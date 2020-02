Vai uz logiem ir pelējums, kondensāts, veļa neizžūst? Padomi, kā atbrīvoties no mitruma

Aukstajā sezonā Latvijā bieži rodas problēmas ar augstu gaisa mitrumu. Uz logiem veidojas kondensāts, veļa ilgstoši nežūst, uz sienām parādās pelējums, pastāvīgi ir nepatīkama mitra gaisa smaka.

Mitras vides cēloņi.

Pārmērīgu mitrumu dzīvojamās istabās rada parastais cilvēku dzīvesveids: drēbju vai mitru drēbju žāvēšana pēc lietus, dušas vai vannas mazgāšana, ēdiena gatavošana, akvāriji, pat cilvēki izelpo mitru gaisu. Vidēji četru cilvēku ģimene normālos dzīves apstākļos katru dienu gaisā izdala apmēram 12 litrus ūdens. Mitrums mājā var nokļūt arī no ārpuses, piemēram, rudenī, kad mūsu reģionā ir vislielākais nokrišņu daudzums.

Rezultāts ir kondensāts uz logiem, pelējums

Aukstajā sezonā tiek atdzesētas arī logu un sienu iekšējās virsmas, un, saskaroties ar aukstām virsmām, uz mitrām virsmām veidojas kondensāts. Āra aukstuma dēļ logi tiek aizvērti, un lieko mitrumu mājā nevar noņemt no istabas – mitruma līmenis telpā ievērojami paaugstinās. Ja telpas relatīvais mitrums pārsniedz 60 procentpunktus, ir piemēroti pelējuma apstākļi. Pirmkārt, attīstās mitruma un pelējuma smaka, un pēc tam, neveicot nekādas darbības mitruma samazināšanai iekšpusē, parādās redzamas pelējuma pazīmes.

Vai mājās nav ventilācijas?

Atverot logus vai izmantojot ventilācijas sistēmu, var iegūt svaigu, skābekli saturošu gaisu, taču bieži tas nepalīdz samazināt mitruma līmeni, jo telpā ienākošais gaiss var būt arī mitrs. Ventilācija var palīdzēt tikai sausā āra gaisā. Latvijā aukstajā sezonā relatīvais mitrums svārstās no 80% līdz 90%. Ienākošais aukstais āra gaiss ievērojami atdzesē telpu, un tāpēc telpas gaisa sildīšanai tas prasa daudz enerģijas, bieži vien ar esošo apkures sistēmu nepietiek, lai ātri sildītu tikko pievienoto ārējo gaisu, un telpā pastāvīgi nav komfortablas temperatūras. Turklāt caur atvērtiem logiem iekļūst ārējs troksnis un piesārņojums.

Pārmērīgu mitrumu savāc ar sausinātāju

Sausinātājs (vai mitruma savācējs) ir galvenais līdzeklis pārmērīga mitruma samazināšanai mājā, un tas ir labākais profilakses un aizsardzības līdzeklis pret pelējumu. Lielākā daļa mitruma savācēji ievelk gaisu ierīces iekšpusē, kur uz mitrām virsmām veidojas kondensāts no mitra gaisa, un pēc tam sausajs gaiss atgriežas telpā. Ir sausinātāji, kas silda gaisu un temperatūras starpību dēļ ierīces iekšpusē veidojas kondensāts. Ūdens (kondensāts) no gaisa tiek savākts speciālā traukā vai caur notekas šļūteni tiek novadīts tieši kanalizācijā.

Izvēloties sausinātāju, pievērsiet uzmanību tā īpašībām un ražotāja ieteiktajam platībam. Vienmēr ir labāk izvēlēties jaudīgāku un efektīvāku ierīci, kurai būs vieglāk un ātrāk sausināt gaisu nekā vāja ierīce. Vājš sausinātājs nenovedīs pie pastāvīga liekā mitruma samazināšanās līdz 50% relatīvajam mitrumam, kas ir pieņemams cilvēka dzīves videi. Piemēram, telpās ar platību no 60 līdz 70 kvadrātmetriem nepietiek ar gaisa sausinātāju kurš paredzets telpām ar platību no 40-50 kvadrātmetriem. Tas savāc mitrumu daudz ilgāk, ātrāk nolietojas, palielinās enerģijas izmaksas un ne vienmēr samazina mitrumu līdz vajadzīgajam līmenim. Telpām, kuru platība ir 70 kvadrātmetri, gaisa sausinātājam vajadzētu būt spējīgam diennākti savākt 8-10 litrus ūdens istabas temperatūrā (daudzi ražotāji norāda laboratorijas mitruma savākšanas veiktspēju, t.i., 35 grādus pēc Celsija un 90% mitruma).

Ir arī ierīces, kas dienā var savākt tikai 200 ml, vai pat tās, kas savāc tikai 50 ml ūdens. Šādas ierīces ir paredzētas izmantošanai mazos skapīšos, kumodes vai atvilktnēs. Ar tiem nekādā gadījumā nepietiek, lai sausināt nelielas telpas, nemaz nerunājot par visa dzīvokļa vai mājas sausināsānu.

Izvēloties mitruma savācēju, jāņem vērā arī konkrētā modeļa trokšņa līmenis – galu galā ierīcei jādarbojas ne tikai dienā, bet arī naktī, kad telpā parasti paaugstinās mitruma līmenis.

"Wood's" sausinātāji – zviedru kvalitāte jebkurai situācijai

SIA ORO LATVIJA ir specializēts uzņēmums ar ilggadēju pieredzi un visplašāko sausinātāju klāstu Baltijā, no ražotāja "Wood's" iesaka iegādāties tikai laika pārbaudītus, uzticamus un izturīgus zviedru sausinātājus. Šī uzņēmuma sausinātāji ir vieni no populārākajiem Eiropā, viens no diviem Zviedrijā nopērkamajiem sausinātājiem ir "Wood's" ražots. "Wood's" sausinātāji iegūst pirmās vietas konkursā "Best In Test" Zviedrijā.

Viesistabā vai vasarnīcā – WDD80 modelis

WDD80 "Wood's" ir populārākais sausinātājs Baltijā, pateicoties tā klusajai darbībai, kompaktajam izmēram un spējai nodrošināt nepieciešamo mitruma līmeni dzīvojamajās telpās līdz 60-70 kvadrātmetriem. Šis populārākais sausinātājs WDD80 "Wood" dienā var savākt līdz 8 litriem ūdens, kas ir pietiekami 3-4 istabām. Tas būs vienlīdz efektīvs mitruma notveršanā neatkarīgi no temperatūras telpā un papildus silda telpu, pūšot to ar siltu gaisu, kas padara to par ideālu mazāk apsildāmām telpām (kotedžām, vasarnīcām). Šī "Wood's" sausinātājs noņems logu kondensāciju, apturēs pelējuma izplatīšanos un padarīs jūsu māju siltāku un ērtāku. WDD80 "Wood's"sausinātāja papildu priekšrocība salīdzinājumā ar kompresora tipa žāvētāju ir tā, ka WDD80 ir jonizators, kas samazina putekļus gaisā un kuru var ieslēgt vai izslēgt. Uz WDD80 šobrīd attiecas 3 gadu garantija





Jauni MDK sērijas gaisa sausinātāji dažāda lieluma telpām

2019. gadā Wood's iepazīstināja ar jauno MDK sēriju - jaunas kompresora tipa gaisa sausinātāju paaudzi, kas parasto freonu vietā izmanto nākamās paaudzes organisko dzesēšanas šķidrumu, R290 propāna gāzi, kas drīz tiks aizliegta. Šīs gāzes izmantošana ne tikai aizsargā vidi, bet arī ievērojami samazina enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar parasto aukstumaģentu (freonu).

Sērijas mazākais modelis MDK11, pateicoties kompaktajam dizainam un nelielajam svaram, ir ideāli piemērots mazām telpām, piemēram, vienai istabai vai vannas istabai, bet pietiekami jaudīgs, lai nožāvētu lielas telpas līdz 50 kvadrātmetriem. Šīs sērijas lielāki modeļi MDK21 (līdz 70 kv. M) un MDK26 (līdz 120 kv. M) ir jaudīgi un pievilcīgi izmantošanai dažādās telpās. Sausinātājus ir viegli pārvietot, pateicoties apakšā esošajiem riteņiem. Visiem MDK sērijas sausinātājiem tiek dota 3 gadu garantija. Viņiem visiem ir moderns dizains, LCD ekrāns, kas ļauj redzēt pašreizējo mitrumu un iestatīt vēlamo.

Pagrabstāvā, garāžā un citās nedzīvojamās telpās - SW sērijas sausinātāji

Visi SW sērijas sausinātāji tiek montēti vienīgi Zviedrijas rūpnīcā, modeļiem ir metāla korpuss, liela 10 litru tvertne (vai spēja izvadīt kondensātu), tie automātiski spēj uzturēt vēlamo mitruma līmeni, ir ļoti efektīvi un pārsteidzoši enerģijas efektīvs. Mazākās SW22F modelis ir paredzēts telpām līdz 60 kv.m., savukārt jaudīgākais SW59F var apkalpot telpas līdz 160 kv.m. un savāc līdz 41 litram ūdens dienā. SW sērijas sausinātāji ir izstrādāti, lai izturētu augstu putekļu līmeni un neparasti augstu mitruma līmeni, ir piemēroti mitruma noņemšanai pagrabos, noliktavās vai garāžās un vienlaikus attīra gaisu ar iekļauto SMF filtru pret pelējumu. Ja maināt SMF gaisa filtrus vismaz reizi gadā - SW sērijas sausinātāju garantiju var pagarināt līdz 6 gadiem.

WCD-pro - ar lieliem riteņiem un rokturi - ērtākai pārvadāšanai

Tajā pašā Zviedrijas rūpnīcā tiek montēti arī WCD3pro, WCD4pro sausinātāji, kas, tāpat kā SW sērija, ir lieliski piemēroti izmantošanai rūpniecībā, būvniecībā vai citā agresīvā vidē. Turklāt WCD-pro sērijas sausinātājiem ir izturīgi riteņi un nolaižams rokturis, kas atvieglo to transportēšanu.

Ar pilnu "Wood's" piedāvāto gaisa sausinātāju sortimentu ir iespējams iepazīties ražotāja interneta vietnē www.woods.se, oficiālā "Wood's" izplatītāja Latvijā SIA "Oro Latvija" interneta vietnē www.oro.lv, apmeklējot izplatītāja salonveikalu Rīgā, Matīsa ielā 44, vai kontaktējoties ar pārdošanas vadītāju pa tālruni 25403818.

Īpašais piedāvājums tikai līdz 03. martā:

- Iegādājoties SW38F Wood's sausinātāju, jūs saņemsit 5 SMF filtru komplektu tikai par 1EUR (cena 100EUR).

- Iegādājoties SW59F Wood's sausinātāju, jūs saņemsit Wood's ELFI150 gaisa attīrītāju (ražots Zviedrijā) tikai par 1EUR (cena 399EUR). - аkcija ir spēkā, kamēr gaisa attīrītājs ELFI150 ir noliktavā.

- Iegādājoties citus Wood's modeļus, jūs par brīvu saņemsit WHG-1 Wood's mitruma mērītāju. (cena 19EUR).

