtina, tas neatņem visus resursu un tu nepārnāc mājās pilnīgi "izpumpēts"! Līdz ar to cilvēki, kuri nav guvuši šādu pieredzi, domā, ka darbs ir tikai nauda un nekas vairāk. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka darbs ir svarīgs ne tikai tādēļ, lai nopelnītu, bet arī lai gūtu prieku no tā, ko tu dari.

Tu esi izgājis mācību spēli "Atrodi savu aizraušanos". Vai vari pastāstīt, kādēļ nolēmi tajā piedalīties?

Es pieteicos šai mācību spēlei brīdī, kad atrados Spānijā un man bija pienācis tāds kā lūzuma punkts manā dzīvē, un mācību spēle "Atrodi savu aizraušanos" pielika tam punktu. Es izzināju savas stiprās puses un sapratu, ka mani saista komunikācija un cilvēku problēmu risināšana. Tieši šajā mācību spēlē apgūtais palīdzēja man saprast, ka pēc ilgiem virtuves darbā pavadītiem gadiem man beidzot ir jāmaina sava nodarbošanās uz tādu, kur ir vairāk komunikācija ar cilvēkiem. Un, pateicoties šai spēlei, es to arī izdarītu – mainīju savu nodarbošanos!

Tavuprāt, vai tiešām šādā tiešsaistes mācību procesā ir iespējams saprast, kāds darbs ir tev piemērotākais?

Manuprāt, neviena lekcija, kursi, grāmatas tā tūlītēji nevar nodrošināt darbu. Taču tiešsaistes mācību spēlē "Atrodi savu aizraušanos" tiek iedotas vērtīgas, praktiskas metodes un jaunas prasmes, kas palīdz atrast darbu, kas patīk un sagādā jēgpilnības sajūtu. Šī mācību spēle ļauj saprast un atklāt jaunas lietas, kā arī ieraudzīt vidi sev apkārt citādāku. Man šī spēle ir devusi ļoti daudz, un es esmu priecīgs, ka varu pielietot šīs metodes ikdienā un meklēt darbu caur lietām, kas man patiesi patīk! Ja es būtu šo spēli izspēlējis jau ātrāk, es noteikti nebūtu tik ļoti "mētājies" ar nesapratni par to, kur es īsti vēlos būt. Spēle jau tad būtu man palīdzējusi nostiprināt pārliecību par lietām, kuras es zinu un kuras man padodas, līdz ar to es būtu ātrāk atmetis visu lieko un sācis meklēt savu nodarbošanos tieši tajās jomās, kurās esmu spēcīgāks.

Kam, tavuprāt, šī spēle ir piemērota?

Šī spēle ir domāta cilvēkiem, kuri meklē sevi un nav īsti pārliecināti, kādā jomā vai sfērā vēlas strādāt, realizēt sevi. Šie cilvēki nebaidās sevi izaicināt, atklāt jaunas lietas, mācīties un izzināt.

Ko tu sacītu cilvēkiem, kuri teiktu: "Mācību spēle – vai tas tiešām ir nopietni?"

Iespējams, pirmajā brīdī var šķist, ka spēle ir kaut kas ne tik nopietns, taču šajā mācību procesā esošie spēles elementi patiesībā ir ļoti palīdzoši – tie palīdz noturēt uzmanību un interesi, kā arī motivē un mācību procesu padara interesantāku. Mācību spēles ievaros dalībnieki diskutē, apspriežas, un spēle ir arī tāds elements kā "Čomiņi", kas palīdz atrast kādu līdzīgi domājošo, ar kuru parrunāt iespaidus un pieredzi.

Noslēgumā Egils piebilst:

"Ja man būtu iespēja spēlēt šo spēli pirms trīs gadiem, tad dzīve jau tagad, iespējams, būtu daudz veiksmīgāka un finansiāli stabilāka. Kad biju Spānijā, paziņas 15 dienu laikā manī pamanīja lielas izmaiņas un prasīja, kā šo spēli var spēlēt un vai ir iespējas to darīt angliski. Patiešām iesaku pamēģināt un izmantot šīs mācību spēles metodes visu turpmāko mūžu!"

"Atrodi savu aizraušanos" ir sociālā mācību tīkla "11humans" veidota tiešsaistes mācību spēle divu nedēļu garumā, kas piedāvā apgūt praktiskas metodes sava īstā attīstības virziena vai jauna darba atrašanai. "11humans" mācību spēlēs ir piedalījušies vairāk nekā 23 000 cilvēku, kā arī tādi uzņēmumi kā "Swedbank", "AirBaltic", "Circle K", "Citadele banka", LMT, "Bite", "British Council" u.c.

